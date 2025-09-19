user icon
Uitslag VT2 Azerbeidzjan: Ferrari's razendsnel na fout Norris, Verstappen zesde

<b> Uitslag VT2 Azerbeidzjan: </b> Ferrari's razendsnel na fout Norris, Verstappen zesde
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 15:00
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

De tweede vrije training in Bakoe is een feit. In de Azerbeidzjaanse straten werd in de tweede training de snelste tijd neergezet door Lewis Hamilton. Hij was sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd op zijn naam schreef. Daarachter werd de top drie compleet gemaakt door George Russell. Max Verstappen noteerde de zesde tijd.

De tweede vrije training in de Azerbeidzjaanse hoofdstad begon zeer rustig. In de eerste twee minuten waren er geen auto's op de baan te vinden, en ging alle aandacht uit naar de mooie omgeving. Na twee minuten klonk er motorgeronk in de pitlane, en kwamen de Saubers van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto als eerste de baan op.

Ze trapten de sessie af, en al snel volgden de rest van het veld. Lando Norris wachtte wat langer, maar zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Red Bull-coureurs Max Verstappen en Yuki Tsunoda kwamen direct naar buiten. Het was nog steeds redelijk glibberig op de baan, en Liam Lawson en Oliver Bearman schoten dan ook de uitloopzones in. Voor Bearman was het een flink schrikmomentje, want het scheelde niet veel of hij stond tegen de kasteelmuur aan.

De muur is niet ver weg

Max Verstappen begon snel aan de training, maar al snel vond hij zichzelf terug in de buik van de top tien. Wat opviel, was dat meerdere coureurs snelle tijden noteerden op de mediumbanden. Het is iets waar de teams goed naar zullen kijken, want met het oog op de kwalificatie kan dit zeer interessant worden. De coureurs hielden zich ook niet in, en de muur kreeg de nodige tikjes tijdens de sessie. Onder meer Leclerc en Lance Stroll kusten de muur, maar dit veroorzaakte geen grote incidenten in de openingsfase van de training.

Norris in de muur

Het was wachten op het moment dat het wél mis zou gaan. Na een halfuurtje ging het mis, en ging titelkandidaat Lando Norris over het randje. Hij gleed een beetje door bij het uitkomen van de bocht, en raakte de muur op volle snelheid. Zijn achterwielophanging gaf de geest, en Norris kroop als een soort krab terug naar de pitlane. De schade aan zijn McLaren was groot, en de gezichten bij de mensen aan de pitmuur stonden op onweer. Norris reed geen meter meer in de sessie.

Piastri zorgt voor tweede hartaanval

Bij McLaren schrokken ze zich een hoedje toen enkele minuten later ook Oscar Piastri meldde dat hij de muur had geraakt. McLaren kon opgelucht ademhalen, want de Australiër had slechts een paar krassen op zijn velgen. De papajakleurige bolides leken wel te kampen met de nodige problemen, en dat komt niet lekker uit voor het team dat dit weekend constructeurskampioen kan worden.

Snelle Ferrari's

Bij het team van Ferrari konden ze iets positiever naar de dag kijken, want Leclerc en Hamilton zagen er opvallend snel uit. Sterker nog, ze stonden geruime tijd op de eerste en de tweede plaats in de tijdenlijst. Ze leken die posities te kunnen vasthouden, want de snelheid leek aanwezig te zijn. George Russell probeerde in zijn Mercedes ook een gooi te doen naar de snelste tij, maar hij had te maken met een flinke uitglijder. Hij raakte bijna de muur, en besloot zijn snelle ronde af te breken. 

Max Verstappen vond zichzelf terug op de zesde plaats. De Nederlander reed een redelijk anonieme training, en leek nog niet helemaal in zijn sas te zijn met de auto. Opvallend genoeg stond de vijfde tijd op naam van Oliver Bearman, die in zijn Haas een geweldige sessie kenden.

F1Grand Prix Azerbeidzjan - Vrije training 2

AZ Baku City Circuit - 19 september 2025

Snork

Posts: 21.801

Ze gaan dit jaar een klap harder dan vorig jaar. In VT2 reden de snelste coureurs in de 1:43. De VT2 tijd van Lewis nu is al een tiende seconde sneller dan de P1 kwalificatietijd vorig jaar.
Er zij wat wijzigingen op het circuit gedaan, zoals verwijderen van kerbs bij exit van bocht 1 en verwijd...

  • 1
  • 19 sep 2025 - 15:21
Reacties (9)

  • Snork

    Posts: 21.801

    Ze gaan dit jaar een klap harder dan vorig jaar. In VT2 reden de snelste coureurs in de 1:43. De VT2 tijd van Lewis nu is al een tiende seconde sneller dan de P1 kwalificatietijd vorig jaar.
    Er zij wat wijzigingen op het circuit gedaan, zoals verwijderen van kerbs bij exit van bocht 1 en verwijderen van kerbs bij de apex van bocht 3 en 5. En de muren bij bocht 1, 2, 3, 5, 8 en 15 staan verder van het circuit.
    Dit levert tijdwinst op, maar niet 2 seconden. Dan zijn de auto’s dus echt sneller geworden. Op een langer circuit als Baku wordt dit wel duidelijk.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 15:21
    • schwantz34

      Posts: 40.858

      Zijn de bandencompounds die Pirelli heeft meegenomen ook hetzelfde als vorig jaar dan? Of zijn ze stiekem naar een compoundje zachter gegaan?

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:55
    • Larry Perkins

      Posts: 60.000

      Had dat nou voor je gehouden @Snork.
      Want nou is de race zondag ook eerder afgelopen.
      Je schoonfamilie leest dit ook en weet nu dat ze nog eerder langs kunnen komen.

      En je verpest het ook voor veel andere F1-volgers waarvan de schoonfamilie meteen na de race voor de deur staat...

      Niet iedereen kan naar de bodem van het Sneekermeer snorkelen en daar wachten tot hun vermaledijde schoonfamilie is opgerot, denk toch eens ff na, for crying out loud!

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.000

      Niet stiekem @Schwantx, dat was elders al voor vt1 te lezen...

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 15:57
    • Klus

      Posts: 2.325

      Misschien kom je mijn schoonmoeder wel tegen als je op de bodem van het Sneekermeer gaat snorkelen.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 16:25
  • walter33

    Posts: 991

    Sandback max

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 15:52
    • nr 76

      Posts: 6.871

      Nou haal je de rugstreeppad en de zandhagedis door elkaar ---> zandrug

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 16:01
  • RH

    Posts: 681

    Oei, zou Hamilton dan toch..... M

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 15:54
  • Pietje Bell

    Posts: 31.012

    Toni Sokolov
    @tonisokolov1011
    ·
    34 m
    FP2 Race simulations from Baku! It's really hard to say anything, but a lot of teams
    tested those C6 soft tyres, which have mixed results.

    The best stint was from Max, fairly consistent. Norris got damaged early on in the session.

    x.com/tonisokolov1(...)1969037632916095474

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 16:32

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

