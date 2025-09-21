user icon
Vowles prijst Williams de hemel in: "Het podium was geen geluk"

Vowles prijst Williams de hemel in: "Het podium was geen geluk"
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 21:32
  comments 5
  Door: Jesse Jansen

James Vowles is enorm onder de indruk van zijn coureur Carlos Sainz in Azerbeidzjan. Hij bezorgde Williams het eerste podium sinds George Russell in de verregende Belgische Grand Prix van 2021. Lance Stroll stond toen op het podium tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. 

James Vowles werd bevraagd hoe hij zich voelde na de race. De teambaas van Williams is erg tevreden met de prestaties van het team. Alex Albon wist geen punten binnen te slepen, maar Sainz wel. Het is qua punten het allerbeste weekend voor Williams dit seizoen. 

'Het is geen toeval'

"Ik voel me uitzonderlijk. Het is echt een van de beste gevoelens om in een team te zitten waar we het moeilijk hadden, maar we zijn op de goede weg. We weten dat dit een sterk circuit voor ons is, maar toch was het podium van vandaag geen geluk", zo zegt Vowles tegenover Viaplay. 

"De energie die dit genereert is enorm. Je hebt het zelf ervaren toen je zelf racete: het doet iets heel bijzonders met een team. Je eerste podium en je eerste overwinning opnieuw. Dus houd de ruimte in de gaten, maar ik denk dat het ons de komende zes tot twaalf maanden een enorme boost zal geven", vertelt Vowles. "Dat het je als coureur volledig reset en je zelfvertrouwen heel snel vergroot. Heel, heel belangrijk dus."

Williams beleeft beste weekend dit seizoen

Williams heeft zijn beste weekend van het seizoen beleefd. Met vijftien punten heeft Williams dit seizoen nog niet beter gepresteerd. Wel hebben ze dit jaar veertien punten behaald; dit was in Emilia-Romagna. Albon eindigde op de vijfde plaats en Sainz op de achtste. Laatst genoemde is de enige coureur die dit weekend punten heeft verdiend voor Williams. Albon eindigde als dertiende.

Williams staat nog steeds vijfde in het wereldkampioenschap. Het team heeft een voorsprong van 29 punten op nummer zes Racing Bulls. De nummer zes in het kampioenschap presteerde ook goed dit weekend en behaalde elf punten. 

Snork

Posts: 21.815

De gehele race op P2 en P3 gereden, dat is zeker geen geluk. Wel gewoonweg goed gereden en de auto meer dan prima op orde.
Wel is het ook deze race weer duidelijk dat rijden in vrije lucht en zonder drukte om je heen veel voordelen heeft. Sainz en ook Russell konden hun eigen tempo rijden, daara... [Lees verder]

  • 2
  • 21 sep 2025 - 22:13
Reacties (5)

  • TylaHunter

    Posts: 10.496

    Officieel 2021 natuurlijk de laatste, maar ik kan me voorstellen dat sommigen eigenlijk 2017 als laatste echte podium beschouwen.

    Hoe dan ook! De Williams fans verdienen deze. Het was lang genoeg geleden in beide gevallen voor zo'n prachtteam.

    Hopelijk met volgende regelementen Williams vs Mclaren vs Ferrari... als Mclaren fan is dat stiekem wel mijn "perfecte titelstrijd"

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 21:45
  • Snork

    Posts: 21.815

    De gehele race op P2 en P3 gereden, dat is zeker geen geluk. Wel gewoonweg goed gereden en de auto meer dan prima op orde.
    Wel is het ook deze race weer duidelijk dat rijden in vrije lucht en zonder drukte om je heen veel voordelen heeft. Sainz en ook Russell konden hun eigen tempo rijden, daarachter was het treintjes. Albon kon meer niet dan wel de tijden van Sainz matchen.

    • + 2
    • 21 sep 2025 - 22:13
  • Snorremans

    Posts: 13

    Klasse van het team en Sainz natuurlijk. Mogen ze echt trots op zijn.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 22:26
  • Beri

    Posts: 6.688

    Straatfeest nog steeds!

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 00:19

