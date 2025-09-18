"FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur"

Het raceweekend in Azerbeidzjan gaat vandaag van start met de gebruikelijke persdag. In de paddock in Bakoe melden de coureurs zich voor perspraatjes en PR-activiteiten. Max Verstappen zal zijn Nürburgring-avonturen niet gaan bespreken op de persconferentie, want de FIA heeft andere keuzes gemaakt.

Verstappen domineerde in de afgelopen dagen het nieuws. Terwijl zijn Formule 1-collega's genoten van hun vrije tijd, meldde hij zich op de Nürburgring Nordschleife om zijn Permit A te halen. Hij volgde op vrijdag een cursus, en nam op zaterdag deel aan de NLS-race op de Nordschleife in een Porsche Cayman GT4. Hij slaagde met vlag en wimpel, en domineerde in de dagen daarna het nieuws.

Geen Red Bull-coureurs, wel Piastri

Verstappen hoeft zich echter niet te melden op de persconferentie van de FIA. De Red Bull-coureur staat niet ingeroosterd voor de persconferenties, en ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda hoeft niet aan te schuiven. Vanmiddag zullen eerst kampioenschapsleider Oscar Piastri, Sauber-coureur Nico Hülkenberg en Alpine-coureur Pierre Gasly zich melden.

Russell

Na een halfuurtje maken ze plaats voor drie andere coureurs. De FIA heeft ervoor gekozen om Aston Martin-coureur Lance Stroll, Mercedes-coureur George Russell en Racing Bulls-coureur Liam Lawson op te roepen voor dit persmoment. De andere coureurs zullen zich in de paddock melden voor andere persmomenten, die niet worden georganiseerd door de FIA.

Aangezien er in Bakoe wordt gewerkt met het gewone weekendschema, zullen de coureurs uit de top drie zich alleen na de kwalificatie en de Grand Prix melden bij de internationale media op de persconferentie van de FIA.

Geen Mekies, wel Stella

Morgen moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de twee vrije trainingen door zullen dit keer teambaas van McLaren Andrea Stella, Sauber-teambaas Jonathan Wheatley en kersvers teambaas van Racing Bulls Alan Permane zich melden. Permane is de opvolger van Laurent Mekies, die afgelopen zomer overstapte naar het grote Red Bull Racing.