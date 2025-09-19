De tweede vrije training in Bakoe is een feit. In de Azerbeidzjaanse straten werd in de tweede training de snelste tijd neergezet door Lewis Hamilton. Hij was sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd op zijn naam schreef. Daarachter werd de top drie compleet gemaakt door George Russell. Max Verstappen noteerde de zesde tijd.

De tweede vrije training in de Azerbeidzjaanse hoofdstad begon zeer rustig. In de eerste twee minuten waren er geen auto's op de baan te vinden, en ging alle aandacht uit naar de mooie omgeving. Na twee minuten klonk er motorgeronk in de pitlane, en kwamen de Saubers van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto als eerste de baan op.

Ze trapten de sessie af, en al snel volgden de rest van het veld. Lando Norris wachtte wat langer, maar zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Red Bull-coureurs Max Verstappen en Yuki Tsunoda kwamen direct naar buiten. Het was nog steeds redelijk glibberig op de baan, en Liam Lawson en Oliver Bearman schoten dan ook de uitloopzones in. Voor Bearman was het een flink schrikmomentje, want het scheelde niet veel of hij stond tegen de kasteelmuur aan.

De muur is niet ver weg

Max Verstappen begon snel aan de training, maar al snel vond hij zichzelf terug in de buik van de top tien. Wat opviel, was dat meerdere coureurs snelle tijden noteerden op de mediumbanden. Het is iets waar de teams goed naar zullen kijken, want met het oog op de kwalificatie kan dit zeer interessant worden. De coureurs hielden zich ook niet in, en de muur kreeg de nodige tikjes tijdens de sessie. Onder meer Leclerc en Lance Stroll kusten de muur, maar dit veroorzaakte geen grote incidenten in de openingsfase van de training.

Norris in de muur

Het was wachten op het moment dat het wél mis zou gaan. Na een halfuurtje ging het mis, en ging titelkandidaat Lando Norris over het randje. Hij gleed een beetje door bij het uitkomen van de bocht, en raakte de muur op volle snelheid. Zijn achterwielophanging gaf de geest, en Norris kroop als een soort krab terug naar de pitlane. De schade aan zijn McLaren was groot, en de gezichten bij de mensen aan de pitmuur stonden op onweer. Norris reed geen meter meer in de sessie.

Piastri zorgt voor tweede hartaanval

Bij McLaren schrokken ze zich een hoedje toen enkele minuten later ook Oscar Piastri meldde dat hij de muur had geraakt. McLaren kon opgelucht ademhalen, want de Australiër had slechts een paar krassen op zijn velgen. De papajakleurige bolides leken wel te kampen met de nodige problemen, en dat komt niet lekker uit voor het team dat dit weekend constructeurskampioen kan worden.

Bij het team van Ferrari konden ze iets positiever naar de dag kijken, want Leclerc en Hamilton zagen er opvallend snel uit. Sterker nog, ze stonden geruime tijd op de eerste en de tweede plaats in de tijdenlijst. Ze leken die posities te kunnen vasthouden, want de snelheid leek aanwezig te zijn. George Russell probeerde in zijn Mercedes ook een gooi te doen naar de snelste tij, maar hij had te maken met een flinke uitglijder. Hij raakte bijna de muur, en besloot zijn snelle ronde af te breken.

Max Verstappen vond zichzelf terug op de zesde plaats. De Nederlander reed een redelijk anonieme training, en leek nog niet helemaal in zijn sas te zijn met de auto. Opvallend genoeg stond de vijfde tijd op naam van Oliver Bearman, die in zijn Haas een geweldige sessie kenden.