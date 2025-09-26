Verstappen maakt GT3-debuut: F1-kampioen rijdt eerste meters op kletsnatte Nürburgring

Max Verstappen is zojuist de baan opgegaan in zijn Ferrari 296 GT3. De regerend wereldkampioen Formule 1 maakt dit weekend zijn GT3-debuut op de iconische Nürburgring Nordschleife. Hij deelt zijn auto met Chris Lulham, en is momenteel bezig met een aantal testrondjes op de natte baan.

Verstappen droomt ervan om deel te nemen aan andere races dan de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde twee weken geleden zijn juiste papieren om op de Nordschleife te mogen racen in een GT3-bolide. Hij reisde gisteren af naar Duitsland, en arriveerde vanochtend voor het eerst op de Nordschleife. Hij bestuurt een Ferrari die wordt gerund door het team van Emil Frey Racing. Verstappen doet niet rustig aan, en maakt vandaag al veel meters.

Eerste meters van het weekend

Verstappen werd vanochtend namelijk gespot op de Grand Prix-layout van de Nürburgring, hij is dus nog niet de Nordschleife opgegaan. Volgens Duitse volgers van de Nürburgring is het de bedoeling dat Verstappen en Lulham vanmiddag meters gaan maken op de Nordschleife. Voor Verstappen is dat geen onbekend terrein: begin dit jaar testte hij er al in de Ferrari, en twee weken geleden racete hij er in de Porsche Cayman GT4.

Mist en regen

Verstappen en Lulham krijgen vandaag direct te maken met uitdagende omstandigheden, aangezien het momenteel regent en het mistig is. In de Eiffel kan het weer snel veranderen, zo merkte Verstappen twee weken geleden ook toen hij in zowel de regen als het zonnetje reed.

Waar is de race te zien?

Verstappen neemt morgen deel aan de 57. ADAC Barbarossapreis, die onderdeel uitmaakt van het NLS-kampioenschap. In de ochtenduren wordt de kwalificatie afgewerkt, waarna de race van start gaat om 12:00, de race zal vier uur duren. De race is te volgen via verschillende livestreams op YouTube en bij streamingdienst Viaplay. De kwalificatie is alleen te zien bij Duitse streams, de race is wel beschikbaar met Engels commentaar.