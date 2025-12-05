user icon
icon

Cian Shields: Wie is de nieuwe 'paydriver' van Aston Martin?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Cian Shields: Wie is de nieuwe 'paydriver' van Aston Martin?

De eerste vrije training van vandaag in Abu Dhabi wordt een soort veredelde rookietest. Vrijwel alle teams zetten een rookie in, en het team van Aston Martin kiest zelfs voor twee jongelingen. Naast reservecoureur Jak Crawford komt ook de relatief onbekende Cian Shields in actie, maar wie is deze Brit?

Toen Aston Martin eerder deze week aankondigde dat Shields de eerste vrije training op het circuit van Yas Marina voor zijn rekening zou nemen, zorgde dat voor veel reacties. Veel fans vroegen zich af waarom ze hem laten rijden. Shields is immers geen groot talent, en staat puntloos onderaan in het Formule 2-kampioenschap. Wie is deze coureur, en waarom geeft Aston Martin hem een kans?

Meer over Aston Martin Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

29 nov
 Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

26 nov

Wie is Cian Shields?

Shields werd op 7 maart 2005 geboren in de Schotse stad Glasgow. Op zijn elfde zette hij zijn eerste stappen in de karting, waarna hij in 2022 debuteerde in de single seaters. Hij tekende een contract bij Hitech en ging rijden in het GB3-kampioenschap.

Op het circuit van Silverstone wist hij zijn eerste race te winnen, waarna hij in 2023 deelnam aan het Euroformula Open Championship en de Eurocup-3. Hij presteerde wisselend, maar kreeg voor 2024 wel een zitje in de Formule 3.

Shields ging weer rijden voor het team van Hitech, maar wist vrijwel niets voor elkaar te krijgen. Pas in de negende race van het kampioenschap eindigde hij in de top vijftien, en hij sloot het seizoen puntloos af als de nummer dertig.

Formule 2-avontuur

Normaal gesproken komt een coureur met deze prestaties niet in aanmerking voor een stapje hogerop. Bij Shields was het echter een ander verhaal. Het Formule 2-team AIX Racing had een vervanger nodig voor de Nederlandse laagvlieger Niels Koolen, en Shields mocht rijden in Qatar en Abu Dhabi.

Hij wist in deze twee weekenden nauwelijks een indruk achter te laten, maar kreeg toen een zitje bij AIX voor 2025. Ook in dit seizoen kreeg hij helemaal niets voor elkaar, en heeft hij nog altijd geen punten gepakt.

Grote verrassing

Het feit dat Aston Martin hem aankondigde, kwam voor veel mensen als een verrassing. Met dit soort resultaten komt iemand normaal gesproken niet in aanmerking voor een F1-kans. Wat veel mensen echter niet wisten, is dat Shields dit jaar al meerdere TPC-tests heeft afgewerkt. Bij Aston Martin weten ze dus wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Wat is de achtergrond van Shields?

De vraag blijft echter waarom ze voor Shields kiezen, en niet voor iemand die wél punten kan scoren in de Formule 2. Het antwoord is vrij duidelijk: geld. Shields’ ouders Seamus en Daniella zijn namelijk de eigenaren van het miljoenenbedrijf Advance Construction. 

Het bedrijf heeft een omzet van zo’n 300 miljoen pond per jaar, en de familie heeft een geschat vermogen van 200 tot 400 miljoen pond. Ze kunnen de raceavonturen van hun zoon dus makkelijk betalen, en bij Aston Martin zullen ze de ponden zonder klagen aannemen.

Vreemde keuze

Shields voldoet aan de eisen voor een rookie, en mag dus gewoon rijden. Ondanks dat het mag, is het de vraag of het een goed idee is. De tijd van paydrivers ligt ver achter ons, maar Shields doet oude tijden herleven. Met genoeg talent in de opstapklassen, is en blijft het een vreemde keuze.

Regenrace

Posts: 2.176

Geen vreemde keuze.
Je bent een patserteam dat uitstraalt dat met geld alles te koop is, of niet.

  • 1
  • 5 dec 2025 - 12:34
F1 Nieuws Cian Shields Aston Martin GP Abu Dhabi 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rogier hier

    Posts: 6.749

    Ach, Stroll junior is toch ook niets meer en minder dan een pay driver? Goed, hij heeft dan wel het één en ander bereikt in de opstapklasses en heeft wel ergens wat talent, maar in de F1 maakt hij meestal geen indruk. Ook komt hij niet in de buurt van zijn teamgenoten. Hij houd gewoon een zitje bezet waar een écht talent behoort te rijden

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 10:33
    • LEPPIE

      Posts: 122

      Plee-driver

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 12:07
  • Regenrace

    Posts: 2.176

    Geen vreemde keuze.
    Je bent een patserteam dat uitstraalt dat met geld alles te koop is, of niet.

    • + 1
    • 5 dec 2025 - 12:34

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Cian Shields -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 maa 2005 (20)
  • Geb. plaats Glasgow, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar