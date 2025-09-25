user icon
icon

Verstappen op Nürburgring: zo kijk je gratis zonder Viaplay

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen op Nürburgring: zo kijk je gratis zonder Viaplay
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 17:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen komt aankomend weekend in actie tijdens de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen gaat zijn debuut maken in een GT3-bolide, en er zal veel aandacht zijn voor het evenement. Viaplay zendt de race uit, maar dat betekent niet dat mensen zonder een abonnement met de gebakken peren zitten. De NLS-race is namelijk ook gratis te volgen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag met GT3-bolides wil gaan racen. Verstappen wilde dit graag doen op de Nürburgring Nordschleife, en daarom heeft hij twee weken geleden zijn Permit A gehaald. De Nederlander zal aankomend weekend uitkomen in de NLS, en bestuurt een Ferrari 296 GT3 die hij deelt met Chris Lulham.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen-gekte barst los: Nürburgring komt met statement

Verstappen-gekte barst los: Nürburgring komt met statement

12 sep

Viaplay liet direct na de officiële aankondiging van de deelname van Verstappen weten dat ze de race gaan uitzenden. Ze zenden de race uit op hun streamingplatform, en niet op de gratis televisiezender Viaplay TV. Mensen zonder een Viaplay-abonnement vallen echter niet buiten de boot, want er zijn meerdere opties om gratis naar de race te kijken waar Verstappen aan deelneemt.

Geen Viaplay? Geen probleem!

Viaplay zendt alleen de race gratis uit, terwijl Verstappen in de ochtenduren ook zal kwalificeren. Wie gratis naar het hele evenementen wil kijken, moet kijken naar officiële livestreams op YouTube. Het evenement is te volgen via verschillende livestreams op het officiële kanaal van de Nürburgring en op het YouTube-kanaal Auto Addiction. De streams zijn in het Engels én het Duits. De Duitstalige livestreams zijn de enige streams waar ook de kwalificatie te zien is.

Hoe is de kwalificatie te zien?

De Duitstalige livestreams beginnen rond 08:15 en lopen dan gewoon door tot en met het einde van de 4-uursrace. De Engelstalige livestreams beginnen wat later, namelijk om 11:15. Dat betekent dat er kort een voorbeschouwing te zien zal zijn, en dat de focus daarna zal worden gelegd op de opwarmronde en de start van de race. Op zaterdagochtend zal er op deze site een link naar een livestream verschijnen.

 

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 145

    Ik denk ook extra turbines

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 17:33
  • Larry Perkins

    Posts: 60.135

    "Geen Viaplay? Geen probleem!"

    Je kunt het ook omdraaien: "Wel Viaplay? Wel een probleem!"

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 17:35
  • Pietje Bell

    Posts: 31.127

    "Het evenement is te volgen via verschillende livestreams op het officiële kanaal
    van de Nürburgring en op het YouTube-kanaal Auto Addiction. De streams zijn in het
    Engels én het Duits.
    De Duitstalige livestreams zijn de enige streams waar ook de kwalificatie te zien is."


    Dat laatste klopt niet.

    De kwalificatie is op het YouTube-kanaal Auto Addiction te zien en te beluisteren
    in het Duits EN Engels.
    De vorige keer was het automatisch in het Engels gesproken en ondertiteld. Waarschijnlijk omdat Max
    mee deed, want het is 1,5 miljoen keer bekeken!
    Hier is de kwalificatie dus in het Engels te zien vanaf 08:10u zaterdagmorgen. Het begint
    om 09:00u.

    https://youtu.be/u72GLe4t0IE

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 18:22
  • Snork

    Posts: 21.840

    Enorme honger en alleen gare rapen in huis?
    Geen probleem!

    Bak gesneden plakken van de rapen gaar in olijolie, beetje knoflook erbij. Voeg peper en zout toe en bak om en om totdat er een mooi krokant bruin randje zichtbaar wordt.
    Pak een bord, leg de gaar gebakken rapen erop, maak er een mooi ensemble van, want het oog wil ook wat.
    Loop daarna met het bord naar buiten, pleur alles in de biobak. Want die dingen zijn niet te vreten.

    Bel een lokale Thai en bestel een lekkere curry met biefstuk en extra taugé. Of grote garnalen, ook lekker. Of beide. Doe eens gek.
    Zelf wat gekruimelde cashew erbij en eet smakelijk!

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 18:22

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar