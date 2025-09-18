user icon
FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 07:36
  • comments 4
  Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Azerbeidzjan gaat vandaag van start met de gebruikelijke persdag. In de paddock in Bakoe melden de coureurs zich voor perspraatjes en PR-activiteiten. Max Verstappen zal zijn Nürburgring-avonturen niet gaan bespreken op de persconferentie, want de FIA heeft andere keuzes gemaakt.

Verstappen domineerde in de afgelopen dagen het nieuws. Terwijl zijn Formule 1-collega's genoten van hun vrije tijd, meldde hij zich op de Nürburgring Nordschleife om zijn Permit A te halen. Hij volgde op vrijdag een cursus, en nam op zaterdag deel aan de NLS-race op de Nordschleife in een Porsche Cayman GT4. Hij slaagde met vlag en wimpel, en domineerde in de dagen daarna het nieuws.

Geen Red Bull-coureurs, wel Piastri

Verstappen hoeft zich echter niet te melden op de persconferentie van de FIA. De Red Bull-coureur staat niet ingeroosterd voor de persconferenties, en ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda hoeft niet aan te schuiven. Vanmiddag zullen eerst kampioenschapsleider Oscar Piastri, Sauber-coureur Nico Hülkenberg en Alpine-coureur Pierre Gasly zich melden.

Russell

Na een halfuurtje maken ze plaats voor drie andere coureurs. De FIA heeft ervoor gekozen om Aston Martin-coureur Lance Stroll, Mercedes-coureur George Russell en Racing Bulls-coureur Liam Lawson op te roepen voor dit persmoment. De andere coureurs zullen zich in de paddock melden voor andere persmomenten, die niet worden georganiseerd door de FIA.

Aangezien er in Bakoe wordt gewerkt met het gewone weekendschema, zullen de coureurs uit de top drie zich alleen na de kwalificatie en de Grand Prix melden bij de internationale media op de persconferentie van de FIA.

Geen Mekies, wel Stella

Morgen moeten de vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Tussen de twee vrije trainingen door zullen dit keer teambaas van McLaren Andrea Stella, Sauber-teambaas Jonathan Wheatley en kersvers teambaas van Racing Bulls Alan Permane zich melden. Permane is de opvolger van Laurent Mekies, die afgelopen zomer overstapte naar het grote Red Bull Racing.

Reacties (4)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.709

    "FIA laat Max Verstappen links liggen na Nürburgring-avontuur"

    Verstappen denkt: "Was het maar waar. Ik moet al die verplichte media sessies afhandelen van de FIA."

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 07:42
    • Larry Perkins

      Posts: 59.951

      Als dat de standaard zou zijn, dan zou Max voor elke GP ff op de Nürburgring gaan crossen...

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 10:16
  • Pietje Bell

    Posts: 30.979

    Deze F1 fanaat plaatst altijd de nieuwste foto's en interviews tijdens een GP weekend
    en is leuk om te volgen. Hij vertaalt ook vaak Duitse interviews. Geen sensatiezoeker
    maar puur om te informeren.

    x.com/LucianoYoma

    • + 1
    • 18 sep 2025 - 09:24
  • Sander

    Posts: 1.496

    Max laat FIA rechts liggen na Nürburgring-avontuur

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 10:39

