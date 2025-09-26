user icon
Hamilton plotseling afwezig bij belangrijke Ferrari-test

Hamilton plotseling afwezig bij belangrijke Ferrari-test
  Gepubliceerd op 26 sep 2025 09:26
  9
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton slaat vandaag een belangrijke testdag van Ferrari over. De zevenvoudig wereldkampioen zou vandaag in actie komen op het circuit van Mugello, maar hij is last minute vervangen door reservecoureur Guanyu Zhou. Hij deelt vandaag de auto met vaste coureur Charles Leclerc.

Op het circuit van Mugello in Italië vindt deze week een TPC- en een Pirelli-test plaats. De teams van Haas en Ferrari zijn aanwezig op het Toscaanse circuit, en Haas werkte gisteren een test af met de nieuwe Pirelli-banden voor 2026. Vaste coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman kwamen in actie, en ze deelden de baan met Ferrari. De Italiaanse renstal voerde een TPC-test uit met Guanyu Zhou, hij deelde een foto op Instagram waarop te zien was dat hij zat in de cockpit van de SF-23.

Zhou valt in

Zhou zal ook vandaag rijden, al was dat niet het orginele plan. Het was eigenlijk de bedoeling van Hamilton en Leclerc vandaag zouden rijden met de SF-25 mulecar, maar Pirelli heeft laten weten dat Zhou instapt. Hij vervangt Hamilton, die vanwege onbekende redenen toch niet zal rijden. Zijn fans stellen echter dat ze wel weten waarom Hamilton afwezig is.

Waarom is Hamilton afwezig?

De zevenvoudig wereldkampioen deelde eerder deze week een zorgwekkende foto van zijn hond Roscoe op sociale media. Op de foto was te zien dat Hamiltons trouwe viervoeter in een soort ziekenhuisbedje ligt. Hamilton schreef bij de foto: "Het waren een paar enge uren. Ik vraag iedereen om aan Roscoe te denken en om voor hem te bidden." Of dit de reden is van Hamiltons afwezigheid, is niet bekend.

Speciale testdag van Haas

Het team van Haas werkt vandaag een TPC-test af op het circuit van Mugello. Terwijl Leclerc en Zhou serieus gaan testen, heeft Haas besloten om twee bijzondere coureurs te laten rijden. Voor het eerst sinds zijn vuurbalcrash in 2020 zal Romain Grosjean weer een F1-auto gaan besturen. Naast Grosjean komt ook voormalig IndyCar-coureur James Hinchcliffe in actie. De test van de Canadees zal te zien zijn in een item voor F1 TV.

 

Pietje Bell

Posts: 31.149

Enig idee hoe het is om je trouwe viervoeter na al die jaren te moeten zien heengaan?! Het is afwachten of hij hier nog weer doorheen komt.
Hij is zeer bekend bij de F1 volgers, want hij was vaak mee naar de race weekends.

  • 3
  26 sep 2025 - 11:05
Reacties (9)

  Regenrace

    Posts: 1.982

    Zucht.
    Nou vooruit, een plaatje dan.
    www.youtube.com/watch?v=TI69SQ9-i88

    • + 0
    26 sep 2025 - 10:04
  Knalpijp

    Posts: 2.087

    Geweldig zo een story!! Ga zo door zou ik zeggen.

    • + 1
    26 sep 2025 - 10:48
    Pietje Bell

      Posts: 31.147

      Enig idee hoe het is om je trouwe viervoeter na al die jaren te moeten zien heengaan?! Het is afwachten of hij hier nog weer doorheen komt.
      Hij is zeer bekend bij de F1 volgers, want hij was vaak mee naar de race weekends.

      • + 3
      26 sep 2025 - 11:05
    Pietje Bell

      Posts: 31.147

      Misschien voel je iets bij deze beelden.

      www.instagram.com/p/DPD1uV-DLXA/

      • + 2
      26 sep 2025 - 11:23
  Pietje Bell

    Posts: 31.147

    Zoals verwacht. Lewis 2 minuten geleden:

    lewishamilton
    Houd Roscoe alsjeblieft in je gedachten. Ik wil jullie allemaal op de hoogte houden.
    Roscoe kreeg weer longontsteking en had moeite met ademen. Hij werd opgenomen
    in het ziekenhuis en verdoofd om hem te kalmeren terwijl ze hem controleerden
    en tijdens het proces stopte zijn hart. Ze hebben een hartslag terug gekregen en
    nu ligt hij in coma. We weten niet of hij hier wakker van zal worden.
    Morgen proberen we hem wakker te maken. Ik sta aan zijn zijde en wil jullie allemaal
    bedanken voor jullie gebeden en steun.

    • + 2
    26 sep 2025 - 11:18
    John6

      Posts: 11.017

      Ik vindt het wel een goede reden om er niet te zijn, als het om zijn hond gaat, die hoort toch bij de familie.

      • + 3
      26 sep 2025 - 11:22
    Kampsie

      Posts: 1.512

      Ik vind Lewis een flapdrol, maar als mijn huisdier overlijdt kan de rest van de wereld de rambam krijgen.
      Dus sterkte Lewis!

      • + 1
      26 sep 2025 - 11:31
    Pietje Bell

      Posts: 31.147

      Precies @Kampsie! Je krijgt daarbij van een huisdier, vooral een hond,
      100 keer meer terug dan van de meeste mensen.

      • + 3
      26 sep 2025 - 11:37

