FIA-stewards nemen besluit over mogelijke straf Leclerc
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 08:48
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

De stewards hebben een besluit genomen over Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur moest zich melden voor een incident in de tweede vrije training, maar dat leverde hem uiteindelijk geen straf op. De stewards vinden dat niet nodig, en daarmee kan Leclerc opgelucht ademhalen.

Leclerc begon goed aan de eerste vrije training op het stratencircuit in de straten van gokstad Las Vegas. Hij noteerde direct de snelste tijd, en leefde met een goed gevoel toe naar de tweede vrije training. De omstandigheden waren niet heel goed in deze sessie, en de rode vlaggen die werden veroorzaakt door een losliggende putdeksel haalden de coureurs uit hun ritme.

Toen Leclerc na de eerste onderbreking de pitlane uit wilde rijden, voelde hij dat er iets niet aan de haak was met zijn Ferrari. Het leek te gaan om een probleem met de versnellingsbak, en Ferrari gaf hem het advies om niet op te schakelen. Leclerc parkeerde zijn auto naast de baan, en stapte uit. Hij vergat echter zijn ERS te deactiveren en hij plaatste ook zijn stuurtje niet terug. Dit is in strijd met het sportieve reglement, en dat leverde hem een tripje naar de stewards op.

De uitleg van Leclerc

Bij de stewards legde Leclerc uit dat hij had geprobeerd om de auto in de neutraal te zetten, maar dat hij dit niet voor elkaar kreeg. Daarna zette hij de auto uit, en stapte hij uit de cockpit. De marshalls probeerden de auto daarna in neutraal te duwen, maar ook dit lukte niet.

Wat gebeurde er na het stilvallen?

Leclerc probeerde de marshalls daarna te helpen door zijn Ferrari te activeren, zodat hij de wagen mogelijk wel in de juiste versnelling kon krijgen. De marshalls dachten echter dat de auto zich in een onveilige staat bevond, en ze vroegen aan Leclerc of hij de bolide niet wilde aanraken. Hij gaf daarna aan dat dit wél het geval was, en zette de auto weer uit.

De stewards vinden het dan ook niet nodig om een straf uit te delen aan Leclerc. Daarmee komt hij goed weg, en dat betekent dat hij rustig aan het weekend kan beginnen.

Reacties (2)

  • snailer

    Posts: 30.708

    Besluiten ze het later te besluiten?

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 08:52
  • Maximo

    Posts: 9.578

    De FIA creert zelf een zweem van willekeur door niet meteen volgens de regels de straf uit te delen die daarvoor staat, da's wel zo makkelijk en duidelijk voor iedereen.

    Mocht een coureur of team het er niet mee eens zijn dan kunnen ze een bezwaar indienen.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 09:23

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

