De eerste vrije training van vandaag in Abu Dhabi wordt een soort veredelde rookietest. Vrijwel alle teams zetten een rookie in, en het team van Aston Martin kiest zelfs voor twee jongelingen. Naast reservecoureur Jak Crawford komt ook de relatief onbekende Cian Shields in actie, maar wie is deze Brit?

Toen Aston Martin eerder deze week aankondigde dat Shields de eerste vrije training op het circuit van Yas Marina voor zijn rekening zou nemen, zorgde dat voor veel reacties. Veel fans vroegen zich af waarom ze hem laten rijden. Shields is immers geen groot talent, en staat puntloos onderaan in het Formule 2-kampioenschap. Wie is deze coureur, en waarom geeft Aston Martin hem een kans?

Wie is Cian Shields?

Shields werd op 7 maart 2005 geboren in de Schotse stad Glasgow. Op zijn elfde zette hij zijn eerste stappen in de karting, waarna hij in 2022 debuteerde in de single seaters. Hij tekende een contract bij Hitech en ging rijden in het GB3-kampioenschap.

Op het circuit van Silverstone wist hij zijn eerste race te winnen, waarna hij in 2023 deelnam aan het Euroformula Open Championship en de Eurocup-3. Hij presteerde wisselend, maar kreeg voor 2024 wel een zitje in de Formule 3.

Shields ging weer rijden voor het team van Hitech, maar wist vrijwel niets voor elkaar te krijgen. Pas in de negende race van het kampioenschap eindigde hij in de top vijftien, en hij sloot het seizoen puntloos af als de nummer dertig.

Formule 2-avontuur

Normaal gesproken komt een coureur met deze prestaties niet in aanmerking voor een stapje hogerop. Bij Shields was het echter een ander verhaal. Het Formule 2-team AIX Racing had een vervanger nodig voor de Nederlandse laagvlieger Niels Koolen, en Shields mocht rijden in Qatar en Abu Dhabi.

Hij wist in deze twee weekenden nauwelijks een indruk achter te laten, maar kreeg toen een zitje bij AIX voor 2025. Ook in dit seizoen kreeg hij helemaal niets voor elkaar, en heeft hij nog altijd geen punten gepakt.

Grote verrassing

Het feit dat Aston Martin hem aankondigde, kwam voor veel mensen als een verrassing. Met dit soort resultaten komt iemand normaal gesproken niet in aanmerking voor een F1-kans. Wat veel mensen echter niet wisten, is dat Shields dit jaar al meerdere TPC-tests heeft afgewerkt. Bij Aston Martin weten ze dus wat voor vlees ze in de kuip hebben.

Wat is de achtergrond van Shields?

De vraag blijft echter waarom ze voor Shields kiezen, en niet voor iemand die wél punten kan scoren in de Formule 2. Het antwoord is vrij duidelijk: geld. Shields’ ouders Seamus en Daniella zijn namelijk de eigenaren van het miljoenenbedrijf Advance Construction.

Het bedrijf heeft een omzet van zo’n 300 miljoen pond per jaar, en de familie heeft een geschat vermogen van 200 tot 400 miljoen pond. Ze kunnen de raceavonturen van hun zoon dus makkelijk betalen, en bij Aston Martin zullen ze de ponden zonder klagen aannemen.

Vreemde keuze

Shields voldoet aan de eisen voor een rookie, en mag dus gewoon rijden. Ondanks dat het mag, is het de vraag of het een goed idee is. De tijd van paydrivers ligt ver achter ons, maar Shields doet oude tijden herleven. Met genoeg talent in de opstapklassen, is en blijft het een vreemde keuze.