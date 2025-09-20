user icon
icon

En daar is nummer vier: Ook Bearman veroorzaakt een rode vlag in Baku

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
En daar is nummer vier: Ook Bearman veroorzaakt een rode vlag in Baku
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 14:59
  • comments 0
  • Door: Jeroen Immink

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan werd opnieuw stilgelegd. Dit keer was het Oliver Bearman die voor opschudding zorgde. De jonge Haas-coureur raakte in Q2 de muur en beschadigde daarbij de rechterachterkant van zijn auto. Het gevolg: een gebroken ophanging en de vierde rode vlag van de middag.

Bearman leek in eerste instantie bezig aan een snelle ronde, maar verloor de controle door een moment overstuur in de technische sectie van het stratencircuit. Zijn Haas tikte de muur net iets te hard, waardoor de ophanging rechtsachter direct de geest gaf. Even probeerde de Brit zijn auto nog terug te sturen naar de pits, maar al snel moest hij zijn wagen stilzetten. De marshals kwamen in actie en de sessie werd tijdelijk onderbroken.

Meer over Oliver Bearman Bearman bewondert Verstappen: "Beste coureur die we ooit hebben gezien"

Bearman bewondert Verstappen: "Beste coureur die we ooit hebben gezien"

18 sep
 Schorsing dreigt voor Bearman: "Het is mijn fout"

Schorsing dreigt voor Bearman: "Het is mijn fout"

18 sep

Rode vlaggen-record bijna geëvenaard in Baku

Voor Bearman betekende het incident ook meteen het einde van zijn kwalificatie. De Haas-coureur had tot dat moment nog geen representatieve ronde kunnen neerzetten en viel daardoor definitief buiten de boot in Q2. Een flinke domper, want Haas hoopte juist in Baku op een goede uitgangspositie te kunnen verrassen in het drukke middenveld.

Het incident van Bearman was al de vierde rode vlag van de middag. In Q1 ging het eerder mis bij Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. Albon verloor zijn Williams bij het aanremmen van bocht 1, Hülkenberg tikte de muur en verloor zijn voorvleugel, terwijl Colapinto onder gele vlag de muur in ging en daarmee voor een pijnlijk moment bij Alpine zorgde.

De kwalificatie in Baku bevestigde daarmee nog maar eens zijn reputatie als chaotische sessie. Het stratencircuit langs de Kaspische Zee staat bekend om zijn smalle straten, harde muren en verraderlijke windstoten. Voor Bearman betekende het de harde realiteit van de Formule 1: één klein foutje en het weekend kan volledig anders uitpakken.

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Haas GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 23
  • Podiums 0
  • Grand Prix 19
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.265 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar