Zware kritiek voor worstelend Ferrari: "Je hebt twee breincellen nodig"

Zware kritiek voor worstelend Ferrari: "Je hebt twee breincellen nodig"
  • Gepubliceerd op 15 nov 2025 16:42
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Ferrari heeft al een tijdje niet meer laten zien wat ze horen te doen: races winnen. De laatste keer dat een Ferrari-coureur een Grand Prix won, was Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Mexico van vorig jaar. Volgens Juan Pablo Montoya is het probleem dat Ferrari heeft zo op te lossen en zou je maar 'twee breincellen nodig hebben'. 

Montoya stipt meerdere problemen van Ferrari aan zoals de snelheid van de auto. De Colombiaan laat dit weten in YouTube video van AS Colombia. Ferrari-president gaf de coureurs de schuld, maar volgens Montoya ligt het probleem elders. 

Ferrari zit vol met problemen

"Kijk naar de beelden van Max, die achter Lewis rijdt. Die auto van Lewis... mijn god. De Ferrari is niet goed op hobbels, maar ik begrijp het niet. Je hebt twee hersencellen nodig om te beseffen hoe slecht ze zijn. Op een gegeven moment moet je je verdediging laten varen en zeggen: 'Hé, ik had het mis, wat we doen werkt niet, laten we iets anders proberen.'"

"De reden dat Elkann dat zei, is omdat er interne druk op hem wordt uitgeoefend. De beste manier is door het naar buiten toe te reflecteren, maar op een gegeven moment moet je je realiseren dat de manier waarop dingen worden gedaan niet werkt. Het grootste probleem bij Ferrari is politiek, heel veel politiek." De laatste keer dat Ferrari het constructeurskampioenschap heeft gewonnen was in 2008. Toen reden Kimi Räikkönen en Felipe Massa voor de Scuderia. 

Ferrari heeft een rijke geschiedenis

Kimi Räikkönen is de laatste wereldkampioen die Ferrari gekend heeft, maar Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter en Michael Schumacher waren hem voor. Deze coureurs zorgde voor vijftien wereldkampioenschappen. Het team heeft ook al heel wat constructeurskampioenschappen gewonnen en zoals hierboven vermeldt staat was de laatste in 2008. 

Ferrari heeft in totaal zestien constructeurskampioenschappen gewonnen. Het team is ook al vaak vicekampioen geworden in het constructeurskampioenschap. Dit wist de Scuderia maar liefst 21 keer te halen. Momenteel staat het Italiaanse team vierde in het wereldkampioenschap.

schwantz34

Posts: 41.360

Lewis is al jaren van zijn stuk...

  • 5
  • 15 nov 2025 - 17:45
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.504

    Off-topic:

    Brazilian GP 2025 | Highlights | Comedy
    (Lollipopman Comics, 7,29 minuten)

    https://youtu.be/-wyXzjHUXd4

    • + 3
    • 15 nov 2025 - 16:43
    • Raye34

      Posts: 1.157

      😂😂🤣👌

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 17:14
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.340

    Lewis zijn auto was stuk, Montoya. Niet gaan overdrijven nu.

    • + 4
    • 15 nov 2025 - 17:14
    • schwantz34

      Posts: 41.360

      Lewis is al jaren van zijn stuk...

      • + 5
      • 15 nov 2025 - 17:45
    • monzaron

      Posts: 701

      Idd, als Montoya zijn hersencel beter had laten werken, dan had ie wel gezien dat Hamilton zijn eigen wagen om zeep,heeft geholpen. Allenaal eromheen lullen of op zoek naar exuses. Montoya kan zo aanschuiven bij Crofty, die ook de schuldige uit het gezichtsveld heeft gehouden.

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 17:56
  • Kampsie

    Posts: 1.536

    Carlos Sainz... Degene die weg moest

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 18:24
  • zoefroef

    Posts: 1.607

    Veel wk,s voor Ferrari ze vergeten natuurlijk massa in 2008, alleen moet dat nog even geregeld worden in de rechtzaal.

    • + 1
    • 15 nov 2025 - 19:03
  • Rimmer

    Posts: 13.002

    Montoya noemt politiek als grootste probleem.
    Ik zeg niet zozeer de politiek maar de cultuur.
    Beide liggen enorm dicht bij elkaar en overlappen Elkannder maar er is een klein verschil.
    Ik heb gelijk en Montoya niet.





    Zo..

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 19:47

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
