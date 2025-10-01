user icon
Sainz vertelt over reisavontuur met Leclerc: "Charles wilde hem vermoorden!"

Sainz vertelt over reisavontuur met Leclerc: "Charles wilde hem vermoorden!"
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 13:22
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

Carlos Sainz heeft met een glimlach teruggeblikt op een opmerkelijk avontuur dat hij samen met Charles Leclerc beleefde na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het voormalig Ferrari-duo moest na afloop van de race noodgedwongen met een busje terugkeren naar Monaco.

Na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan - die door Max Verstappen werd gewonnen - vlogen Sainz en Leclerc samen vanaf Baku richting Monaco. Vanwege storm die in de lucht hing, besloot de piloot te landen in Genoa, waarna de twee Formule 1-coureurs van daaruit naar Monaco moesten rijden. Sainz vertelde uitgebreid over het avontuur met zijn voormalige teamgenoot. 

Op de terugweg naar huis liep het namelijk anders dan gepland. “We zouden eigenlijk in Nice landen, maar door een zware storm stelde de piloot voor om uit te wijken naar Genua. Charles was meteen heel voorzichtig: ‘Ja, doe maar, geen risico’s nemen’. Ik zei nog dat ik wel tegen een beetje turbulentie kon, maar vooruit, we gingen naar Genua”, vertelde Sainz aan Sky Sports.

Tot hun verbazing verliep de landing voor collega’s Toto Wolff en George Russell van Mercedes en Oliver Bearman van Haas, die wel gewoon in Nice waren aangekomen, zonder problemen. “Toen we dat hoorden, werd Charles helemaal gek op zichzelf. Hij zei: ‘Ik wil je nu vermoorden! Ik had gewoon door moeten vliegen’.”

Maar de ellende stopte daar niet. Eenmaal aangekomen in Genoa moest er een huurauto geregeld worden. “We zeiden tegen de vrouw achter de balie dat we snel een auto nodig hadden, maar ze nam alle tijd om kortingen en opties door te nemen. Het duurde bijna een half uur voordat we iets meekregen. En dat bleek een grote, oude bestelwagen te zijn.”

Met gemengde gevoelens stapten de Ferrari-coureurs in. “Ik zei meteen: ‘Charles, ik rijd. Jij hebt ons dit ommetje bezorgd, dus jij houdt je mond tot we thuis zijn’. Ik was zó boos dat we in dat busje zaten door zijn besluit. Maar goed, uiteindelijk zijn we veilig teruggekomen in Monaco.”

Carlos Sainz Jr Charles Leclerc Ferrari Williams GP Azerbeidzjan 2025

