"Verstappen-koorts neemt toe: Speciale Ferrari gearriveerd op Nürburgring."

Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut als GT3-coureur. Hij zal samen met Chris Lulham gaan racen op de iconische Nürburgring Nordschleife. De auto waarmee hij gaat racen is al gearriveerd in Duitsland, en werd vanochtend gespot in de pitlane.

Verstappen droomt ervan om ook te rijden in andere klassen dan alleen de Formule 1. Hij wil graag rijden op de Nordschleife, en om in een GT3-wagen te rijden heeft hij de juiste papieren nodig. Hij nam twee weken geleden deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij voldeed aan alle eisen en haalde zijn Permit A. Hierdoor mag hij racen op de Groene Hel in een GT3-wagen, en gaat dat direct doen bij de eerste mogelijkheid die zich voordoet.

Direct succes?

Dit weekend zal Verstappen samen met zijn goede vriend Lulham de Ferrari 296 GT3 bolide in de kleuren van Verstappen.com Racing besturen. De auto wordt gerund door Emil Frey Racing, en het is de wagen waarmee Verstappen eerder dit jaar een testdag mee reed. Met de Ferrari verbrak Verstappen direct een ronderecord op de Nordschleife, en het is dan ook de verwachting dat hij dit weekend direct om de zege kan vechten.

Verstappen geland, auto gespot

Verstappen en Lulham rijden dit weekend met startnummer 31. De Ferrari is al aanwezig op de Nordschleife, zo is te zien op een korte video op sociale media. Te zien is hoe de Ferrari van Verstappen.com Racing wordt geprepareerd in de pitbox. De wagen staat in een pitbox waar de logo's van Verstappens team en Red Bull te zien zijn.

Verstappen arriveerde gisteravond al in Duitsland, nadat hij een dag had doorgebracht op de Red Bull-fabriek in het Britse Milton Keynes. Het is de verwachting dat hij vandaag al zijn gezicht zal laten zien op het circuit, morgen worden de kwalificatie en de race verreden.