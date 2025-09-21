Marko denkt aan wereldtitel Verstappen: "Dan kunnen we dromen!"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur reed een geweldige race, en zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar. Het was zijn tweede overwinning op rij, en langzaam maar zeker komt Verstappen weer in de buurt van de McLarens. Helmut Marko durft heel voorzichtig aan de wereldtitel te denken.

De titelstrijd leek dit jaar uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappens achterstand was te groot, maar in Monza deelde hij een tik uit door te winnen. In Azerbeidzjan liet hij dit weekend geen steekje vallen, en reed hij de hele race aan de leiding. Hij zag hoe kampioenschapsleider Piastri uitviel in de eerste ronde, en hoe Norris slechts als zevende over de streep kwam.

Hoe denkt Marko over de titelkansen van Verstappen?

Bij McLaren maken ze zich zorgen over Verstappen. McLaren-teambaas Andrea Stella stelde na de kwalificatie al dat Verstappen nog steeds een titelrivaal is. Na afloop van de race reageerde Red Bull-adviseur Helmut Marko op die woorden bij De Telegraaf: "Het is wel heel optimistisch wat Andrea zei, maar ik hoop dat hij gelijk heeft. Het gat is nog groot en het gebeurt niet vaak dat een McLaren niet over de finish komt. Maar we zullen zien. Als we over twee weken competitief zijn in Singapore, dan kunnen we misschien beginnen met dromen."

Waarom wordt Singapore belangrijk voor Red Bull?

In het warme Singapore heeft Red Bull het vaak zwaar, en dat weet Marko ook: "Het is niet alleen een ander circuit dan hier, maar het is ook nog bloedheet. Dat vindt onze auto ook niet altijd even leuk. Singapore wordt de maatstaf voor waar we echt staan. En we hebben altijd gezegd: we moeten zo dicht mogelijk op McLaren zitten, om hen nerveus te kunnen maken."