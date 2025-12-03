user icon
Charles Leclerc vond zijn Grand Prix van Qatar afgelopen weekend heel erg saai. De Monegask vertelt dat er één ding interessant was aan zijn race en dat was het uitrekenen hoe het ervoor stond bij de titelkandidaten. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri vechten alle drie nog steeds om het wereldkampioenschap en Leclerc was tijdens zijn race dat duel aan het volgen.

Leclerc begon de Grand Prix van Qatar als tiende en verloor al snel zijn plek in de punten aan Nico Hülkenberg. De Duitser viel uit en zo belandde de Ferrari-coureur opnieuw in de top tien. Uiteindelijk eindigde Leclerc als achtste en behaalde hij alsnog vier punten. 

Wie gaat het wereldkampioenschap winnen?

Toen Leclerc de vraag kreeg wie er wereldkampioen gaat worden, moest hij lang nadenken: "Het is een moeilijke. Het is een moeilijke. Ik denk dat er van alles kan gebeuren als er maar zo weinig tijd tussen zit. Ik weet het niet. Het zal waarschijnlijk tussen Lando en Max gaan, maar er kan van alles gebeuren, vooral met de spanning die er zal zijn."

"Incidenten kunnen een grote rol spelen en het is allemaal vechten om posities. Het was een erg saai weekend voor me, maar ik kon het op het scherm een ​​beetje volgen en probeerde het in mijn hoofd uit te rekenen, en dat was in ieder geval het spannendste deel van mijn race. Afgezien daarvan was het erg saai, en ik hoop dat we een spannende laatste race hebben in Abu Dhabi", vertelde Leclerc aan de internationale media na afloop van de Grand Prix van Qatar. 

Leclerc wil meedoen

Tot nu toe heeft Charles Leclerc slechts één seizoen serieus meegedaan om de titel. In 2022 heeft de Monegask zelfs een paar races aan de leiding gelegen, maar uiteindelijk wist Verstappen het kampioenschap te winnen: "Het is geweldig. Ik wou dat het een strijd tussen vier partijen was en dat ik erbij betrokken zou zijn. Ik wil racen. Ik wil aan de top vechten, en het is leuk om die gevechten te zien, maar het zou geweldig zijn als ik er deel van uit zou kunnen maken."

Leclerc moet het doen met de vijfde positie en is daarmee 178 punten verwijderd van kampioenschapsleider Lando Norris. Leclerc heeft dit seizoen geen overwinning weten te pakken en maar zeven podiumplaatsen. 

iOosterbaan

Posts: 2.072

Kortom Leclerc kon op hetzelfde circuit, wel de opmars en winst van Max volgen....terwijl Lewis verrast werd door de uitslag...ik weet niet hoeveel het zegt, maar je gaat toch wel ernstige twijfels zetten bij of Lewis gewoon niet te langzaam is door z'n leeftijd.

  • 7
  • 3 dec 2025 - 09:38
    • Damon Hill

      Posts: 19.589

      Joh, je meent het. Ik snap niet waarom er zoveel nodig is voor mensen om te zien dat coureurs op gegeven moment snelheid verliezen door leeftijd. En ja, bij de ene is dit op 37 jarige leeftijd, de ander 40 en de ander misschien pas 42. Maar vroeg of laat is leeftijd altijd een beperkende factor. Als Verstappen doorgaat tot zijn 43e is hij op 43-jarige leeftijd ook bij lange na niet meer zo snel als nu. Daar hoef je geen geleerde voor te zijn natuurlijk.

      Het "verval" van Lewis is eerder al ingezet en gaat nu erg hard. Die van Alonso btw ook (hij had al moeite met Ocon) maar bij hem valt het iets minder op omdat Lance nu zijn teamgenoot is. Bovendien is Alonso nog wel tot op het bot gemotiveerd terwijl Lewis nu ook de echte motivatie kwijt is.

      Maar uiteindelijk is leeftijd altijd de beperkende factor. Valentino Rossi in de MotoGP is het beste voorbeeld. Ooit de échte GOAT, maar in zijn laatste jaar stijf achteraan.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 09:55
    • Phantom01

      Posts: 927

      Leeftijd speelt natuurlijk een rol bij vele (fysieke) sporten, maar een F1 rijder kan het natuurlijk langer volhouden dan een motorrijder, dat is de hele 45 min 100% concentratie en meer fysiek, die motor elke keer van links naar rechts sturen met je lichaam en ook hebben niet even de tijd om op het grote scherm te kijken wat de stand van zaken is in de race zoals in de F1.
      Hamilton was allang gestopt denk ik als hij die 8e titel haalt gehaald in 2021.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 11:06
  • Damon Hill

