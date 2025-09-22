user icon
Sainz en Leclerc beleven bizar avontuur na F1-race in Azerbeidzjan

Sainz en Leclerc beleven bizar avontuur na F1-race in Azerbeidzjan
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 10:46
  2
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc beleefde een rampzalig weekend in Azerbeidzjan. Na een crash in de kwalificatie en een negende plaats in de race wilde hij zo snel mogelijk naar huis, maar slecht weer gooide roet in het eten. Samen met zijn goede vriend Williams-coureur Carlos Sainz moest hij diep in de nacht op zoek naar vervangend vervoer.

Na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan stapten Sainz en Leclerc samen in het vliegtuig naar Nice, wat vlak bij hun woonplaats Monaco ligt. Sainz kende een geweldig weekend, en pakte in Bakoe zijn eerste podium namens het team van Williams. Nadat hij de champagne uit zijn haren had gewassen voegde hij zich bij Leclerc in het vliegtuig, maar door een storm bij Nice moesten ze uitwijken naar een vliegveld ergens in Italië.

Busje gehuurd

In het donker moesten ze op zoek gaan naar een oplossing, en ze besloten een busje te huren. Leclerc deelde hun avonturen op zijn Instagram Stories. Leclerc begint het filmpje door zichzelf te filmen en begint zijn verhaal: "Na een teleurstellend weekend in Bakoe, dacht ik dat het niet veel erger kon..." Leclerc draait de camera om, waarna Sainz in beeld komt. De Spanjaard zit achter het stuur, en meldt met een grote grijns dat ze een busje hebben gehuurd op het vliegveld.

Sfeer zit er goed in

De sfeer zit er goed in, en nadat Leclerc een donkere weg filmt schieten ze in de lach. Sainz houdt de moed erin, en stelt dat het een ritje van zo'n twee uur is, maar dat ze er vast anderhalf uur van kunnen maken. Verbaasd reageert Leclerc met een luide 'nee', waarna het gezelschap weer moet lachen. Het filmpje ging al snel het internet over, en leidde tot een grote hilariteit bij de fans. De twee coureurs waren vorig jaar nog teamgenoten bij Ferrari, en kennen elkaar dus heel goed.

  • Paulie

    Posts: 4.499

    nou, jeetjemineetje, wat een toestanden, wat een gekkigheid, hihi

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 10:53
    • Astfgl

      Posts: 943

      Bizar!

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 11:01

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
show sidebar