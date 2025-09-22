Christian Horner is nu écht vertrokken bij Red Bull Racing. De voormalig teambaas in de Formule 1 is tot een akkoord gekomen met het team van Max Verstappen, waardoor beide partijen definitief uit elkaar zijn. Juan Pablo Montoya voorziet een logische vervolgstap voor Horner.

Na de F1-race op Silverstone dit jaar was de maat vol voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal zette Horner direct op straat en haalde Laurent Mekies van zusterteam VCARB naar voren als opvolger. Daarna bleef het even stil rondom Horner, maar maandag maakte Red Bull bekend dat er een akkoord is bereikt tussen beide partijen.

Montoya oppert veelbesproken F1-team voor Horner

Horner werd kort na zijn vertrek al gelinkt aan een overstap naar Alpine, maar Montoya ziet een ander team als mogelijke bestemming: Aston Martin. “Hij zou een hele goede toevoeging zijn aan dat team”, zo vertelde de Colombiaan bij F1TV. “Hij heeft ervaring in het managen van teams, los van wat je van hem vindt. Zijn succes bij Red Bull mag niet worden onderschat. Je kan niet zeggen dat het alleen Adrian Newey was, je moet nog steeds dat team sturen.”

Montoya verwacht Aston Martin vooraan na 2026

Montoya ziet het daarnaast helemaal zitten dat Horner de lijnen gaat uitzetten bij Aston Martin. “Er spelen heel veel dingen meer. Je hebt namelijk echt een uithangbord nodig en dat is ontzettend belangrijk”, vervolgde hij. “Ik zou het heel gaaf vinden als hij erbij komt. Als ze het hele team zo vormen, dan gaan zij vanaf 2026 alles winnen. Ik geloof echt dat Aston Martin over twee jaar alles kan domineren.”

In 2026 gaat het volledige F1-reglement op de schop. Alle teams zullen nieuwe auto’s moeten bouwen, aangezien motor, chassis en aerodynamica volledig veranderen. Met de komst van Newey bij Aston Martin, het aanzienlijke budget van Lawrence Stroll én de samenwerking met Honda, zijn de verwachtingen bij de Britse renstal hooggespannen.