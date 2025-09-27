user icon
Vowles waarschuwt Cadillac: "Het team krijgt het zwaar in moderne F1"
  • Gepubliceerd op 27 sep 2025 13:04
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Williams-teambaas James Vowles heeft de coureurs van Cadillac gewaarschuwd voor de moeilijkheden die zij tegemoetgaan. Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn allebei aangenomen als coureurs van Cadillac. 

Meer over Cadillac 'Sergio Perez gaat F1-auto van Ferrari testen'

'Sergio Perez gaat F1-auto van Ferrari testen'

19 sep
 Alpine onthult de waarheid over gesprekken met Perez

Alpine onthult de waarheid over gesprekken met Perez

18 sep

De twee veteranen komen beide terug na een tussenjaar zonder F1. Vorig seizoen reed Bottas voor Sauber en Pérez voor Red Bull Racing. De twee coureurs zijn de ervaring die Cadillac zocht.

Cadillac krijgt het zwaar

"Het is algemeen bekend wat onze verliezen zijn", aldus Vowles tegenover de podcast Business of Sport. "Laten we nu eerst eens zorgen dat iedereen kan overleven in deze sport. Dat je tenminste tien teams hebt die allemaal quitte kunnen spelen. Dan heb ik het nog niet over winst, gewoon quitte spelen. Daarom denk ik dat het nog te vroeg is om ze binnen te halen. Dat neemt niet weg dat het wel een sterk merk is en een goed merk om toe te laten."

"Ze zullen het erg moeilijk krijgen, daar ben ik van overtuigd", voorspelde de teambaas van Williams. "In de moderne Formule 1 is het al ontzettend lastig om competitief te zijn", zo kijkt Vowles naar de huidige competitie in de koningsklasse. 

Cadillac haalt ervaring binnen

Met Valtteri Bottas en Sergio Pérez haalt Cadillac zestien overwinningen en 106 podiums binnen. Beide coureurs hebben al heel wat ervaring, maar nog niet veel met de Ferrari-motor. Valtteri Bottas heeft alleen nog maar met Alfa Romeo en Sauber gereden. De Fin heeft in totaal twee seizoenen met een Ferrari-motor gereden. Sergio Pérez ook twee jaar, maar dit was in zijn eerste twee seizoenen. Hij reed toen voor Sauber in 2011 en 2012. De motor is dus flink veranderd. 

Hoe goed Cadillac het gaat doen, is nog onvoorspelbaar. Het team heeft twee coureurs die weten hoe ze moeten presteren. Toch zijn zij al een tijdje uit de sport en al op redelijke leeftijd. Bottas is 36 en Pérez is 35 jaar oud.

HarryLam

Posts: 4.885

Vowles heeft gelijk, de eerstkomende 4 jaar hoeft men niets van Caddilac te verwachten.

  • 1
  • 27 sep 2025 - 13:34
F1 Nieuws Valtteri Bottas Sergio Perez James Vowles Williams Cadillac

  • HarryLam

    Posts: 4.885

    Vowles heeft gelijk, de eerstkomende 4 jaar hoeft men niets van Caddilac te verwachten.

    • + 1
    • 27 sep 2025 - 13:34

