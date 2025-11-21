De stewards hebben een besluit genomen over Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur moest zich melden voor een incident in de tweede vrije training, maar dat leverde hem uiteindelijk geen straf op. De stewards vinden dat niet nodig, en daarmee kan Leclerc opgelucht ademhalen.

Leclerc begon goed aan de eerste vrije training op het stratencircuit in de straten van gokstad Las Vegas. Hij noteerde direct de snelste tijd, en leefde met een goed gevoel toe naar de tweede vrije training. De omstandigheden waren niet heel goed in deze sessie, en de rode vlaggen die werden veroorzaakt door een losliggende putdeksel haalden de coureurs uit hun ritme.

Toen Leclerc na de eerste onderbreking de pitlane uit wilde rijden, voelde hij dat er iets niet aan de haak was met zijn Ferrari. Het leek te gaan om een probleem met de versnellingsbak, en Ferrari gaf hem het advies om niet op te schakelen. Leclerc parkeerde zijn auto naast de baan, en stapte uit. Hij vergat echter zijn ERS te deactiveren en hij plaatste ook zijn stuurtje niet terug. Dit is in strijd met het sportieve reglement, en dat leverde hem een tripje naar de stewards op.

De uitleg van Leclerc

Bij de stewards legde Leclerc uit dat hij had geprobeerd om de auto in de neutraal te zetten, maar dat hij dit niet voor elkaar kreeg. Daarna zette hij de auto uit, en stapte hij uit de cockpit. De marshalls probeerden de auto daarna in neutraal te duwen, maar ook dit lukte niet.

Wat gebeurde er na het stilvallen?

Leclerc probeerde de marshalls daarna te helpen door zijn Ferrari te activeren, zodat hij de wagen mogelijk wel in de juiste versnelling kon krijgen. De marshalls dachten echter dat de auto zich in een onveilige staat bevond, en ze vroegen aan Leclerc of hij de bolide niet wilde aanraken. Hij gaf daarna aan dat dit wél het geval was, en zette de auto weer uit.

De stewards vinden het dan ook niet nodig om een straf uit te delen aan Leclerc. Daarmee komt hij goed weg, en dat betekent dat hij rustig aan het weekend kan beginnen.