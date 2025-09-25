user icon
Williams-teambaas tempert de verwachtingen: "Krijgen het zwaar in Singapore"

Williams-teambaas tempert de verwachtingen: "Krijgen het zwaar in Singapore"
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 19:22
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Williams wist afgelopen weekend een geweldige prestatie te behalen in Azerbeidzjan. Het team behaalde zijn eerste podium sinds 2021. Carlos Sainz wist zijn Williams naar de derde plek te rijden en liet het team juichen.

Williams-teambaas James Vowles verwacht dat het team minder snel gaat zijn in Singapore. De Formule 1 reist over twee weken af naar de Aziatische stadstaat, waar het zeer warm is en de luchtvochtigheid hoog. Daar hebben sommige teams het lastig. Ook Williams gaat het lastig krijgen volgens Vowles. 

Vowles verwacht een lastig verhaal in Singapore

"We waren snel in Bakoe, en dat zijn we daar eigenlijk altijd al geweest", vertelt teambaas James Vowles tegenover de internationale media. "Singapore wordt gewoon een lastig verhaal, zo simpel is het eigenlijk. Mijn inschatting is dat we het zwaar gaan krijgen in Singapore", voorspelt de Britse teambaas. "Zodra we met maximale vleugelafstelling moeten rijden, weten we eigenlijk al dat deze auto daar totaal niet voor is gemaakt."

Toch is er geen reden voor paniek, aldus Vowles. De teambaas zegt dat er nog genoeg races zijn waar de Williams wel 100% presteert. "Er komen nog een paar circuits aan die ons wél goed liggen", vertelt Vowles met positieve zin. "Abu Dhabi zou denk ik heel goed voor ons kunnen zijn, Las Vegas ook, en ik denk dat Brazilië en Mexico ons ook wel kunnen liggen. Er staan dus nog genoeg races op de kalender waar we een goede kans maken."

Williams staat er goed voor in het klassement

Williams staat nog altijd vijfde in het wereldkampioenschap.  Als ze dit volhouden, is het de beste klassering sinds 2017. Destijds reden Lance Stroll en Felipe Massa voor het team. Momenteel zijn dat Alex Albon en Carlos Sainz. De laatstgenoemde heeft zijn allereerste podium voor Williams behaald in Azerbeidzjan. Alex Albon staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 70 punten en Carlos Sainz staat twaalfde in het wereldkampioenschap met 31 punten. 

Larry Perkins

Posts: 60.141

Zucht...
Ik heb een heel zwaar leven
Echt heel zwaar
Alles is voor mij ontzettend moeilijk
Ik heb echt een heel zwaar leven
Nee maar echt waar
Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar
Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf
Daarom ben ik vaak zo moe
Heel veel dingen zijn zo moeilijk
Dat ik ze ... [Lees verder]

  • 3
  • 25 sep 2025 - 21:02
  Pietje Bell

    Posts: 31.137

    Deze is leuk. Moeder dolt met haar twee zoontjes van 4 en 5 jaar waarvan de ene
    McLaren/Lando fan is en de andere Red Bull Racing/Max fan. 4 en 5 jaar !!

    www.instagram.com/p/DO9NNAzAAB7/

    www.instagram.com/p/DO6dGWVjGZ-/

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 19:58
    Pietje Bell

      Posts: 31.137

      Twee uur in het filter is wel heel lang, vandaar dat ik het nogmaals met haakjes heb geplaatst.

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 21:57
  Pietje Bell

    Posts: 31.137

    Deze zit al een hele tijd in het filter dus maar weer haakjes.

    Deze is leuk. Moeder dolt met haar twee zoontjes van 4 en 5 jaar waarvan de ene
    McLaren/Lando fan is en de andere Red Bull Racing/Max fan. 4 en 5 jaar !!

    https://www.instagram(.)com/p/DO9NNAzAAB7/

    https://www.instagram(.)com/p/DO6dGWVjGZ-/

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 20:44
    Pietje Bell

      Posts: 31.137

      Oeps ..... Bovenstaand bericht had onder het artikel:
      "Onverwachts compliment voor Norris" moeten staan.

      • + 0
      • 25 sep 2025 - 20:46
    Larry Perkins

      Posts: 60.141

      Maakt niet uit, hier is het ook leuk, thanx!

      • + 1
      • 25 sep 2025 - 20:59
  Larry Perkins

    Posts: 60.141

    Williams-teambaas: "Krijgen het zwaar in Singapore."

    Hoe lang heeft James ook al weer met Lewis gewerkt?

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 21:00
    Larry Perkins

      Posts: 60.141

      Zucht...
      Ik heb een heel zwaar leven
      Echt heel zwaar
      Alles is voor mij ontzettend moeilijk
      Ik heb echt een heel zwaar leven
      Nee maar echt waar
      Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar
      Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf
      Daarom ben ik vaak zo moe
      Heel veel dingen zijn zo moeilijk
      Dat ik ze gewoon niet doe
      En doe ik wel een keertje iets
      Wordt het heel vaak niet gewaardeerd
      En daardoor gaan veel andere dingen
      Automatisch ook verkeerd
      Ik kan vaak ergens niet mee helpen
      Want dan heb ik ergens pijn
      Nou, dat vind ik zelf ook heel vervelend
      Dat ik er dan niet bij kan zijn
      Ik sta natuurlijk ook veel liever
      Altijd voor de mensen klaar
      Maarja ze moeten maar begrijpen
      Mijn bestaan is heel erg zwaar
      Ik heb een heel zwaar leven
      Echt heel zwaar
      Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk
      Ik heb echt een heel zwaar leven
      Nee, wel waar echt serieus waar
      Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar
      Ik zeg ook best wel vaak een afspraak
      Op het laatste moment af
      Dan hebben mensen al gekookt
      Maarja ik ben opeens bekaf
      Ik vind, ja ze moeten maar begrijpen
      Dat ik een heel zwaar leven heb
      Het is bij hun gewoon vaak vloed
      En bij mij gewoon vaak eb
      Soms dan sta ik bij de kassa
      Alles moet daar vlug vlug vlug
      En dan ben ik iets vergeten
      Moet ik helemaal terug
      Alle mensen moeten wachten
      En dat vinden ze niet fijn
      Maarja dan zien ze ook een keertje
      Hoe het is om mij te zijn
      Ik heb een heel zwaar leven
      Echt heel zwaar
      Moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk moeilijk
      Ik heb echt een heel zwaar leven
      Nah nah nee echt serieus waar
      Wel waar, ja wel waar
      Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar
      Ik neem het leven heus zoals het komt
      Maarja vaak komt het niet
      Nee, nee en dan zit ik maar te wachten
      En dat geeft mij veel verdriet
      Het geluk wordt heel veel mensen
      Zomaar gratis toegespeeld
      Ik begrijp ook niet dat god de boel
      Zo ongelijk verdeelt
      En straks lig ik op m'n sterfbed
      En dan lig ik in m'n graf
      En dan denk ik: pffff 't is zwaar geweest
      Gelukkig is het af
      En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen het is waar
      Ohhh, Wat was het leven van die vrouw
      Verschrikkelijk zwaar

      - Brigitte A M Kaandorp

      • + 3
      • 25 sep 2025 - 21:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

