Charles Leclerc vond zijn Grand Prix van Qatar afgelopen weekend heel erg saai. De Monegask vertelt dat er één ding interessant was aan zijn race en dat was het uitrekenen hoe het ervoor stond bij de titelkandidaten. Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri vechten alle drie nog steeds om het wereldkampioenschap en Leclerc was tijdens zijn race dat duel aan het volgen.

Leclerc begon de Grand Prix van Qatar als tiende en verloor al snel zijn plek in de punten aan Nico Hülkenberg. De Duitser viel uit en zo belandde de Ferrari-coureur opnieuw in de top tien. Uiteindelijk eindigde Leclerc als achtste en behaalde hij alsnog vier punten.

Wie gaat het wereldkampioenschap winnen?

Toen Leclerc de vraag kreeg wie er wereldkampioen gaat worden, moest hij lang nadenken: "Het is een moeilijke. Het is een moeilijke. Ik denk dat er van alles kan gebeuren als er maar zo weinig tijd tussen zit. Ik weet het niet. Het zal waarschijnlijk tussen Lando en Max gaan, maar er kan van alles gebeuren, vooral met de spanning die er zal zijn."

"Incidenten kunnen een grote rol spelen en het is allemaal vechten om posities. Het was een erg saai weekend voor me, maar ik kon het op het scherm een ​​beetje volgen en probeerde het in mijn hoofd uit te rekenen, en dat was in ieder geval het spannendste deel van mijn race. Afgezien daarvan was het erg saai, en ik hoop dat we een spannende laatste race hebben in Abu Dhabi", vertelde Leclerc aan de internationale media na afloop van de Grand Prix van Qatar.

Leclerc wil meedoen

Tot nu toe heeft Charles Leclerc slechts één seizoen serieus meegedaan om de titel. In 2022 heeft de Monegask zelfs een paar races aan de leiding gelegen, maar uiteindelijk wist Verstappen het kampioenschap te winnen: "Het is geweldig. Ik wou dat het een strijd tussen vier partijen was en dat ik erbij betrokken zou zijn. Ik wil racen. Ik wil aan de top vechten, en het is leuk om die gevechten te zien, maar het zou geweldig zijn als ik er deel van uit zou kunnen maken."

Leclerc moet het doen met de vijfde positie en is daarmee 178 punten verwijderd van kampioenschapsleider Lando Norris. Leclerc heeft dit seizoen geen overwinning weten te pakken en maar zeven podiumplaatsen.