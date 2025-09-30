user icon
Marko gelooft in 'grootste comeback aller tijden' van Verstappen

Marko gelooft in 'grootste comeback aller tijden' van Verstappen
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 16:09
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Na zijn zege op de Nürburgring Nordschleife van afgelopen weekend, gaat Max Verstappen in Singapore weer op jacht naar nieuwe successen. Hij zal zijn best gaan doen om zijn titelkansen in leven te houden, en Helmut Marko gelooft in de grootste comeback aller tijden.

Verstappen leek dit seizoen geen kans meer te maken op de wereldtitel. Red Bull kampte met de nodige problemen, en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri waren geruime tijd onaantastbaar in de Formule 1. In de races na de zomerstop waren de eerste barstjes zichtbaar, en verloren Piastri en Norris veel terrein en punten.

Worstelingen bij McLaren

Norris viel uit in Zandvoort, en wist daarna ook niet om de zege te vechten in Monza en Bakoe. Zijn teamgenoot Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar ook hij heeft het niet makkelijk. De Australiër ergerde zich aan teamorders in Monza en beleefde een rampweekend in de straten van Bakoe. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad had hij een slechte uitgangspositie door een crash in de kwalificatie, en in de race ging het weer mis. Hij crashte in de openingsronde, en zag zijn voorsprong langzaam verdwijnen.

Grootste comeback aller tijden

Verstappen profiteerde van de misstappen van de concurrentie, en wist de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen. Hierdoor maakt hij theoretisch gezien nog kans op de wereldtitel, en bij Red Bull willen ze er vol voor gaan.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft er alle vertrouwen in. De Oostenrijkse teamadviseur klinkt heel erg ambitieus in gesprek met zijn landgenoten van OE24: "Ik geloof dat de grootste comeback aller tijd mogelijk is. Met de overwinning van Max in Bakoe is de hoop weer opgeleefd."

 Verstappen heeft nu 255 WK-punten achter zijn naam staan, en hij heeft al vier races gewonnen. Piastri voert het kampioenschap nog aan, en hij staat op 324 punten.

Reacties (3)

  • Jatochnietdan

    Posts: 54

    Ja het kan, maar niet echt volledig in eigen hand helaas...

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 16:20
  • Robin

    Posts: 2.831

    Ja…… als , ik zeg als McLaren in Singapore dominant wint is het volgens Marko weer over
    en uit voor dit seizoen.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 16:27
  • Pleen

    Posts: 665

    Wel raar als je de rest van de 7 races plus de 4 ... in totaal 11 wint en nog geen kampioen wordt.

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 16:41

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Gerelateerd nieuws

