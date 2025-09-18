user icon
Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe

Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe
  Gepubliceerd op 18 sep 2025 09:42
  6
  Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes moet het vandaag op de mediadag in Azerbeidzjan doen zonder George Russell. De Britse coureur is ziek, en het team heeft besloten om hem rust te geven. Zijn deelname aan de Grand Prix lijkt vooralsnog niet in gevaar te komen.

Het raceweekend in Bakoe komt langzaam op gang. De eerste coureurs hebben hun gezicht al laten zien in de paddock, maar Russell verscheen nog niet op de baan. De Brit reisde gisteren af naar Bakoe, maar voelt zich niet lekker. Zijn werkgever Mercedes laat in een kort bericht weten dat hij even de kans krijgt om te rusten om weer fit te worden voor de trainingen van morgen.

Mercedes meldt in een bericht wat er aan de hand is met Russell: "Jammer genoeg zal George vandaag niet aanwezig zijn op de baan, omdat hij zich niet lekker voelt en wil uitrusten ter voorbereiding op de baanactie van morgen."

Geen persconferentie

Voor de FIA is het ontbreken van Russell een minpuntje, want het was de bedoeling dat hij vanmiddag zou aanschuiven bij de persconferentie. Hij stond ingedeeld in de tweede persconferentie, en zou zich moeten melden in het gezelschap van Lance Stroll (Aston Martin) en Liam Lawson (Racing Bulls). Of de FIA een vervanger voor hem zal optrommelen, is niet duidelijk.

Wat als Russell niet kan rijden?

Russell zal vermoedelijk morgen weer in de paddock verschijnen. Hij staat momenteel op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, en heeft een flinke voorsprong op nummer vijf Charles Leclerc. De Brit aast op een goed resultaat, want Mercedes heeft een lastige periode achter de rug.

Mocht Russell toch niet fit genoeg zijn om te rijden, dan hebben ze de juiste vervanger achter de hand. De ervaren Valtteri Bottas is immers de reservecoureur, en hij is dit weekend 'gewoon' aanwezig in Bakoe.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 207

    Zou misschien wel eens interessant zijn om te kijken hoe een Antonelli zich tot Bottas verhoudt ... al heeft natuurlijk Bottas amper kilometers gemaakt met die Mercedes

    • + 2
    • 18 sep 2025 - 09:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.315

    Buikgriepje natuurlijk.
    Wat windjes en ff wat dun, maar dan komt het weer helemaal in orde.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 10:08
  • Larry Perkins

    Posts: 59.951

    bigredegg(.)com/en-nl/products/get-well-soon-george-teddy-bear?srsltid=AfmBOooUSeGejr1fEB6KrXYWsPTa58sf87XmuGD2kCHcfm4KkzMQHKY8

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 10:10
  • Paulie

    Posts: 4.484

    Blimey!

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 10:28
  • Sander

    Posts: 1.496

    Het is weer bijna race weekend: alle Kopjes boven een artikel zijn weer geoorloofd!

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 10:36
    • Paulie

      Posts: 4.484

      "Ontbrekende Mercedes F1 legende doorbreekt stilte met verontrustende darm symphonie op kleinste kamertje"

      • + 1
      • 18 sep 2025 - 10:40

