Marko denkt aan wereldtitel Verstappen: "Dan kunnen we dromen!"

Marko denkt aan wereldtitel Verstappen: "Dan kunnen we dromen!"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 19:08
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur reed een geweldige race, en zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar. Het was zijn tweede overwinning op rij, en langzaam maar zeker komt Verstappen weer in de buurt van de McLarens. Helmut Marko durft heel voorzichtig aan de wereldtitel te denken.

De titelstrijd leek dit jaar uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappens achterstand was te groot, maar in Monza deelde hij een tik uit door te winnen. In Azerbeidzjan liet hij dit weekend geen steekje vallen, en reed hij de hele race aan de leiding. Hij zag hoe kampioenschapsleider Piastri uitviel in de eerste ronde, en hoe Norris slechts als zevende over de streep kwam.

Hoe denkt Marko over de titelkansen van Verstappen?

Bij McLaren maken ze zich zorgen over Verstappen. McLaren-teambaas Andrea Stella stelde na de kwalificatie al dat Verstappen nog steeds een titelrivaal is. Na afloop van de race reageerde Red Bull-adviseur Helmut Marko op die woorden bij De Telegraaf: "Het is wel heel optimistisch wat Andrea zei, maar ik hoop dat hij gelijk heeft. Het gat is nog groot en het gebeurt niet vaak dat een McLaren niet over de finish komt. Maar we zullen zien. Als we over twee weken competitief zijn in Singapore, dan kunnen we misschien beginnen met dromen."

Waarom wordt Singapore belangrijk voor Red Bull?

In het warme Singapore heeft Red Bull het vaak zwaar, en dat weet Marko ook: "Het is niet alleen een ander circuit dan hier, maar het is ook nog bloedheet. Dat vindt onze auto ook niet altijd even leuk. Singapore wordt de maatstaf voor waar we echt staan. En we hebben altijd gezegd: we moeten zo dicht mogelijk op McLaren zitten, om hen nerveus te kunnen maken."

Dit weekend leek juozt de mechanische grip in langzame bochten heel erg goed, en de laatste 2 races zijn ook kerbs geen probleem meer.
Dat zou betekenen, dat Singapore niet zo slecht zou moeten gaan als voorgaande jaren

  21 sep 2025 - 19:19
Reacties (6)

Login om te reageren
    Dit weekend leek juozt de mechanische grip in langzame bochten heel erg goed, en de laatste 2 races zijn ook kerbs geen probleem meer.
    Dat zou betekenen, dat Singapore niet zo slecht zou moeten gaan als voorgaande jaren

  • Snelrondje

    Posts: 8.848

    Normaal gesproken is de titel voor een McLaren coureur. Maar die kunnen ook onder druk er eens samen afgaan. Het kan regenen in Brazilië. In ieder geval staat de druk er bij Piastri en Norris iets meer op en maken ze fouten. Je weet nooit welke impact een psychologisch spelletje op beide coureurs zal hebben. Ze hebben het weliswaar in hun hand maar moeten primair elkaar beconcurreren. 90% dat een van hun de titel pakt. In dat geval komen er hopelijk nog mooie races waarin in ieder geval de racefan winnaar is.

    • Rimmer

      Posts: 12.764

      Welnee. De titelkansen zijn maanden geleden als verspeeld. Dat het nu ff een keer weer loopt doet daar helemaal niks aan af. Het is onmogelijk om die achterstand op twee rijders in te lopen. Leuk dat Marko weer eens aan het fantaseren is maar die staat in Singapore weer met beide bejaarde beentjes op de grond. De titel is al lang geleden weggegooid, deels door het team en deels door Max die gefrustreerd fouten maakte en straffen opliep. Jammer maar helaas, de titel gaat volledig terecht naar Oscar of Lando.

  • schwantz34

    Posts: 40.887

    Mocht Max alsnog een kans willen maken om de titel pakken, dan zal McLaren vanaf nu wel elke race door een "Piastriaanse Helmuten" gaan zoals dit weekend...

  • Remco_F1

    Posts: 3.151

    Max zei in het verleden: "Zet mij in een Mclaren en ik win alles"

    Kunnen bijna wel stellen dat de Red Bull gelijkwaardig is of zelfs sneller, ik zou me als team Mclaren echt zorgen gaan maken...

    • schwantz34

      Posts: 40.887

      Bij McLaren scheten ze voorafgaande aan de race al 7 kleuren stront voor Max, ik denk dat er na de race van vandaag nog een 8e kleurtje is bijgekomen.

