De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan werd opnieuw stilgelegd. Dit keer was het Oliver Bearman die voor opschudding zorgde. De jonge Haas-coureur raakte in Q2 de muur en beschadigde daarbij de rechterachterkant van zijn auto. Het gevolg: een gebroken ophanging en de vierde rode vlag van de middag.

Bearman leek in eerste instantie bezig aan een snelle ronde, maar verloor de controle door een moment overstuur in de technische sectie van het stratencircuit. Zijn Haas tikte de muur net iets te hard, waardoor de ophanging rechtsachter direct de geest gaf. Even probeerde de Brit zijn auto nog terug te sturen naar de pits, maar al snel moest hij zijn wagen stilzetten. De marshals kwamen in actie en de sessie werd tijdelijk onderbroken.

Rode vlaggen-record bijna geëvenaard in Baku

Voor Bearman betekende het incident ook meteen het einde van zijn kwalificatie. De Haas-coureur had tot dat moment nog geen representatieve ronde kunnen neerzetten en viel daardoor definitief buiten de boot in Q2. Een flinke domper, want Haas hoopte juist in Baku op een goede uitgangspositie te kunnen verrassen in het drukke middenveld.

Het incident van Bearman was al de vierde rode vlag van de middag. In Q1 ging het eerder mis bij Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. Albon verloor zijn Williams bij het aanremmen van bocht 1, Hülkenberg tikte de muur en verloor zijn voorvleugel, terwijl Colapinto onder gele vlag de muur in ging en daarmee voor een pijnlijk moment bij Alpine zorgde.

De kwalificatie in Baku bevestigde daarmee nog maar eens zijn reputatie als chaotische sessie. Het stratencircuit langs de Kaspische Zee staat bekend om zijn smalle straten, harde muren en verraderlijke windstoten. Voor Bearman betekende het de harde realiteit van de Formule 1: één klein foutje en het weekend kan volledig anders uitpakken.