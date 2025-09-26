user icon
Bekijk het tijdschema voor het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring

Bekijk het tijdschema voor het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het zijn drukke dagen voor Max Verstappen. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan en een dagje op de Red Bull-fabriek, zal hij dit weekend in actie komen op de Nürburgring Nordschleife. Wie geen minuut van de actie wil missen, zal vroeg moeten opstaan.

Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut van GT3-coureur. Nadat hij twee weken geleden zijn racedebuut op de Nordschleife maakte om zijn Permit A te halen, is het nu tijd voor het echte werk. Samen met zijn teamgenoot Chris Lulham zal hij deelnemen aan de 57. ADAC Barbarossapreis op zaterdag. Ze besturen een Ferrari die wordt gerund door Emil Frey Racing. Ze zijn niet de enige coureurs op de baan, want in totaal nemen er 110 auto's deel aan de 4-uursrace.

Drukke dag

Het wordt een drukke dag voor Verstappen en Lulham, want ze zullen al vroeg in de ochtend het asfalt betreden. Om 08:30 begint de kwalificatie, en deze sessie zal anderhalf uur duren. Na de kwalificatie is het tijd voor de pitwalk en de gridwalk, en kunnen de fans de auto van Verstappen van dicht bij bewonderen. Om 11:00 verzamelen de coureurs zich op de grid, waarna ze om 11:42 gaan beginnen aan de opwarmronde. De race zelf start om 12:00 en zal vier uur duren.

Tijdschema van de Barbarossapreis op de Nürburgring Nordschleife:

Zaterdag 27 september:

Kwalificatie: 08:30 - 10:00

Pitwalk: 10:20 - 11:00

Gridwalk: 11:10 - 11:30

Auto's naar de grid: 11:00 - 11:40

Formatieronde: 11:42

Race: 12:00 - 16:00

Waar is het GT3-debuut van Max Verstappen te zien?

De 57. ADAC Barbarossapreis is te volgen via meerdere livestreams op YouTube. De kwalificatie is alleen te zien met Duitstalig commentaar, bij de race zelf zal er ook Engels commentaar zijn. Een link naar de livestreams is op zaterdagochtend op deze site te vinden. Naast de gratis livestreams is de race ook te volgen bij Viaplay.

Patrace

Posts: 6.247

Ok. Dus boodschappen moet ik tussen 10:00 en 12:00 doen. :-)

  • 1
  • 26 sep 2025 - 10:21
Reacties (5)

  • Patrace

    Posts: 6.247

    Ok. Dus boodschappen moet ik tussen 10:00 en 12:00 doen. :-)

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 10:21
    • Larry Perkins

      Posts: 60.145

      Ben je morgen tussen 10:00 en 12:00 uur aan de rees dan?

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 11:36
  • Pietje Bell

    Posts: 31.149

    ""De kwalificatie is alleen te zien met Duitstalig commentaar, bij de race zelf zal er
    ook Engels commentaar zijn. "

    Heb dit hier gisteren ook al geplaatst, maar hier nogmaals mijn reactie van gisteren:


    "Het evenement is te volgen via verschillende livestreams op het officiële kanaal
    van de Nürburgring en op het YouTube-kanaal Auto Addiction. De streams zijn in het
    Engels én het Duits.
    De Duitstalige livestreams zijn de enige streams waar ook de kwalificatie te zien is."


    Dat laatste klopt niet.

    De kwalificatie is op het YouTube-kanaal Auto Addiction te zien en te beluisteren
    in het Duits EN Engels.
    De vorige keer was het automatisch in het Engels gesproken en ondertiteld.
    Waarschijnlijk omdat Max mee deed, want het is 1,5 miljoen keer bekeken!
    Hier is de kwalificatie dus in het Engels te zien vanaf 08:10u zaterdagmorgen. Het begint
    om 09:00u.

    https://youtu.be/u72GLe4t0IE

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 10:54
    • Pietje Bell

      Posts: 31.149

      De link is voor morgenvroeg 08:10u, maar ze hebben er even een kort filmpje op geplaatst van de vorige keer.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 10:58
  • Larry Perkins

    Posts: 60.145

    Wie macht das Wetter auf der Nürburgring-Nordschleife?

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 11:50

