De titelstrijd is nog altijd in volle gang en dat betekent dat Oscar Piastri nog altijd kans maakt op de wereldtitel. Volgens oud-McLaren-coureur Juan Pablo Montoya zijn er mensen binnen McLaren die hopen dat Piastri wereldkampioen wordt.

Het verschil tussen de McLaren-coureurs is opgelopen naar 24 punten in het voordeel van Lando Norris. Met nog drie races en een sprintrace te gaan is alles nog mogelijk voor beide McLaren-coureurs.

McLaren doet voorzichtig

"Ik denk dat McLaren daar in deze races heel voorzichtig mee zal zijn en dat er geen strategie zal zijn. Ze zullen alleen maar zeggen: goede pitstop, slechte pitstop, en dat is het dan", vertelt Montoya in een YouTube-video van AS Colombia. "Ik denk dat ze rechtdoor zullen racen en wat er ook gebeurt, zullen proberen de beste resultaten te behalen en de meeste punten te scoren."

"Uiteindelijk maakt het team intern niet uit of Lando of Oscar wint. Natuurlijk zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Lando wint en zijn er binnen het team mensen die liever zien dat Oscar wint. Ik denk dat Oscar al met andere mensen in gesprek is, en daar gaan geruchten over rond. De enige manier waarop Oscar bij McLaren kan blijven en een goede toekomst bij McLaren kan hebben, is als hij Lando volgend jaar verslaat, ongeacht wat er dit jaar gebeurt."

Piastri maakt nog kans

Piastri heeft een groot deel van het wereldkampioenschap van 2025 bovenaan de ranglijst gestaan. Sinds Mexico is hij ingehaald door zijn teamgenoot en de achterstand is gelijk al 24 punten. De Australiër heeft moeite met de auto, want de laatste keer dat hij een podium pakte was alweer vijf races geleden, tijdens de Grand Prix van Italië.

Oscar Piastri heeft gemiddeld de beste prestaties gehaald in de race. Hij staat namelijk gemiddeld op een 2.85. Lando Norris staat op een 3.62, maar heeft wel meer punten gehaald dan Piastri.