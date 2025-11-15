Ferrari heeft al een tijdje niet meer laten zien wat ze horen te doen: races winnen. De laatste keer dat een Ferrari-coureur een Grand Prix won, was Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Mexico van vorig jaar. Volgens Juan Pablo Montoya is het probleem dat Ferrari heeft zo op te lossen en zou je maar 'twee breincellen nodig hebben'.

Montoya stipt meerdere problemen van Ferrari aan zoals de snelheid van de auto. De Colombiaan laat dit weten in YouTube video van AS Colombia. Ferrari-president gaf de coureurs de schuld, maar volgens Montoya ligt het probleem elders.

Ferrari zit vol met problemen

"Kijk naar de beelden van Max, die achter Lewis rijdt. Die auto van Lewis... mijn god. De Ferrari is niet goed op hobbels, maar ik begrijp het niet. Je hebt twee hersencellen nodig om te beseffen hoe slecht ze zijn. Op een gegeven moment moet je je verdediging laten varen en zeggen: 'Hé, ik had het mis, wat we doen werkt niet, laten we iets anders proberen.'"

"De reden dat Elkann dat zei, is omdat er interne druk op hem wordt uitgeoefend. De beste manier is door het naar buiten toe te reflecteren, maar op een gegeven moment moet je je realiseren dat de manier waarop dingen worden gedaan niet werkt. Het grootste probleem bij Ferrari is politiek, heel veel politiek." De laatste keer dat Ferrari het constructeurskampioenschap heeft gewonnen was in 2008. Toen reden Kimi Räikkönen en Felipe Massa voor de Scuderia.

Ferrari heeft een rijke geschiedenis

Kimi Räikkönen is de laatste wereldkampioen die Ferrari gekend heeft, maar Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter en Michael Schumacher waren hem voor. Deze coureurs zorgde voor vijftien wereldkampioenschappen. Het team heeft ook al heel wat constructeurskampioenschappen gewonnen en zoals hierboven vermeldt staat was de laatste in 2008.

Ferrari heeft in totaal zestien constructeurskampioenschappen gewonnen. Het team is ook al vaak vicekampioen geworden in het constructeurskampioenschap. Dit wist de Scuderia maar liefst 21 keer te halen. Momenteel staat het Italiaanse team vierde in het wereldkampioenschap.