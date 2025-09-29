GT3-coureur geniet van Verstappen: "Surreëel om met hem op het podium te staan!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de 57. ADAC Barbarossapreis op zijn naam. Samen met Chris Lulham wist hij de race op de Nürburgring Nordschleife eenvoudig te winnen. Het feit dat hij won, kwam voor weinig mensen als een verrassing. Zijn rivalen waren vol lof, en maakten zelfs op het podium selfies.

Verstappen en Lulham maakten hun afgelopen weekend hun GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen kwalificeerde de wagen op de derde plaats voor de NLS-race, en hij greep bij de start direct de leiding. Hij gaf de koppositie daarna niet meer uit handen, en bouwde een enorme voorsprong op. Lulham nam daarna het stuur over, en winst de zege op eenvoudige wijze naar huis te brengen.

Nog een debutant

Een aantal sterke coureurs namen niet deel aan de race van afgelopen weekend. Dat betekende echter niet dat er louter zwakke coureurs aan de start verschenen, want meerdere ervaren en snelle mannen openden de aanval op Verstappen. Dat gold ook voor de ervaren Zwitser Fabio Scherer, die debuteerde namens het team van HRT Ford Performance.

Vechten met Verstappen

Samen met zijn teamgenoten wist Scherer de Ford Mustang GT3 naar de tweede plaats te sturen. Ze flankeerden Verstappen op het podium, en daar kon Scherer het niet laten om even op de foto te gaan met Verstappen. De Nederlander poseerde breed lachend voor de selfie.

Op Instagram deelde Scherer de foto's, en hij was lovend over Verstappen: "Dat ik op het podium mocht staan naast Max Verstappen, één van de beste coureurs aller tijden, was echt surreëel. Om eerlijk te zijn, het was super cool om te vechten met Max voor een zege op deze baan. Momenten zoals deze laten me realiseren waarom ik zo van racen houd!"

Verstappen genoot ook van de race, zo liet hij na de finish weten. Hij kan er echter niet lang van genieten, want aankomend weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma.