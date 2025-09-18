user icon
De geruchten rondom een mogelijke overstap van Isack Hadjar naar Red Bull Racing worden met de week sterker. De jonge Fransman maakt indruk in zijn eerste Formule 1-seizoen bij VCARB en zou volgens steeds meer geluiden beloond kunnen worden met een promotie naar het hoofdteam. Daarmee zou hij de nieuwe teamgenoot worden van Max Verstappen. Liam Lawson, die eerder zelf ervaring opdeed bij Red Bull, heeft alvast een duidelijk advies voor zijn huidige teamgenoot.

Hadjar beleeft een droomdebuut in de koningsklasse. De 19-jarige coureur, vorig jaar nog actief in de Formule 2, heeft inmiddels 38 punten verzameld. Zijn grootste hoogtepunt tot nu toe was het podium tijdens de Dutch GP in Zandvoort, waar hij knap als derde over de finish kwam. Terwijl Yuki Tsunoda moeite heeft om te presteren naast Verstappen, groeit de roep om Hadjar naar Red Bull te halen steeds verder.

Lawson adviseert Hadjar

Lawson weet hoe moeilijk het is om zich staande te houden binnen de Red Bull-stal. De Nieuw-Zeelander kreeg eerder dit seizoen zelf de kans bij het topteam, maar verloor uiteindelijk zijn plek. Vanuit die ervaring wil hij Hadjar waarschuwen en tegelijk moed inspreken. “Ik kijk terug en ik heb geprobeerd om alles te doen wat ik kon bij Red Bull,” vertelde Lawson in Baku. “Maar ik zou tegen Isack vooral zeggen: negeer alles wat erover geschreven en gezegd wordt. Er is te veel nadruk op hoe zwaar dat stoeltje naast Max is. Uiteindelijk zijn we allemaal coureurs, allemaal zelfverzekerd. Het belangrijkste is vertrouwen in jezelf, je werk doen en je zo goed mogelijk voorbereiden.”

Stoeltje naast Verstappen blijft berucht

Het beruchte stoeltje naast Verstappen heeft sinds het vertrek van Daniel Ricciardo in 2019 al meerdere slachtoffers geëist. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Lawson en nu Tsunoda wisten allemaal geen blijvend succes te boeken. Of Hadjar de uitzondering kan worden, zal de komende maanden moeten blijken.

Komend weekend gaat de Formule 1 verder in de straten van Bakoe, waar de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Naast de speculaties rondom Red Bull en Hadjar kan McLaren daar zelfs voor de tweede keer op rij de constructeurstitel veiligstellen.

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

