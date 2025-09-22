user icon
Horner gelinkt aan opvallend F1-team: "Met hem winnen ze alles"

Horner gelinkt aan opvallend F1-team: "Met hem winnen ze alles"
  Gepubliceerd op 22 sep 2025 18:46
  • comments 5
  Door: Jeroen Immink

Christian Horner is nu écht vertrokken bij Red Bull Racing. De voormalig teambaas in de Formule 1 is tot een akkoord gekomen met het team van Max Verstappen, waardoor beide partijen definitief uit elkaar zijn. Juan Pablo Montoya voorziet een logische vervolgstap voor Horner.

Na de F1-race op Silverstone dit jaar was de maat vol voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal zette Horner direct op straat en haalde Laurent Mekies van zusterteam VCARB naar voren als opvolger. Daarna bleef het even stil rondom Horner, maar maandag maakte Red Bull bekend dat er een akkoord is bereikt tussen beide partijen.

Montoya oppert veelbesproken F1-team voor Horner

Horner werd kort na zijn vertrek al gelinkt aan een overstap naar Alpine, maar Montoya ziet een ander team als mogelijke bestemming: Aston Martin. “Hij zou een hele goede toevoeging zijn aan dat team”, zo vertelde de Colombiaan bij F1TV. “Hij heeft ervaring in het managen van teams, los van wat je van hem vindt. Zijn succes bij Red Bull mag niet worden onderschat. Je kan niet zeggen dat het alleen Adrian Newey was, je moet nog steeds dat team sturen.”

Montoya verwacht Aston Martin vooraan na 2026

Montoya ziet het daarnaast helemaal zitten dat Horner de lijnen gaat uitzetten bij Aston Martin. “Er spelen heel veel dingen meer. Je hebt namelijk echt een uithangbord nodig en dat is ontzettend belangrijk”, vervolgde hij. “Ik zou het heel gaaf vinden als hij erbij komt. Als ze het hele team zo vormen, dan gaan zij vanaf 2026 alles winnen. Ik geloof echt dat Aston Martin over twee jaar alles kan domineren.”

In 2026 gaat het volledige F1-reglement op de schop. Alle teams zullen nieuwe auto’s moeten bouwen, aangezien motor, chassis en aerodynamica volledig veranderen. Met de komst van Newey bij Aston Martin, het aanzienlijke budget van Lawrence Stroll én de samenwerking met Honda, zijn de verwachtingen bij de Britse renstal hooggespannen.

John6

Posts: 11.008

Dan is Newey weer snel pleitte als Horner naar AM zou komen, gaat die weer naar Red Bull.🤭

  • 14
  • 22 sep 2025 - 19:02
Reacties (5)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.008

    Dan is Newey weer snel pleitte als Horner naar AM zou komen, gaat die weer naar Red Bull.🤭

    • + 14
    • 22 sep 2025 - 19:02
  • Larry Perkins

    Posts: 60.056

    Christian Horner wordt de teambaas van Franz Hermann.

    • + 1
    • 22 sep 2025 - 19:42
    • Larry Perkins

      Posts: 60.056

      Christian Horner is genoemd als teambaas van Franz Hermann...

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 19:42
  • skibeest

    Posts: 1.885

    Gein. Stroll WK

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 19:48
    • nr 76

      Posts: 6.905

      Lawrence zelf?

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 21:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