    Posts: 19.589

    Wat ik nu ga zeggen is een utopie en gaat nooit gebeuren, maar het is wel een soort droomscenario, namelijk:
    - Aston Martin blijkt in 2026 echt een gigantische stap vooruit te hebben gezet met de komst van Newey en de Honda achterin loopt ook als een heerlijk torretje.
    - Alonso wint in 2026 nog een race en kondigt daarna zijn afscheid aan. Hij sluit zijn carrière af op een mooie en verdienstelijke manier, maar beseft ook dat hij 45 jaar oud wordt en er een tijd is van komen en gaan.
    - Lance Stroll had ondanks de goede auto in 2026 opnieuw een belabberd jaar. Papa gooit hem er E-I-N-D-E-L-I-J-K uit!
    - In 2027 zijn de coureurs van Aston Martin Verstappen en Leclerc, het beste rijdersduo dat je je maar kunt wensen. In het groene monsters rijden ze iedereen helemaal aan flarden!
    - Leclerc steekt een dikke vinger op naar Ferrari.

    En toen werd ik wakker.

    • + 4
    • 3 dec 2025 - 09:41
    • Joeppp

      Posts: 8.138

      Ik hoop het niet, Leclerc en Verstappen zijn in mijn ogen de beste coureurs van het veld en ook echte raceliefhebbers. Papa Stroll vind ik een over het paard getilde miljardair die denkt alles te kunnen kopen. Het lukt hem ook bijna maar ik hoop dat de karakters van Verstappen en Leclerc er niet voor kiezen om bij deze patjepejer te gaan rijden. Laat hem maar zijn miljoenen uitgeven aan zijn zoon en daarmee nooit respect ontvangen van de echte racers en alles wat daarmee te maken heeft.

      • + 3
      • 3 dec 2025 - 09:52
    • Damon Hill

      Posts: 19.589

      @Joeppp,
      Daar zit wel wat in. Stiekem zou ik het ook wel leuk vinden als Verstappen bij Mercedes terechtkomt. Ik denk dat dat team beter bij hem past dan veel mensen denken en ik weet zeker dat hij er heel succesvol kan zijn.

      Ik hoop gewoon dat Lance een keer de laan uitgestuurd wordt, want het is gewoon te beschamend voor woorden allemaal. En ik heb dan wel zoiets van: waar moet Leclerc dan heen als hij weg wil bij Ferrari? Leclerc verdient ondertussen ook wel een keer iets beters.

      Maar net als jij vind ik Verstappen (1) en Leclerc (2) ook de beste coureurs van het veld. Ik denk alleen wel dat Red Bull ieder jaar steeds minder wordt, en dat vanaf 2026 niet het team is waar je wilt zitten.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 10:00
    • Joeppp

      Posts: 8.138

      Leclerc zou volgens mij goed bij Mclaren passen, sterker nog met Leclerc was Mclaren nu al kampioen geweest.

      Max zou prima bij Mercedes passen maar ik heb wel weer vertrouwen in RedBull gekregen. Het midden in het seizoen ontslaan van Horner vond ik in eerste instantie idioot maar het is eigenlijk heel daadkrachtig geweest. Je kan zeggen dat het te laat was maar de man heeft natuurlijk wel wat krediet opgebouwd dus zo'n stap zet je niet zomaar. Maar het laat wel zien dat de eigenaren van RedBull ervoor gekozen hebben om risico's te nemen en te investeren. Ik vind RedBull er weer fris uitzien en ze stralen plezier uit. De grote vraag zal die eigen motor zijn, ik denk dat dat een flop wordt maar RedBull heeft laten zien dat ze snel kunnen schakelen. Zou mij niks verbazen dat ze de stekker er weer snel uittrekken als het niet blijkt te werken. Maar met het ontslag van Horner is heel snel een nieuwe koers ingezet die ik niet vaak heb gezien qua resultaat.

