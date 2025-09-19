user icon
icon

Verstappen voelt steun van Red Bull voor nieuwe race-avonturen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen voelt steun van Red Bull voor nieuwe race-avonturen
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 07:36
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappens uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife is het onderwerp van gesprek in Azerbeidzjan. Hij heeft genoten van deze nieuwe uitdaging, en stelt dat hij veel steun voelt van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Een deelname aan de 24-uursrace lijkt echter lastig te worden.

Verstappen maakt er geen geheim van dat hij dol is op allerlei verschillende takken van de autosport. Vooral het racen met GT3-bolides staat hoog op zijn lijstje, en dit moet plaatsvinden op de Nordschleife. Afgelopen weekend haalde hij daar zijn Permit A door deel te nemen aan de NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij reed een foutloze race, en voldeed aan de vereisten voor de juiste licentie.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Marko enorm enthousiast

Verstappen voelt veel steun vanuit Red Bull. Vooral teamadviseur Helmut Marko is enthousiast, zo stelde Verstappen lachend in gesprek met de internationale media: "Helmut is altijd enorm enthousiast! Hij ziet ook hoe gepassioneerd ik ben en wat ik er voor doe. Hij heeft vroeger zelf ook geracet, ook in de endurance, dus voor mij is het makkelijker om dat met hem te bespreken. Het is heel erg belangrijk om dat te kunnen doen."

Gaat Verstappen de 24 uur van de Nürburgring rijden?

Verstappen kan in theorie volgend jaar al gaan deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Het is een droom van Verstappen, maar of dit überhaupt mogelijk is, weet hij nog niet: "Het is lastig om te zeggen wat mogelijk is tijdens een Formule 1-seizoen. Zeker als je kijkt naar de nieuwe reglementen van volgend jaar."

"De Formule 1 zelf is al uitdagend genoeg, maar we zullen gaan zien hoe alles verloopt. Voor mij is het nu echter onmogelijk om te zeggen wat er in de komende vijf of tien jaar zal gaan gebeuren, zowel aan de kant van de Formule 1 als aan de kant van het racen met GT-bolides."

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025 Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar