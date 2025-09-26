Hamilton plotseling afwezig bij belangrijke Ferrari-test

Lewis Hamilton slaat vandaag een belangrijke testdag van Ferrari over. De zevenvoudig wereldkampioen zou vandaag in actie komen op het circuit van Mugello, maar hij is last minute vervangen door reservecoureur Guanyu Zhou. Hij deelt vandaag de auto met vaste coureur Charles Leclerc.

Op het circuit van Mugello in Italië vindt deze week een TPC- en een Pirelli-test plaats. De teams van Haas en Ferrari zijn aanwezig op het Toscaanse circuit, en Haas werkte gisteren een test af met de nieuwe Pirelli-banden voor 2026. Vaste coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman kwamen in actie, en ze deelden de baan met Ferrari. De Italiaanse renstal voerde een TPC-test uit met Guanyu Zhou, hij deelde een foto op Instagram waarop te zien was dat hij zat in de cockpit van de SF-23.

Zhou valt in

Zhou zal ook vandaag rijden, al was dat niet het orginele plan. Het was eigenlijk de bedoeling van Hamilton en Leclerc vandaag zouden rijden met de SF-25 mulecar, maar Pirelli heeft laten weten dat Zhou instapt. Hij vervangt Hamilton, die vanwege onbekende redenen toch niet zal rijden. Zijn fans stellen echter dat ze wel weten waarom Hamilton afwezig is.

Waarom is Hamilton afwezig?

De zevenvoudig wereldkampioen deelde eerder deze week een zorgwekkende foto van zijn hond Roscoe op sociale media. Op de foto was te zien dat Hamiltons trouwe viervoeter in een soort ziekenhuisbedje ligt. Hamilton schreef bij de foto: "Het waren een paar enge uren. Ik vraag iedereen om aan Roscoe te denken en om voor hem te bidden." Of dit de reden is van Hamiltons afwezigheid, is niet bekend.

Speciale testdag van Haas

Het team van Haas werkt vandaag een TPC-test af op het circuit van Mugello. Terwijl Leclerc en Zhou serieus gaan testen, heeft Haas besloten om twee bijzondere coureurs te laten rijden. Voor het eerst sinds zijn vuurbalcrash in 2020 zal Romain Grosjean weer een F1-auto gaan besturen. Naast Grosjean komt ook voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe in actie. De test van de Canadees zal te zien zijn in een item voor F1 TV.