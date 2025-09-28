user icon
icon

Van Hoepen lijkt meer te weten: "Lindblad rijdt volgend jaar in de Formule 1"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Van Hoepen lijkt meer te weten: "Lindblad rijdt volgend jaar in de Formule 1"
  • Gepubliceerd op 28 sep 2025 11:40
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Arvid Lindblad maakt volgend seizoen de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1. Dat weet F2-coureur Laurens van Hoepen naar eigen zeggen honderd procent zeker. Volgens hem zal Lindblad in 2026 zijn debuut maken in de F1 bij VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing.

Bij Red Bull is nog altijd onduidelijk wie er naast Max Verstappen gaat rijden en wie er plaatsneemt bij VCARB. Naar verluidt lijkt de rol van Yuki Tsunoda uitgespeeld binnen de Red Bull-familie. Isack Hadjar, die bezig is aan een sterk debuutseizoen, zou daardoor in beeld zijn voor het tweede stoeltje bij het topteam naast Verstappen. Lindblad, die momenteel uitkomt voor Campos Racing in de Formule 2, geldt volgens de geruchten als de voornaamste kandidaat om in dat scenario door te schuiven naar VCARB.

Meer over Formule 1 <b> Uitslag kwalificatie GT3: </b> Dekselse Verstappen maakt indruk op Nordschleife

Uitslag kwalificatie GT3: Dekselse Verstappen maakt indruk op Nordschleife

27 sep
 <b> Uitslag NSL9: </b> Magistrale Verstappen schrijft geschiedenis en wint op Nordschleife

Uitslag NSL9: Magistrale Verstappen schrijft geschiedenis en wint op Nordschleife

27 sep

Van Hoepen weet meer over toekomst Lindblad

In het Ziggo Sport Race Café liet Van Hoepen doorschemeren dat Lindblad hem zelf al iets heeft verteld. “Ik vind dat hij het heel goed doet, al heeft hij ook wel veel pech gehad. Maar hij heeft tegen mij gezegd dat hij gaat rijden, dus we gaan het zien”, aldus de Nederlandse coureur.

Ook de toekomst van Liam Lawson bij VCARB is nog altijd onzeker. De Nieuw-Zeelander kent een wisselvallig seizoen. Hij werd na twee races al vervangen door Tsunoda bij Red Bull, maar kende tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een sterk weekend met een derde plek in de kwalificatie en een vijfde plaats in de race. Toch gaf Lawson achteraf aan dat hij nog niet weet waar hij in 2026 zal rijden.

Dat het tweede stoeltje naast Verstappen vrijwel onmogelijk in te vullen is, blijkt andermaal uit het voorbeeld van Tsunoda. De Japanner kreeg na twee races bij VCARB promotie, maar net als Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez én Lawson lukt het hem niet om de dominante Verstappen echt partij te bieden.

CornmeisterNL

Posts: 7

sinds wanneer heet dit team ineens weer VCARB ?

  • 1
  • 28 sep 2025 - 12:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Arvid Lindblad Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • CornmeisterNL

    Posts: 7

    sinds wanneer heet dit team ineens weer VCARB ?

    • + 1
    • 28 sep 2025 - 12:54
    • Taures

      Posts: 1.498

      Volgens mij Visa RB weet niet zeker 🤔

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 13:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.205

      Dit team heet niet ineens weer VCARB. Zo hebben ze vorig jaar ook geheten.
      De volledige naam is Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team.
      Dat werd vorig jaar steeds afgekort als RB en om verwarring te voorkomen
      met RBR heeft men ze de Racing Bulls genoemd, maar de hele naam is VCARB.

      • + 0
      • 28 sep 2025 - 13:51

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Arvid Lindblad -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 8 aug 2007 (18)
  • Geb. plaats Londen, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Max Verstappen schrijft geschiedenis en zegeviert op Nordschleife ×