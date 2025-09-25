Verstappen op Nürburgring: zo kijk je gratis zonder Viaplay

Max Verstappen komt aankomend weekend in actie tijdens de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen gaat zijn debuut maken in een GT3-bolide, en er zal veel aandacht zijn voor het evenement. Viaplay zendt de race uit, maar dat betekent niet dat mensen zonder een abonnement met de gebakken peren zitten. De NLS-race is namelijk ook gratis te volgen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag met GT3-bolides wil gaan racen. Verstappen wilde dit graag doen op de Nürburgring Nordschleife, en daarom heeft hij twee weken geleden zijn Permit A gehaald. De Nederlander zal aankomend weekend uitkomen in de NLS, en bestuurt een Ferrari 296 GT3 die hij deelt met Chris Lulham.

Viaplay liet direct na de officiële aankondiging van de deelname van Verstappen weten dat ze de race gaan uitzenden. Ze zenden de race uit op hun streamingplatform, en niet op de gratis televisiezender Viaplay TV. Mensen zonder een Viaplay-abonnement vallen echter niet buiten de boot, want er zijn meerdere opties om gratis naar de race te kijken waar Verstappen aan deelneemt.

Geen Viaplay? Geen probleem!

Viaplay zendt alleen de race gratis uit, terwijl Verstappen in de ochtenduren ook zal kwalificeren. Wie gratis naar het hele evenementen wil kijken, moet kijken naar officiële livestreams op YouTube. Het evenement is te volgen via verschillende livestreams op het officiële kanaal van de Nürburgring en op het YouTube-kanaal Auto Addiction. De streams zijn in het Engels én het Duits. De Duitstalige livestreams zijn de enige streams waar ook de kwalificatie te zien is.

Hoe is de kwalificatie te zien?

De Duitstalige livestreams beginnen rond 08:15 en lopen dan gewoon door tot en met het einde van de 4-uursrace. De Engelstalige livestreams beginnen wat later, namelijk om 11:15. Dat betekent dat er kort een voorbeschouwing te zien zal zijn, en dat de focus daarna zal worden gelegd op de opwarmronde en de start van de race. Op zaterdagochtend zal er op deze site een link naar een livestream verschijnen.