Viaplay zendt GT3-debuut van Max Verstappen op Nordschleife uit
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 14:47
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen komt aankomend weekend weer in actie op de Nürburgring Nordschleife. De regerend wereldkampioen Formule 1 maakt zijn GT3-debuut, en hij zal weer in het middelpunt van de aandacht staan. Verstappens GT3-debuut zal in Nederland worden uitgezonden door Viaplay.

Het is geen geheim dat Verstappen graag wil racen in andere klassen dan de Formule 1. De 24 uur van de Nürburgring staat hoog op zijn lijstje, en hij zet langzaam stappen richting zijn doel. Op zijn Permit A te halen nam Verstappen twee weken geleden deel aan de NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Nu hij de juiste papieren op zak heeft, gaat hij direct zijn GT3-debuut maken.

Samen met Chris Lulham zal hij aankomend weekend een Ferrari 296 GT3 die wordt gerund door Emil Frey Racing besturen. De equipe van Verstappen en Lulham staat op de startlijst voor de 57. ADAC Barbarossapreis. Het is de verwachting dat Verstappen direct kan meevechten om de zege. Dit voorjaar testte Verstappen al met de Ferrari op de Groene Hel, en toen wist hij zelfs het ronderecord te breken.

Drukke dagen

Verstappen vliegt vanavond naar Duitsland, en zal op zaterdagochtend direct moeten presteren. De kwalificatie begint om 08:30 en duurt anderhalf uur. De race zelf begint om 12:00 en duurt in totaal vier uur. Het is de verwachting dat de aandacht weer enorm zal zijn, en dat er weer zeer veel Nederlanders op de tribunes zullen zitten.

Viaplay zendt de race uit

De thuisblijvers komen ook niets te kort, want de Barbarossapreis is in Nederland te volgen bij Viaplay. De streamingdienst, die ook de Formule 1 uitzendt, laat op Instagram weten dat de race bij hen live te volgen is, en dat de uitzending begint om 11:45. De kwalificatie is alleen te volgen via een Duitse stream, de race is ook te volgen via verschillende livestreams. Een link naar deze stream zal op zaterdagochtend ook op deze site verschijnen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Viaplay Nürburgring Nordschleife

