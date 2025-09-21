Carlos Sainz heeft zijn allereerste podium behaald als Williams-coureur. De Spanjaard wist zijn auto als derde te finishen. Carlos Sainz startte vanaf de tweede rij en wist een goede race te rijden.

Carlos Sainz is door het dolle heen. De Spanjaard heeft zijn allereerste podium behaald in een Williams-bolide. De laatste keer dat Williams op het podium stond, was ook in Azerbeidzjan. Toen was het Lance Stroll die op het podium stond.

'Ik ben zo blij'

Carlos Sainz weet niet goed hoe hij zijn blijdschap in woorden uit moet drukken, zo zegt hij tegenover James Hinchcliffe: "Eerlijk gezegd kan ik niet beschrijven hoe blij ik ben, hoe goed dit voelt. Dit is zelfs beter dan mijn allereerste podium. We hebben het hele jaar hard gevochten en vandaag hebben we eindelijk bewezen dat, ja, als we de snelheid hebben, we het het hele jaar hebben gehad en alles samenkomt", zo zegt de Spanjaard in blijdschap.

"We kunnen samen fantastische dingen doen. En ja, vandaag hebben we de race perfect gereden, geen enkele fout gemaakt, en we hebben veel auto's verslagen die ik gisteren niet had verwacht te verslaan", vertelt Sainz aan Hinchcliffe.

Eindelijk verbetering voor Sainz

Carlos Sainz beleefde nog niet het seizoen dat hij gehoopt had. De Spanjaard eindigde vaak net buiten de punten: "Het is gewoon een mislukking geweest om te scoren, om verschillende redenen." Op de vraag hoe trots Sainz is op het team zei hij: "Ik ben enorm trots op iedereen bij Williams dat ze door een zeer moeilijk jaar heen zijn gekomen."

"Ik denk dat we iedereen de enorme stap hebben laten zien die we vorig jaar hebben gezet om te converteren. We zitten in de lift. We zijn op de goede weg. Helaas hebben we, wat mij betreft, veel pech gehad, veel incidenten, en het is erg moeilijk om al die ellende om te zetten in resultaat. Maar nu begrijp ik waarom het allemaal gebeurde, want het eerste podium moest er nu eenmaal komen. En het is gewoon het leven. Het leven brengt je soms die slechte momenten om je vervolgens een heel mooi moment te bezorgen."