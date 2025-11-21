user icon
Toekomst Piastri onzeker bij McLaren? "Hij moet van Norris winnen"
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 17:22
  • comments 10
  • Door: Jesse Jansen

De titelstrijd is nog altijd in volle gang en dat betekent dat Oscar Piastri nog altijd kans maakt op de wereldtitel. Volgens oud-McLaren-coureur Juan Pablo Montoya zijn er mensen binnen McLaren die hopen dat Piastri wereldkampioen wordt. 

Het verschil tussen de McLaren-coureurs is opgelopen naar 24 punten in het voordeel van Lando Norris. Met nog drie races en een sprintrace te gaan is alles nog mogelijk voor beide McLaren-coureurs. 

McLaren doet voorzichtig

"Ik denk dat McLaren daar in deze races heel voorzichtig mee zal zijn en dat er geen strategie zal zijn. Ze zullen alleen maar zeggen: goede pitstop, slechte pitstop, en dat is het dan", vertelt Montoya in een YouTube-video van AS Colombia. "Ik denk dat ze rechtdoor zullen racen en wat er ook gebeurt, zullen proberen de beste resultaten te behalen en de meeste punten te scoren."

"Uiteindelijk maakt het team intern niet uit of Lando of Oscar wint. Natuurlijk zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Lando wint en zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Oscar wint. Ik denk dat Oscar al met andere mensen in gesprek is, en daar gaan geruchten over rond. De enige manier waarop Oscar bij McLaren kan blijven en een goede toekomst bij McLaren kan hebben, is als hij Lando volgend jaar verslaat, ongeacht wat er dit jaar gebeurt."

Piastri maakt nog kans

Piastri heeft een groot deel van het wereldkampioenschap van 2025 bovenaan de ranglijst gestaan. Sinds Mexico is hij ingehaald door zijn teamgenoot en de achterstand is gelijk al 24 punten. De Australiër heeft moeite met de auto, want de laatste keer dat hij een podium pakte was alweer vijf races geleden, tijdens de Grand Prix van Italië. 

Oscar Piastri heeft gemiddeld de beste prestaties gehaald in de race. Hij staat namelijk gemiddeld op een 2.85. Lando Norris staat op een 3.62, maar heeft wel meer punten gehaald dan Piastri.

Glasvezelcoureur

Posts: 554

[i]"Uiteindelijk maakt het team intern niet uit of Lando of Oscar wint. Natuurlijk zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Lando wint en zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Oscar wint..."[/i]

Punt is - en dat is míjn overtuiging - dat de belangrijke mensen binnen McLar... [Lees verder]

  • 7
  • 21 nov 2025 - 19:13
Lando Norris Juan Pablo Montoya Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (10)

  • koppie toe

    Posts: 4.840

    Offtopic, quote van N U punt Nederland.

    "Oud-coureur Felipe Massa krijgt zijn misgelopen Formule 1-titel uit 2008 ook via de rechter niet terug. Een rechter in Londen heeft de eis van de Braziliaan afgewezen. Wel mag hij de rechtszaak voortzetten om een schadevergoeding te krijgen."

    • + 4
    • 21 nov 2025 - 18:42
    • Pietje Bell

      Posts: 31.962

      Had het gelezen. Begrijp niet dat ze er hier niets over geplaatst hebben.
      Goed dat jij dat iig nu hebt gedaan.

      • + 1
      • 21 nov 2025 - 19:51
    • Larry Perkins

      Posts: 61.596

      Ze moeten gewoon een Salomonsoordeel vellen:
      Hamilton half kampioen in 2008 en Massa half kampioen in 2008.

      Dan ziet het lijstje er als volgt uit:
      1. Michael Schumacher - 7 keer wereldkampioen.
      2. Lewis Hamilton - 6,5 keer wereldkampioen.

      Opgelost!

      • + 1
      • 21 nov 2025 - 20:25
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 554

    "Uiteindelijk maakt het team intern niet uit of Lando of Oscar wint. Natuurlijk zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Lando wint en zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Oscar wint..."

    Punt is - en dat is míjn overtuiging - dat de belangrijke mensen binnen McLaren willen dat Norris kampioen wordt. En zo zal geschieden. Het is gewoon niet uit te leggen. Ja, Piastri heeft zelf een aantal fouten gemaakt, waarvan deels onder de druk ontstaan door die vermaledijde papaya-rules groeide, maar het verschil is wel heel snel heel groot geworden. Het is natuurlijk niet zo dat de Australiër de weg naar het podium ineens niet meer kan vinden.

    En voor de brallers onder ons: Het is een feit dat Mclaren door doorontwikkeling ineens met twee verschillende wielophangingen zat en op zeker moment bewust koos met een van die twee verder te gaan. Een paar races later komt het team plotseling teug op dat besluit. Feit is dat Norris met die 'oude' wielophanging wilde rijden. "Nu heb ik de auto waarmee ik wereldkampioen kan worden." Piastri, op zijn beurt, was daar absoluut niet blij mee, ze waren toch doorgegaan met die nieuwe...?

    En sinds dien is Norris de man to beat... Rara...

    • + 7
    • 21 nov 2025 - 19:13
    • bvonk2

      Posts: 140

      Er was ook een tijdje dat Piastri steeds flink uitliep op Norris, je kan dan net zo goed zeggen dat bepaalde mensen binnen het team dat "wilde". Ik denk dat ze erg aan elkaar gewacht zijn en dan kan momentun, vertrouwen, verschilde soort baan en/of ontwikkeling aan de wagen een groot verschil kan maken. Heeft niets met een voorkeursbehandeling te maken, dat is mijn overtuiging.

      • + 4
      • 21 nov 2025 - 19:58
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 554

      @bvonk2

      Nee, natuurlijk kan je andersom niet hetzelfde stellen. Gedurende die ontwikkeling liep Piastri steeds uit. Pas toen het team terugkwam op haar besluit om voor de nieuwe ophanging te gaan, ook al zagen ze daar blijkbaar meer potentieel in, wist Norris de snelheid te vinden.

      Het terugvallen op de oude ophanging alleen al is ontegenzeggelijk een overtuigende voorkeursbehandeling van materiaal. En binnen het team bestond er géén vraag welke coureur welke ophanging wilde. De rest is geschiedenis...

      • + 3
      • 21 nov 2025 - 21:50
    • Canson Po

      Posts: 2.817

      Vroeg of laat gaat daar wel wat naar buiten rollen, we gaan het ooit wel te weten komen wat daar speelt, vergeet niet dat Mclaren een geschiedenis heeft met piloten die ineens zwaar door het ijs zakken ... Lijkt mij geen toeval, ik kan niks bewijzen dat is ook waar natuurlijk.

      • + 0
      • 21 nov 2025 - 23:17
    • Runningupthathill

      Posts: 18.472

      Of je moet misschien zien dat Norris de nieuwe ophanging gebruikt en Piastri met de oude rijdt omdat hij de nieuwe niet leuk vindt. Beide mogen dus zelf kiezen met wat ze rijden, ipv zaken te verzinnen over "beide weer met de oude rijden nadat Norris de nieuwe niet leuk vond".

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 01:20
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 554

      @Running

      Niet geheel onverwacht komende vanuit jouw toetsenbordje, maar misschien moet je gewoon wat beter opletten en luisteren wat coureurs zeggen voordat je je gal spuit. Het is trouwens andersom, ze rijden met de oude...

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 01:40
  • pixel

    Posts: 779

    Piastri is en blijft het stiefkind zolang Norris (of een andere McLaren junior) daar zit. Dus wegwezen daar en naar een neutraler team verkassen.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 23:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 149
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
