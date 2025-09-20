Sainz verrast zichzelf met tweede tijd: "We gaan voor het podium!"

De kwalificatie op het stratencircuit van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe was één grote chaos. Er waren zes rode vlaggen, en door de regen in Q3 waren er de nodige verrassingen. De grootste verrassing? Carlos Sainz. De Spanjaard was heel erg blij met zijn tweede tijd.

Weinig mensen hadden voorafgaand de kwalificatie verwacht dat Williams-coureur Sainz serieus kans zou maken op de pole position in Bakoe. De blauwe bolide zag er snel uit, maar het middenveld ontstijgen leek te hoog gegrepen te zijn. In Q3 was de chaos echter groot, en braken de coureurs hun rondje af na de eerste rode vlag. Aangezien het begon te regenen, leek Sainz door zijn eerste rondje kans te maken op pole. Lando Norris en George Russell konden zijn tijd niet verbeteren, maar Verstappen wel.

Williams deed alles goed

De tweede plaats is voor Williams en Sainz alsnog een topresultaat. De Spanjaard was dan ook tevreden toen hij zich na afloop meldde bij interviewer van dienst Jamie Chadwick: "Ik ben heel erg blij. Als ik eerlijk ben, denk ik dat we de kwalificatie vandaag echt hebben genailed. We kozen elke keer voor de juiste band, en we konden een paar heel snelle rondjes rijden."

"Natuurlijk, als een topauto een rondje zou kunnen rijden, zouden ze zoals gewoonlijk vier tot vijf tienden sneller zijn, maar uiteindelijk was er maar één sneller. Dat was Max, en dat is niet verrassend. De rest hebben we verslagen, en we staan tweede. Dat is geweldig nieuws!"

Wat is er mogelijk in de race?

Sainz barst van de ambitie, en hij doet ook niet moeilijk over zijn doel voor de Grand Prix van morgen: "Het plan voor morgen is het podium proberen te bereiken. Ik ga mijn best doen om mijn eerste Williams-podium te pakken. Als dat mogelijk is, is het geweldig. Als dat niet kan, dan zien we het wel."