user icon
icon

Norris rekent op Verstappen: "Red Bull slaapt en is dan weer snel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris rekent op Verstappen: "Red Bull slaapt en is dan weer snel"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 10:09
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris verwacht dat Max Verstappen en Red Bull Racing er tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan gewoon weer bij zullen zitten. In de straten van Bakoe eindigde Verstappen in de eerste twee vrije trainingen als zesde en zevende, maar de Brit gelooft dat Red Bull in de kwalificatie opnieuw competitief zal zijn.

Verstappen en Red Bull kwamen vorige race in Italië sterk voor de dag. Op de rechte stukken was de Nederlander oppermachtig en gaf hij zowel Norris als Oscar Piastri het nakijken. De verbeterde vloer van Red Bull bewees daar zijn waarde, en Norris verwacht dat die ook in Bakoe het verschil kan maken.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

McLaren rommelt tijdens vrije trainingen

Voor McLaren verliep de vrijdag wisselvallig. In de eerste vrije training waren Norris en Piastri nog de snelsten, maar in de tweede sessie ging het mis. Norris maakte een fout, beschadigde zijn MCL39 en moest daardoor zijn programma inkorten. “Ik voelde me goed tot dat moment. Ik heb liever dat ik push en de limiet zoek dan dat ik helemaal niet push,” verklaarde hij in de paddock.

Ook Piastri kende een rommelige tweede training. De leider in het WK-klassement liep schade op en kon zijn plan daardoor niet optimaal uitvoeren. Norris zag de problemen bij zijn teamgenoot: “Het was een rommelige sessie van mijn kant, maar ook van Oscar. Hij leek moeite te hebben met de auto. We zullen zien wat we morgen kunnen herstellen.”

Norris houdt rekening met Verstappen

Ondanks de zesde en zevende tijd van Verstappen heerste er na afloop optimisme bij Red Bull. Adviseur Helmut Marko voorspelde dat de Nederlander in de top drie zal staan tijdens de kwalificatie, en Norris sloot zich daarbij aan. “Red Bull is nooit goed op vrijdag. Ze gaan slapen, worden de volgende ochtend wakker en dan zijn ze gewoon weer snel. Ik verwacht zaterdag in de kwalificatie concurrentie van minstens drie andere auto’s.”

Ook Ferrari maakte een sterke indruk, vooral in de tweede training. Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Charles Leclerc. Zaterdagochtend om 10:30 uur begint de derde vrije training, waarna om 13:00 uur de kwalificatie plaatsvindt.

Politik

Posts: 9.530

Ook dit zal een circuit zijn,waar Mclaren niet zal gaan winnen.
Denk zelf dat het tussen Leclerc en Verstappen zal gaan.

  • 1
  • 20 sep 2025 - 10:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.530

    Ook dit zal een circuit zijn,waar Mclaren niet zal gaan winnen.
    Denk zelf dat het tussen Leclerc en Verstappen zal gaan.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 10:10
  • snailer

    Posts: 29.745

    Piastri rekent op Verstappen. Red Bull en Verstappen werken hard en zijn dan weer snel.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 10:35

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar