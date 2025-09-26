Bekijk het tijdschema voor het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring

Het zijn drukke dagen voor Max Verstappen. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan en een dagje op de Red Bull-fabriek, zal hij dit weekend in actie komen op de Nürburgring Nordschleife. Wie geen minuut van de actie wil missen, zal vroeg moeten opstaan.

Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut van GT3-coureur. Nadat hij twee weken geleden zijn racedebuut op de Nordschleife maakte om zijn Permit A te halen, is het nu tijd voor het echte werk. Samen met zijn teamgenoot Chris Lulham zal hij deelnemen aan de 57. ADAC Barbarossapreis op zaterdag. Ze besturen een Ferrari die wordt gerund door Emil Frey Racing. Ze zijn niet de enige coureurs op de baan, want in totaal nemen er 110 auto's deel aan de 4-uursrace.

Drukke dag

Het wordt een drukke dag voor Verstappen en Lulham, want ze zullen al vroeg in de ochtend het asfalt betreden. Om 08:30 begint de kwalificatie, en deze sessie zal anderhalf uur duren. Na de kwalificatie is het tijd voor de pitwalk en de gridwalk, en kunnen de fans de auto van Verstappen van dicht bij bewonderen. Om 11:00 verzamelen de coureurs zich op de grid, waarna ze om 11:42 gaan beginnen aan de opwarmronde. De race zelf start om 12:00 en zal vier uur duren.

Tijdschema van de Barbarossapreis op de Nürburgring Nordschleife:

Zaterdag 27 september:

Kwalificatie: 08:30 - 10:00

Pitwalk: 10:20 - 11:00

Gridwalk: 11:10 - 11:30

Auto's naar de grid: 11:00 - 11:40

Formatieronde: 11:42

Race: 12:00 - 16:00

Waar is het GT3-debuut van Max Verstappen te zien?

De 57. ADAC Barbarossapreis is te volgen via meerdere livestreams op YouTube. De kwalificatie is alleen te zien met Duitstalig commentaar, bij de race zelf zal er ook Engels commentaar zijn. Een link naar de livestreams is op zaterdagochtend op deze site te vinden. Naast de gratis livestreams is de race ook te volgen bij Viaplay.