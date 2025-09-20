Lando Norris verwacht dat Max Verstappen en Red Bull Racing er tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan gewoon weer bij zullen zitten. In de straten van Bakoe eindigde Verstappen in de eerste twee vrije trainingen als zesde en zevende, maar de Brit gelooft dat Red Bull in de kwalificatie opnieuw competitief zal zijn.

Verstappen en Red Bull kwamen vorige race in Italië sterk voor de dag. Op de rechte stukken was de Nederlander oppermachtig en gaf hij zowel Norris als Oscar Piastri het nakijken. De verbeterde vloer van Red Bull bewees daar zijn waarde, en Norris verwacht dat die ook in Bakoe het verschil kan maken.

McLaren rommelt tijdens vrije trainingen

Voor McLaren verliep de vrijdag wisselvallig. In de eerste vrije training waren Norris en Piastri nog de snelsten, maar in de tweede sessie ging het mis. Norris maakte een fout, beschadigde zijn MCL39 en moest daardoor zijn programma inkorten. “Ik voelde me goed tot dat moment. Ik heb liever dat ik push en de limiet zoek dan dat ik helemaal niet push,” verklaarde hij in de paddock.

Ook Piastri kende een rommelige tweede training. De leider in het WK-klassement liep schade op en kon zijn plan daardoor niet optimaal uitvoeren. Norris zag de problemen bij zijn teamgenoot: “Het was een rommelige sessie van mijn kant, maar ook van Oscar. Hij leek moeite te hebben met de auto. We zullen zien wat we morgen kunnen herstellen.”

Norris houdt rekening met Verstappen

Ondanks de zesde en zevende tijd van Verstappen heerste er na afloop optimisme bij Red Bull. Adviseur Helmut Marko voorspelde dat de Nederlander in de top drie zal staan tijdens de kwalificatie, en Norris sloot zich daarbij aan. “Red Bull is nooit goed op vrijdag. Ze gaan slapen, worden de volgende ochtend wakker en dan zijn ze gewoon weer snel. Ik verwacht zaterdag in de kwalificatie concurrentie van minstens drie andere auto’s.”

Ook Ferrari maakte een sterke indruk, vooral in de tweede training. Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Zaterdagochtend om 10:30 uur begint de derde vrije training, waarna om 13:00 uur de kwalificatie plaatsvindt.