      En wat die tweede rijder betreft, ik geloof dat ze daar niet zoveel om geven zolang ze Max hebben. Ze hanteren gewoon een andere strategie dan de andere teams. Volgens mij deed Honda dat ook in de tijd met Marquez en Yahama in de begin tijd met Rossi.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 10:10
    • iOosterbaan

      Posts: 2.072

      Lawrence Stroll weet dat zijn zoon echt niet de beste is, maar hij komt erachter dan waar in veel situaties de laatste 20% 80% van het budget kost, dit in F1 meer is dat de laatste 2% 90% vh budget kost en dat met een budget cap, je dus nooit zoveel geld uit kan geven dat Lance toch wereld kampioen wordt.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 10:16
    • Damon Hill

      Posts: 19.589

      @Joeppp,
      In de MotoGP was het wel anders. Marc Marquez was zo absurd veel beter dan de rest dat Honda een soort van "lui" werd. Toen Marquez wegging zag je pas goed hoe slecht die Honda was. Maar Honda had zeker geen slechte coureurs. Eerst Pedrosa naast Marquez, wat altijd een heel steady rijder was, en later ook nog Lorenzo.

      Mir en Marini doen het nu aardig, maar eigenlijk zijn podiumplekken nog steeds incidenteel voor Honda. Tegelijkertijd laat Marquez nu weer zijn waarde zien. Vorig jaar eerst op een oude Ducati, en nu op de nieuwe Ducati veegt hij alles en iedereen op, inclusief Bagnaia.

      Rossi was in zijn tijd ook zo absurd goed inderdaad. Toen Rossi overstapte naar Yamaha was Yamaha helemaal niet de beste motor, maar hij werd er wel kampioen op.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 10:16
    • Damon Hill

      Posts: 19.589

      @Oosterbaan,
      Ik volg je niet helemaal, maar Lance wordt nooit wereldkampioen, letterlijk nooit. Daarvoor moet je eerst je teamgenoot verslaan, en ook dat kan hij niet. Lance is nog nooit sneller geweest dan een teamgenoot. Ook Perez reed hem meestal zoek en zelfs Sirotkin was regelmatig sneller. Sirotkin! Wie? Ja... precies ja.

      Ik betwijfel of Lawrence het zelf doorheeft. De liefde voor een zoon kan ver gaan en je blind maken, kijk maar naar de papa van Perez.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 10:20
    • iOosterbaan

      Posts: 2.072

      @Damon, ik bedoel te zeggen dt in de begin jaren 2000 met unlimited testen en unlimited money....en echt een plank van een teamgenoot...dat je dan Newey bv zo'n auto had kunnen laten maken die zoveel beter dan de rest was...dat zelfs Lance het nog kon halen. Maar dat kost je dan enkele miljarden...maar die kan je nu toch niet investeren dus je kan nooit op dat punt komen.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 10:30
    • Damon Hill

      Posts: 19.589

      @Oosterbaan,
      Zelfs dan wint Lance dus niet, omdat zijn teamgenoot dan wint.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 10:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.019

      @DH

      Dat AM verhaal klinkt inderdaad erg mooi en gaaf. Toch denk ik dat Verstappen niet echt trek heeft om naast bijvoorbeeld Leclerc of Russell te gaan zitten. Ik baseer dat eigenlijk nergens op maar ik zie zo voor me dat hij de absolute nummer 1 wilt zijn en ook weer niet al te veel tegenstand wilt hebben binnen het team.

      Ik hoop dat ik er naast zit overigens.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 11:39
    • Damon Hill

      Posts: 19.589

      @Schumacher,
      Ik denk dat Leclerc en Verstappen wel een soort van bevriend kunnen zijn met elkaar. Ik zeg "soort van", want echte vriendschap is misschien lastig als je hard strijd met elkaar. Maar ik denk in ieder geval wel dat Verstappen en Leclerc veel onderling respect kunnen hebben. Bij Russell is dat minder. Alhoewel ik Russell een hele goede coureur vindt, vind ik het wel een achterbakse gluiperd qua uitspraken en messen in de rug steken. Ik denk specifiek daarom dat Verstappen-Russell als duo daarom niet zou werken binnen een team.

      Ik denk overigens echt wel dat Verstappen een sterke teamgenoot zou tolereren. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat een duidelijke nummer 1 & 2 een strategie is die in het verleden vaak goed heeft gewerkt. Kijk naar Barrichello naast Schumacher of Bottas naast Hamilton... het werkt wel lekker. Dat doet niets af aan de kwaliteiten van Schumacher, Hamilton of Verstappen, maar het laat wel zien dat je dan binnen een team een duidelijke strategie en harmonie hebt.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 12:14
  • oale

    Posts: 794

    Ik had in het begin mijn twijfels bij Leclerc maar die zijn helemaal weg. Ik gun hem echt een goede auto om te strijden om de wereldtitel. Ook om de gedachte dat Leclerc en Verstappen al sinds hun vroege jeugd droomden over het bereiken van de F1. Wat mooier dan dat ook Leclerc die carrière kan afsluiten met een wereldtitel.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 10:04

