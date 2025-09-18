user icon
icon

Bearman bewondert Verstappen: "Beste coureur die we ooit hebben gezien"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bearman bewondert Verstappen: "Beste coureur die we ooit hebben gezien"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 12:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Het Nürburgring Nordschleife-avontuur van Max Verstappen is het gesprek van de dag in de paddock in Azerbeidzjan. Ook Haas-coureur Oliver Bearman is onder de indruk van Verstappen, en stelt dat de Nederlander de beste coureur is die er ooit is geweest.

Verstappen besloot zijn vrije weekend te gebruiken om zijn Nordschleife-droom na te jagen. Hij kwam afgelopen weekend uit in de NLS, waar hij racete met een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij deed dit om zijn Permit A te halen, waardoor hij in de toekomst in een GT3-bolide op de Ring mag racen. Voor Verstappen is dat een grote droom, en het is de verwachting dat hij dit volgende week al gaat doen. Een officiële bevestiging daarvan ontbreekt echter nog, al lijken alle seinen op groen te staan.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Bewondering voor Verstappen

In Bakoe worden de andere coureurs gevraagd naar de avonturen van Verstappen. Haas-coureur Oliver Bearman klinkt enthousiast bij de internationale media: "Ik hoop dat ik ooit in mijn loopbaan ook op dat punt kan komen! Dat ik net als Max gewoon kan racen waar ik wil, vanuit je passie. Natuurlijk ben ik daar nu nog niet, maar het is zó indrukwekkend om te zien waartoe hij in staat is. Het laat zien hoe getalenteerd hij is als coureur, het is echt bizar."

'Beste coureur die we ooit hebben gezien'

Bearman heeft Verstappens avonturen op de Nordschleife niet op de voet kunnen volgen. De jonge Brit heeft zich wel goed ingelezen, en deelt complimenten uit: "Ik denk dat hij de beste coureur is die we ooit hebben gezien. Het feit dat hij gewoon op de Nordschleife verschijnt, is zo enorm gaaf! Ik heb het eerlijk gezegd niet goed kunnen volgen, maar ik zag wel wat artikelen voorbij komen en zo. Voor ons, de groep gasten die een grote passie hebben voor racen, is dat geweldig om te zien!"

Larry Perkins

Posts: 59.962

[i Ook Albon is onder de indruk van Max... [/i]

Alexander Albon sprak ook zijn enorme bewondering uit voor zijn oud-teamgenoot. “We zaten in hetzelfde vliegtuig hiernaartoe, dus we hebben er ook al samen over gesproken”, onthult de Britse Thai. In dat gesprek merkte Albon, overigens niet vo... [Lees verder]

  • 1
  • 18 sep 2025 - 12:26
F1 Nieuws Max Verstappen Oliver Bearman Red Bull Racing Haas GP Azerbeidzjan 2025 Nürburgring Nordschleife

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.962

    [i Ook Albon is onder de indruk van Max... [/i]

    Alexander Albon sprak ook zijn enorme bewondering uit voor zijn oud-teamgenoot. “We zaten in hetzelfde vliegtuig hiernaartoe, dus we hebben er ook al samen over gesproken”, onthult de Britse Thai. In dat gesprek merkte Albon, overigens niet voor het eerst, dat Verstappen vol passie kan vertellen over zijn andere raceavonturen.
    “Hij houdt heel erg van GT-racen en ik zou zelfs willen zeggen dat hij er meer van geniet dan ik ooit deed”, lacht de Williams-coureur. “Hij is iemand die heel erg van het racen houdt en het is heel leuk om het er met hem over te hebben, want hij heeft er duidelijk een enorme passie voor”, laat de Williams-coureur weten.

    Albon neemt zijn hoed af voor de enorme toewijding van Verstappen. “Ik denk dat dit hem deels onderscheidt voor de rest. Hij kan gewoon niet stoppen met racen. Dat is mooi voor hem”, stelt de Williams-coureur. “Ik kan er verder niet te veel over zeggen, maar het zag ernaar uit dat hij er vol voor ging. Dat kan ik met zekerheid zeggen”, aldus Albon.

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 12:26
  • snailer

    Posts: 29.719

    Bearman wil ook bij team redline.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 12:36
  • Paulie

    Posts: 4.487

    Beartoleto

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 12:50
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.004

    Noemt Bearnan, die nota bene in een Ferrari een f1 race heeft gereden, nu Max de GOAT?

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 13:11

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar