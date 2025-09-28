Arvid Lindblad maakt volgend seizoen de overstap van de Formule 2 naar de Formule 1. Dat weet F2-coureur Laurens van Hoepen naar eigen zeggen honderd procent zeker. Volgens hem zal Lindblad in 2026 zijn debuut maken in de F1 bij VCARB, het zusterteam van Red Bull Racing.

Bij Red Bull is nog altijd onduidelijk wie er naast Max Verstappen gaat rijden en wie er plaatsneemt bij VCARB. Naar verluidt lijkt de rol van Yuki Tsunoda uitgespeeld binnen de Red Bull-familie. Isack Hadjar, die bezig is aan een sterk debuutseizoen, zou daardoor in beeld zijn voor het tweede stoeltje bij het topteam naast Verstappen. Lindblad, die momenteel uitkomt voor Campos Racing in de Formule 2, geldt volgens de geruchten als de voornaamste kandidaat om in dat scenario door te schuiven naar VCARB.

Van Hoepen weet meer over toekomst Lindblad

In het Ziggo Sport Race Café liet Van Hoepen doorschemeren dat Lindblad hem zelf al iets heeft verteld. “Ik vind dat hij het heel goed doet, al heeft hij ook wel veel pech gehad. Maar hij heeft tegen mij gezegd dat hij gaat rijden, dus we gaan het zien”, aldus de Nederlandse coureur.

Ook de toekomst van Liam Lawson bij VCARB is nog altijd onzeker. De Nieuw-Zeelander kent een wisselvallig seizoen. Hij werd na twee races al vervangen door Tsunoda bij Red Bull, maar kende tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een sterk weekend met een derde plek in de kwalificatie en een vijfde plaats in de race. Toch gaf Lawson achteraf aan dat hij nog niet weet waar hij in 2026 zal rijden.

Dat het tweede stoeltje naast Verstappen vrijwel onmogelijk in te vullen is, blijkt andermaal uit het voorbeeld van Tsunoda. De Japanner kreeg na twee races bij VCARB promotie, maar net als Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez én Lawson lukt het hem niet om de dominante Verstappen echt partij te bieden.