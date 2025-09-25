Williams-teambaas tempert de verwachtingen: "Krijgen het zwaar in Singapore"

Williams wist afgelopen weekend een geweldige prestatie te behalen in Azerbeidzjan. Het team behaalde zijn eerste podium sinds 2021. Carlos Sainz wist zijn Williams naar de derde plek te rijden en liet het team juichen.

Williams-teambaas James Vowles verwacht dat het team minder snel gaat zijn in Singapore. De Formule 1 reist over twee weken af naar de Aziatische stadstaat, waar het zeer warm is en de luchtvochtigheid hoog. Daar hebben sommige teams het lastig. Ook Williams gaat het lastig krijgen volgens Vowles.

Vowles verwacht een lastig verhaal in Singapore

"We waren snel in Bakoe, en dat zijn we daar eigenlijk altijd al geweest", vertelt teambaas James Vowles tegenover de internationale media. "Singapore wordt gewoon een lastig verhaal, zo simpel is het eigenlijk. Mijn inschatting is dat we het zwaar gaan krijgen in Singapore", voorspelt de Britse teambaas. "Zodra we met maximale vleugelafstelling moeten rijden, weten we eigenlijk al dat deze auto daar totaal niet voor is gemaakt."

Toch is er geen reden voor paniek, aldus Vowles. De teambaas zegt dat er nog genoeg races zijn waar de Williams wel 100% presteert. "Er komen nog een paar circuits aan die ons wél goed liggen", vertelt Vowles met positieve zin. "Abu Dhabi zou denk ik heel goed voor ons kunnen zijn, Las Vegas ook, en ik denk dat Brazilië en Mexico ons ook wel kunnen liggen. Er staan dus nog genoeg races op de kalender waar we een goede kans maken."

Williams staat er goed voor in het klassement

Williams staat nog altijd vijfde in het wereldkampioenschap. Als ze dit volhouden, is het de beste klassering sinds 2017. Destijds reden Lance Stroll en Felipe Massa voor het team. Momenteel zijn dat Alex Albon en Carlos Sainz. De laatstgenoemde heeft zijn allereerste podium voor Williams behaald in Azerbeidzjan. Alex Albon staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met 70 punten en Carlos Sainz staat twaalfde in het wereldkampioenschap met 31 punten.