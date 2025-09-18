Bearman bewondert Verstappen: "Beste coureur die we ooit hebben gezien"

Het Nürburgring Nordschleife-avontuur van Max Verstappen is het gesprek van de dag in de paddock in Azerbeidzjan. Ook Haas-coureur Oliver Bearman is onder de indruk van Verstappen, en stelt dat de Nederlander de beste coureur is die er ooit is geweest.

Verstappen besloot zijn vrije weekend te gebruiken om zijn Nordschleife-droom na te jagen. Hij kwam afgelopen weekend uit in de NLS, waar hij racete met een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Hij deed dit om zijn Permit A te halen, waardoor hij in de toekomst in een GT3-bolide op de Ring mag racen. Voor Verstappen is dat een grote droom, en het is de verwachting dat hij dit volgende week al gaat doen. Een officiële bevestiging daarvan ontbreekt echter nog, al lijken alle seinen op groen te staan.

Bewondering voor Verstappen

In Bakoe worden de andere coureurs gevraagd naar de avonturen van Verstappen. Haas-coureur Oliver Bearman klinkt enthousiast bij de internationale media: "Ik hoop dat ik ooit in mijn loopbaan ook op dat punt kan komen! Dat ik net als Max gewoon kan racen waar ik wil, vanuit je passie. Natuurlijk ben ik daar nu nog niet, maar het is zó indrukwekkend om te zien waartoe hij in staat is. Het laat zien hoe getalenteerd hij is als coureur, het is echt bizar."

'Beste coureur die we ooit hebben gezien'

Bearman heeft Verstappens avonturen op de Nordschleife niet op de voet kunnen volgen. De jonge Brit heeft zich wel goed ingelezen, en deelt complimenten uit: "Ik denk dat hij de beste coureur is die we ooit hebben gezien. Het feit dat hij gewoon op de Nordschleife verschijnt, is zo enorm gaaf! Ik heb het eerlijk gezegd niet goed kunnen volgen, maar ik zag wel wat artikelen voorbij komen en zo. Voor ons, de groep gasten die een grote passie hebben voor racen, is dat geweldig om te zien!"