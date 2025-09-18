De geruchten rondom een mogelijke overstap van Isack Hadjar naar Red Bull Racing worden met de week sterker. De jonge Fransman maakt indruk in zijn eerste Formule 1-seizoen bij VCARB en zou volgens steeds meer geluiden beloond kunnen worden met een promotie naar het hoofdteam. Daarmee zou hij de nieuwe teamgenoot worden van Max Verstappen. Liam Lawson, die eerder zelf ervaring opdeed bij Red Bull, heeft alvast een duidelijk advies voor zijn huidige teamgenoot.

Hadjar beleeft een droomdebuut in de koningsklasse. De 19-jarige coureur, vorig jaar nog actief in de Formule 2, heeft inmiddels 38 punten verzameld. Zijn grootste hoogtepunt tot nu toe was het podium tijdens de Dutch GP in Zandvoort, waar hij knap als derde over de finish kwam. Terwijl Yuki Tsunoda moeite heeft om te presteren naast Verstappen, groeit de roep om Hadjar naar Red Bull te halen steeds verder.

Lawson adviseert Hadjar

Lawson weet hoe moeilijk het is om zich staande te houden binnen de Red Bull-stal. De Nieuw-Zeelander kreeg eerder dit seizoen zelf de kans bij het topteam, maar verloor uiteindelijk zijn plek. Vanuit die ervaring wil hij Hadjar waarschuwen en tegelijk moed inspreken. “Ik kijk terug en ik heb geprobeerd om alles te doen wat ik kon bij Red Bull,” vertelde Lawson in Baku. “Maar ik zou tegen Isack vooral zeggen: negeer alles wat erover geschreven en gezegd wordt. Er is te veel nadruk op hoe zwaar dat stoeltje naast Max is. Uiteindelijk zijn we allemaal coureurs, allemaal zelfverzekerd. Het belangrijkste is vertrouwen in jezelf, je werk doen en je zo goed mogelijk voorbereiden.”

Stoeltje naast Verstappen blijft berucht

Het beruchte stoeltje naast Verstappen heeft sinds het vertrek van Daniel Ricciardo in 2019 al meerdere slachtoffers geëist. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Lawson en nu Tsunoda wisten allemaal geen blijvend succes te boeken. Of Hadjar de uitzondering kan worden, zal de komende maanden moeten blijken.

Komend weekend gaat de Formule 1 verder in de straten van Bakoe, waar de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Naast de speculaties rondom Red Bull en Hadjar kan McLaren daar zelfs voor de tweede keer op rij de constructeurstitel veiligstellen.