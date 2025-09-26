user icon
icon

Verstappen-koorts neemt toe: Speciale Ferrari gearriveerd op Nürburgring

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen-koorts neemt toe: Speciale Ferrari gearriveerd op Nürburgring
  • Gepubliceerd op 26 sep 2025 10:46
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut als GT3-coureur. Hij zal samen met Chris Lulham gaan racen op de iconische Nürburgring Nordschleife. De auto waarmee hij gaat racen is al gearriveerd in Duitsland, en werd vanochtend gespot in de pitlane.

Verstappen droomt ervan om ook te rijden in andere klassen dan alleen de Formule 1. Hij wil graag rijden op de Nordschleife, en om in een GT3-wagen te rijden heeft hij de juiste papieren nodig. Hij nam twee weken geleden deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij voldeed aan alle eisen en haalde zijn Permit A. Hierdoor mag hij racen op de Groene Hel in een GT3-wagen, en gaat dat direct doen bij de eerste mogelijkheid die zich voordoet.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur

18 sep

Direct succes?

Dit weekend zal Verstappen samen met zijn goede vriend Lulham de Ferrari 296 GT3 bolide in de kleuren van Verstappen.com Racing besturen. De auto wordt gerund door Emil Frey Racing, en het is de wagen waarmee Verstappen eerder dit jaar een testdag mee reed. Met de Ferrari verbrak Verstappen direct een ronderecord op de Nordschleife, en het is dan ook de verwachting dat hij dit weekend direct om de zege kan vechten.

Verstappen geland, auto gespot

Verstappen en Lulham rijden dit weekend met startnummer 31. De Ferrari is al aanwezig op de Nordschleife, zo is te zien op een korte video op sociale media. Te zien is hoe de Ferrari van Verstappen.com Racing wordt geprepareerd in de pitbox. De wagen staat in een pitbox waar de logo's van Verstappens team en Red Bull te zien zijn. 

Verstappen arriveerde gisteravond al in Duitsland, nadat hij een dag had doorgebracht op de Red Bull-fabriek in het Britse Milton Keynes. Het is de verwachting dat hij vandaag al zijn gezicht zal laten zien op het circuit, morgen worden de kwalificatie en de race verreden.

Pietje Bell

Posts: 31.149

Nee en ook geen rechts.

  • 3
  • 26 sep 2025 - 11:40
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (11)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.104

    "Verstappen-koorts neemt toe"

    Oh nee hè!!! Nieuwe variant van Corona??? Covid-25 en moeten we zo weer met wattenstaafjes in onze neus peuren??? Krijgen we weer lockdowns enzo....

    • + 1
    • 26 sep 2025 - 10:52
  • Snorremans

    Posts: 22

    GT series toch altijd een beetje een ondergeschoven kindje danwel "bijproduct" geweest. Denk dat ze van de organisatie wel wel blij zijn met Max. Hij zal de raceklasse meer op de voorgrond doen zetten.

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 11:26
    • VES

      Posts: 1.659

      Daar is de NLS organisatie en ook Ferrari zeker heel erg blij mee, dat is niet in geld uit te drukken.
      Daarom hebben ze hem, of the record ,als dank 125Pk extra gegeven zodat ze er zeker van kunnen zijn dat er morgen middag autosport geschiedenis geschreven wordt.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 11:54
  • Larry Perkins

    Posts: 60.148

    Zijn er al links bekend waar je morgen de kwalificatie en race kunt volgen?

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 11:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.150

      Nee en ook geen rechts.

      • + 3
      • 26 sep 2025 - 11:40
    • Larry Perkins

      Posts: 60.148

      Van extreem rechts kun je nu al veel filmpjes bekijken, even zoeken op 'Den Haag'...

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 11:46
    • Rimmer

      Posts: 12.774

      Deze webpagina zal links plaatsen maar je kan op jij buis ook naar auto addiction en die zal de gehele dag door streamen.
      Mocht je het toilet abonnement van Viaplee hebben dan kan je vanaf 12:00 ook daar kijken.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 12:17
    • Snorremans

      Posts: 22

      @LP www.youtube.com/li(...)si=bBV20edvTTwI2Ipf

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 12:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.150

      @Rimmer en @Snorremans, goed bedoeld van jullie, maar @Larry maakte een grapje. Die links zijn hier al zo vaak voorbij gekomen en @Larry heeft ze zelf ook geplaatst.

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 12:47
    • Larry Perkins

      Posts: 60.148

      Door de vele links zie je rechts het bos niet meer...

      • + 0
      • 26 sep 2025 - 12:50
  • Larry Perkins

    Posts: 60.148

    "Verstappen-koorts neemt toe: Speciale Ferrari gearriveerd op Nürburgring."

    Dit is nog groter nieuws dan dat het paard van Sinterklaas in Nederland is gearriveerd...

    (de knol heeft weer dezelfde livery: 'schimmel-wit')

    • + 0
    • 26 sep 2025 - 12:32

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar