Red Bull geeft groen licht: Verstappen mag droom in vervulling laten gaan
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen meldt zich vandaag in Bakoe voor de gebruikelijke mediadag. Het zal hier maar over één ding gaan: zijn uitstapje naar de Nürburgring Nordschleife. Helmut Marko vindt het geweldig dat Verstappen dit soort acties onderneemt, en hij geeft hem direct toestemming voor deelname aan de 24-uursrace.

Terwijl zijn Formule 1-collega's genoten van een vrij weekend, meldde Verstappen zich vorige week op de Nordschleife. Hij volgde een cursus, waarna hij op zaterdag deelnam aan de NLS-race. Aangezien hij een debutant was, moest hij rijden met een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4.

Verstappen maakte geen enkele fout, en bracht de wagen samen met zijn teamgenoot Chris Lulham veilig aan de finish. Na afloop werd duidelijk dat Verstappen zijn Permit A had verdiend, waardoor hij in de toekomst met GT3's mag racen op de Nordschleife. Hiermee komt zijn droom uit, want Verstappen is dol op racen met GT3-bolides.

Enthousiasme bij Marko

Bij zijn werkgever Red Bull hebben ze geen problemen met Verstappens uitstapje. Teamadviseur Helmut Marko krijgt in gesprek met RTL en Sport.de de vraag of Verstappen volgend jaar mag deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring: "Ja!" 

Marko juicht Verstappens activiteiten toe: "Ik vind het fantastisch dat een Formule 1-coureur, die naast het racen nog allerlei verplichtingen heeft zoals simulator, marketing- en PR-activiteiten, nog steeds met zoveel enthousiasme de tijd neemt voor zoiets."

Wat kan Verstappen doen op de Nordschleife?

Marko vindt het wel jammer dat er voor Verstappen geen uitzondering werd gemaakt: "Dan is er deze Duitse procedure, waarbij een viervoudig wereldkampioen moet bewijzen dat hij in een Porsche van 240 pk de Ring kan rondrijden, nogal uniek. Maar hij heft dat allemaal in zich opgenomen, en hij heeft waarschijnlijk al duizend rondjes op de Nürburgring gereden op de simulator. Hij was dus zeker niet onvoorbereid."

De Oostenrijkse teamadviseur stelt dat Verstappen direct kan schitteren bij zijn GT3-debuut: "De Nürburgring Nordschleife is iets unieks dat elke coureur fascineert. In de tijd dat onze auto niet competitief was, was dit zijn grote passie. Nu gaat het allebei goed. Ik weet zeker dat hij zal vechten en dat hij voldoende voorbereid is om mee te doen voor de zege."

Le Mans-debuut aanstaande?

Voorlopig blijft het volgens Marko bij een avontuur op de Nürburgring. Verstappen moet zijn droom om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans nog even in de ijskast zetten: "Le Mans staat nu niet op het programma. Dat is echt een ander verhaal. De snelheidsverschillen n de verschillende categorieën zijn daar nog groter. Dus voorlopig alleen enduranceraces op de Nürburgring!"

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.315

De 24 van Le Mans duurt 22 uur te lang.
Maar als je ziet wat één man teweegbrengt in de GT3 is ongelooflijk.
Max kan in één klap de GT3, met zijn grote startvelden, weer populair maken in Europa....en met name in Nederland.

  • 5
  • 18 sep 2025 - 09:34
Reacties (2)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.315

    De 24 van Le Mans duurt 22 uur te lang.
    Maar als je ziet wat één man teweegbrengt in de GT3 is ongelooflijk.
    Max kan in één klap de GT3, met zijn grote startvelden, weer populair maken in Europa....en met name in Nederland.

    • + 5
    • 18 sep 2025 - 09:34
    • Larry Perkins

      Posts: 59.951

      Ben jij net als jouw 'vriend' ook niet helemaal lekker @Ouw?
      Er staat niks l*lligs over Max of Jos in je post, integendeel...

      • + 1
      • 18 sep 2025 - 10:27

