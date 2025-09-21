user icon
icon

Dolblije Sainz pakt eerste podium met Williams: "Het moest op deze manier gebeuren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Dolblije Sainz pakt eerste podium met Williams: "Het moest op deze manier gebeuren"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 15:00
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz heeft zijn allereerste podium behaald als Williams-coureur. De Spanjaard wist zijn auto als derde te finishen. Carlos Sainz startte vanaf de tweede rij en wist een goede race te rijden. 

Meer over Williams FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

FIA geeft Williams gelijk en neemt ingrijpend besluit over Dutch GP

13 sep
 Heeft Verstappen een trend gezet op Nordschleife? Ook Vowles stapt in GT-wagen

Heeft Verstappen een trend gezet op Nordschleife? Ook Vowles stapt in GT-wagen

17 sep

Carlos Sainz is door het dolle heen. De Spanjaard heeft zijn allereerste podium behaald in een Williams-bolide. De laatste keer dat Williams op het podium stond, was ook in Azerbeidzjan. Toen was het Lance Stroll die op het podium stond. 

'Ik ben zo blij'

Carlos Sainz weet niet goed hoe hij zijn blijdschap in woorden uit moet drukken, zo zegt hij tegenover James Hinchcliffe: "Eerlijk gezegd kan ik niet beschrijven hoe blij ik ben, hoe goed dit voelt. Dit is zelfs beter dan mijn allereerste podium. We hebben het hele jaar hard gevochten en vandaag hebben we eindelijk bewezen dat, ja, als we de snelheid hebben, we het het hele jaar hebben gehad en alles samenkomt", zo zegt de Spanjaard in blijdschap. 

"We kunnen samen fantastische dingen doen. En ja, vandaag hebben we de race perfect gereden, geen enkele fout gemaakt, en we hebben veel auto's verslagen die ik gisteren niet had verwacht te verslaan", vertelt Sainz aan Hinchcliffe.

Eindelijk verbetering voor Sainz

Carlos Sainz beleefde nog niet het seizoen dat hij gehoopt had. De Spanjaard eindigde vaak net buiten de punten: "Het is gewoon een mislukking geweest om te scoren, om verschillende redenen." Op de vraag hoe trots Sainz is op het team zei hij: "Ik ben enorm trots op iedereen bij Williams dat ze door een zeer moeilijk jaar heen zijn gekomen."

"Ik denk dat we iedereen de enorme stap hebben laten zien die we vorig jaar hebben gezet om te converteren. We zitten in de lift. We zijn op de goede weg. Helaas hebben we, wat mij betreft, veel pech gehad, veel incidenten, en het is erg moeilijk om al die ellende om te zetten in resultaat. Maar nu begrijp ik waarom het allemaal gebeurde, want het eerste podium moest er nu eenmaal komen. En het is gewoon het leven. Het leven brengt je soms die slechte momenten om je vervolgens een heel mooi moment te bezorgen."

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.289
  • Podiums 27
  • Grand Prix 224
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar