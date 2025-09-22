Sainz en Leclerc beleven bizar avontuur na F1-race in Azerbeidzjan

Charles Leclerc beleefde een rampzalig weekend in Azerbeidzjan. Na een crash in de kwalificatie en een negende plaats in de race wilde hij zo snel mogelijk naar huis, maar slecht weer gooide roet in het eten. Samen met zijn goede vriend Williams-coureur Carlos Sainz moest hij diep in de nacht op zoek naar vervangend vervoer.

Na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan stapten Sainz en Leclerc samen in het vliegtuig naar Nice, wat vlak bij hun woonplaats Monaco ligt. Sainz kende een geweldig weekend, en pakte in Bakoe zijn eerste podium namens het team van Williams. Nadat hij de champagne uit zijn haren had gewassen voegde hij zich bij Leclerc in het vliegtuig, maar door een storm bij Nice moesten ze uitwijken naar een vliegveld ergens in Italië.

Busje gehuurd

In het donker moesten ze op zoek gaan naar een oplossing, en ze besloten een busje te huren. Leclerc deelde hun avonturen op zijn Instagram Stories. Leclerc begint het filmpje door zichzelf te filmen en begint zijn verhaal: "Na een teleurstellend weekend in Bakoe, dacht ik dat het niet veel erger kon..." Leclerc draait de camera om, waarna Sainz in beeld komt. De Spanjaard zit achter het stuur, en meldt met een grote grijns dat ze een busje hebben gehuurd op het vliegveld.

Sfeer zit er goed in

De sfeer zit er goed in, en nadat Leclerc een donkere weg filmt schieten ze in de lach. Sainz houdt de moed erin, en stelt dat het een ritje van zo'n twee uur is, maar dat ze er vast anderhalf uur van kunnen maken. Verbaasd reageert Leclerc met een luide 'nee', waarna het gezelschap weer moet lachen. Het filmpje ging al snel het internet over, en leidde tot een grote hilariteit bij de fans. De twee coureurs waren vorig jaar nog teamgenoten bij Ferrari, en kennen elkaar dus heel goed.