Verstappen reist af naar Red Bull-fabriek voor simulatordag, daarna richting Nordschleife

Max Verstappen heeft een drukke dag voor de boeg. De regerend wereldkampioen reist vandaag af naar de fabriek van Red Bull in Milton Keynes, waar hij vermoedelijk plaats zal nemen in de simulator. Als zijn verplichtingen in Milton Keynes er opzitten, reist hij af naar Duitsland voor zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. In de straten van Bakoe was hij oppermachtig, en dat zorgde voor tevredenheid bij Red Bull. De Oostenrijkse renstal lijkt weer helemaal terug te zijn, en ze willen die stijgende lijn voortzetten. Aankomend weekend staat er geen Grand Prix op de planning, maar Verstappen zal wel gaan racen.

Twee weken geleden haalde hij zijn Permit A voor de Nürburgring Nordschleife, en daar gaat hij aankomend weekend gebruik van maken. Verstappen maakt zaterdag zijn GT3-debuut in de NLS, en zal zijn Ferrari delen met zijn Britse protegé Chris Lulham. Verstappen zal zich eerst melden bij zijn werkgever Red Bull, daarna zal de knop om worden gezet en gaat de focus op de Nordschleife.

Simulator

Het lijkt erop dat Verstappen deze ochtend met zijn privéjet van Nice naar het Britse Cranfield zal vliegen. Dit vliegveld ligt vlakbij de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, en Verstappen reist wel vaker via deze weg naar zijn werk. Wat Verstappen precies gaat doen op de Red Bull-fabriek, is niet officieel bekend. Meestal neemt Verstappen plaats in de Red Bull-simulator als hij zich meldt in Milton Keynes. Mogelijk wordt er ook stilgestaan bij zijn zege in Azerbeidzjan.

Snel door naar de Nordschleife

Als Verstappens verplichtingen in Milton Keynes er opzitten, dan verschuift de focus naar zijn GT3-avontuur op de Nürburgring Nordschleife. Het lijkt er namelijk sterk op dat Verstappen van Cranfield direct doorvliegt naar het vliegveld van Keulen. Dit vliegveld ligt in de buurt van de Nürburgring, en Verstappen zal morgen waarschijnlijk zijn gezicht laten zien op de Groene Hel.