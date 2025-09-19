Helmut Marko keek na afloop van de vrijdagtrainingen in Azerbeidzjan niet alleen naar Max Verstappen en Red Bull, maar nam ook even de tijd om Yuki Tsunoda te belichten. De Japanner noteerde in de gecombineerde tijdenlijst slechts de veertiende plaats, maar volgens de Red Bull-adviseur zegt dat cijfer niet zoveel. Het draait volgens hem vooral om de lange runs – en daar liet Tsunoda juist een bemoedigend beeld zien.

Marko enthousiast over Tsunoda

De afgelopen weken had de Japanner vooral moeite tijdens de racesimulaties. Zijn snelheid over één ronde is vaak redelijk, maar zodra de stint langer wordt, valt hij doorgaans wat terug. Daarom lag de focus in Bakoe nadrukkelijk op de race pace, en dat lijkt vruchten af te werpen. Marko zag namelijk duidelijke vooruitgang: “Yuki heeft een hele goede long run gereden. Het gat over één ronde bedroeg zes tienden, maar tijdens de long run was dat veel kleiner. Hij zat bijna op hetzelfde tempo als Max", zei hij tegenover Motorsport.com.

Dat is niet onbelangrijk in een weekend waarin de verschillen klein lijken te zijn en de concurrentie dichterbij komt. Bovendien beschikt Tsunoda sinds dit weekend ook over dezelfde technische specificaties als Verstappen. Voorheen moest hij het soms doen met andere onderdelen, maar nu krijgt ook hij de beschikking over de nieuwste updates. “Yuki heeft hetzelfde materiaal als Max, ja,” bevestigde Marko. Verstappen wist met een verbeterde vloer aan zijn RB21 de Grand Prix van Italië te winnen op Monza.

Tsunoda kan een resultaat goed gebruiken

Voor Tsunoda is dat een belangrijke stap. Het biedt hem niet alleen de kans om zich direct te meten met de viervoudig wereldkampioen, maar ook om aan te tonen dat hij structureel van waarde kan zijn voor de Red Bull-familie. Hoewel zijn positie in de ranglijst op vrijdag nog weinig indruk maakt, gelooft Marko dat de echte kracht van de Japanner pas in de race naar voren zal komen. Als zijn long runs representatief zijn, kan Tsunoda in Baku zomaar verrassen en meedoen in de strijd om de punten.

Tsunoda belandde na twee F1-races dit seizoen bij Red Bull nadat Liam Lawson terug werd gezet naar zusterteam VCARB. Sindsdien worstelt Tsunoda - net als zijn voorgangers naast Verstappen - met zijn vorm. De geruchten werden de afgelopen week ook steeds meer aangewakkerd dat de Japanner plaats moet gaan maken voor Isack Hadjar in 2026.