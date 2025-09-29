user icon
GT3-coureur geniet van Verstappen: "Surreëel om met hem op het podium te staan!"

GT3-coureur geniet van Verstappen: "Surreëel om met hem op het podium te staan!"
  • Gepubliceerd op 29 sep 2025 18:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de 57. ADAC Barbarossapreis op zijn naam. Samen met Chris Lulham wist hij de race op de Nürburgring Nordschleife eenvoudig te winnen. Het feit dat hij won, kwam voor weinig mensen als een verrassing. Zijn rivalen waren vol lof, en maakten zelfs op het podium selfies.

Verstappen en Lulham maakten hun afgelopen weekend hun GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen kwalificeerde de wagen op de derde plaats voor de NLS-race, en hij greep bij de start direct de leiding. Hij gaf de koppositie daarna niet meer uit handen, en bouwde een enorme voorsprong op. Lulham nam daarna het stuur over, en winst de zege op eenvoudige wijze naar huis te brengen.

Nog een debutant

Een aantal sterke coureurs namen niet deel aan de race van afgelopen weekend. Dat betekende echter niet dat er louter zwakke coureurs aan de start verschenen, want meerdere ervaren en snelle mannen openden de aanval op Verstappen. Dat gold ook voor de ervaren Zwitser Fabio Scherer, die debuteerde namens het team van HRT Ford Performance.

Vechten met Verstappen

Samen met zijn teamgenoten wist Scherer de Ford Mustang GT3 naar de tweede plaats te sturen. Ze flankeerden Verstappen op het podium, en daar kon Scherer het niet laten om even op de foto te gaan met Verstappen. De Nederlander poseerde breed lachend voor de selfie.

Op Instagram deelde Scherer de foto's, en hij was lovend over Verstappen: "Dat ik op het podium mocht staan naast Max Verstappen, één van de beste coureurs aller tijden, was echt surreëel. Om eerlijk te zijn, het was super cool om te vechten met Max voor een zege op deze baan. Momenten zoals deze laten me realiseren waarom ik zo van racen houd!"

Verstappen genoot ook van de race, zo liet hij na de finish weten. Hij kan er echter niet lang van genieten, want aankomend weekend staat de Grand Prix van Singapore op het programma.

KiekisNL

Posts: 2.134

Er is weinig "gevochten" na 1 bocht was verstappen al weg 😂😂🙈

  • 3
  • 29 sep 2025 - 19:16
Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.412

    Gelukkig worden we het niet beu over de bericht voering van Max en zijn GT3 avontuur........ gelukkig niet.

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 18:57
    • Larry Perkins

      Posts: 60.250

      En gelukkig stonden er naast Max nog twintig man op het podium, dus nog ongeveer achttien 'buitenaardse' berichten te gaan... Niet van deze wereld en uiteraard bizar!

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 19:04
    • markos

      Posts: 894

      Wil je nou beweren dat Max zo'n buitenaardse reptiel is waar Thierry het altijd over heeft?

      BI-F#CKING-ZAR!!!!111!!!!1!1!1!

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 19:09
    • Larry Perkins

      Posts: 60.250

      Thierry de Slingeraar?

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 19:32
    • Larry Perkins

      Posts: 60.250

      Thierry la Fronde DVD2 01 Title 05
      (24,57 minuten)
      Kijkerswaarschuwing: 18+

      https://youtu.be/viMwcsgX3aw

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 19:40
    • markos

      Posts: 894

      @Larry: bedankt voor het bijspijkeren van mijn cultuurhistorische kennis! Dit is een van de dingen die deze zaaid zo geweldig maakt 🫶

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 22:57
  • KiekisNL

    Posts: 2.134

    Er is weinig "gevochten" na 1 bocht was verstappen al weg 😂😂🙈

    • + 3
    • 29 sep 2025 - 19:16
    • schwantz34

      Posts: 40.919

      Max was voor het zingen de kerk al uit...

      • + 0
      • 29 sep 2025 - 21:31
  • schwantz34

    Posts: 40.919

    "Max is niet alleen surreëel maar ook nog eens buitenaards" zei Fabio GekSchererend!

    • + 0
    • 29 sep 2025 - 21:30

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar