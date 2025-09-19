Verstappen voelt steun van Red Bull voor nieuwe race-avonturen

Max Verstappens uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife is het onderwerp van gesprek in Azerbeidzjan. Hij heeft genoten van deze nieuwe uitdaging, en stelt dat hij veel steun voelt van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Een deelname aan de 24-uursrace lijkt echter lastig te worden.

Verstappen maakt er geen geheim van dat hij dol is op allerlei verschillende takken van de autosport. Vooral het racen met GT3-bolides staat hoog op zijn lijstje, en dit moet plaatsvinden op de Nordschleife. Afgelopen weekend haalde hij daar zijn Permit A door deel te nemen aan de NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij reed een foutloze race, en voldeed aan de vereisten voor de juiste licentie.

Marko enorm enthousiast

Verstappen voelt veel steun vanuit Red Bull. Vooral teamadviseur Helmut Marko is enthousiast, zo stelde Verstappen lachend in gesprek met de internationale media: "Helmut is altijd enorm enthousiast! Hij ziet ook hoe gepassioneerd ik ben en wat ik er voor doe. Hij heeft vroeger zelf ook geracet, ook in de endurance, dus voor mij is het makkelijker om dat met hem te bespreken. Het is heel erg belangrijk om dat te kunnen doen."

Gaat Verstappen de 24 uur van de Nürburgring rijden?

Verstappen kan in theorie volgend jaar al gaan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Het is een droom van Verstappen, maar of dit überhaupt mogelijk is, weet hij nog niet: "Het is lastig om te zeggen wat mogelijk is tijdens een Formule 1-seizoen. Zeker als je kijkt naar de nieuwe reglementen van volgend jaar."

"De Formule 1 zelf is al uitdagend genoeg, maar we zullen gaan zien hoe alles verloopt. Voor mij is het nu echter onmogelijk om te zeggen wat er in de komende vijf of tien jaar zal gaan gebeuren, zowel aan de kant van de Formule 1 als aan de kant van het racen met GT-bolides."