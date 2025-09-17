Hadjar hint op overstap naar Red Bull en samenwerking met Verstappen

Isack Hadjar wordt door veel mensen gezien als de toekomstige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman focust zich nu nog op Racing Bulls, maar hij droomt nu hard op over promotie naar Red Bull Racing.
Verstappen vormt op dit moment een rijdersduo met Yuki Tsunoda. De Japanner heeft het echter zwaar, en de kans is groot dat Red Bull hem geen zitje gaat geven voor 2026. Debutant Hadjar maakt echter wél een goede indruk, en hij presteert zeer constant. In Zandvoort eindigde hij zelfs op het podium na een snaarstrakke race. Het leverde hem veel complimenten van Helmut Marko op, en in de afgelopen dagen doken er weer veel berichten over een eventuele promotie naar Red Bull op.
'Maakt me bang!'
Hadjar doet er niet geheimzinnig over. De Racing Bulls-coureur stelt in previews voor het programma Clique op Canal+ dat het niet makkelijk wordt om naast Verstappen te rijden: "Het maakt me wel een klein beetje bang! Maar het is ook heel erg spannend. Of ik mezelf naast Max zie rijden? Natuurlijk! En wat voor team zou dat zijn!"
Komt deze kans te vroeg voor Hadjar?
Volgens critici loopt de 20-jarige Hadjar het gevaar dat hij te vroeg overstapt naar Red Bull. De Franse coureur kent die kritiek zelf ook, maar volgens hem ligt het allemaal net iets anders: "Natuurlijk, het is een beetje vroeg in mijn carrière. Maar misschien ga ik deze kans krijgen. Je geeft me dan dezelfde auto als de beste coureur in de wereld, en hij rijdt dan naast me. Ik krijg dan de kans om me met hem te vergelijken, en ik krijg dezelfde kansen als hij."
Sterke prestaties
Hadjar staat momenteel op een knappe negende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Franse Racing Bulls-coureur heeft 38 WK-punten bij elkaar gereden, en is na Verstappen de beste coureur uit de Red Bull-stal qua punten.
Reacties (10)Login om te reageren
Paulie
Posts: 4.477
een jaartje en dan ligt ie ook weer op het RB talentenkerkhof
Snork
Posts: 21.792
Geen crematie dus?
Snork
Posts: 21.792
Gewoon doen. Volgend jaar is de auto compleet maar dan ook compleet nieuw. Alles wat de RB21 goed en ook slecht maakt van de tafel, nieuwe start met nieuwe regels. Wordt een verassing wie het goed en minder goed voor elkaar gaat hebben. Motor wordt voorlopig bepalend.
Voor Hadjar wellicht zelfs beter om bij de start van de nieuwe regels te gaan rijden bij Red Bull Racing.
Paulie
Posts: 4.477
oké, ja, goed punt, misschien toch geen kerkhof voor Hadjar..
Pietje Bell
Posts: 30.971
Tuurlijk, gewoon doen, want hij heeft al zooooveel ervaring in de F1!
Zou heel dom zijn om nu al naar een team te verkassen dat aan de top meedoet, waar enorm veel van hem gevraagd wordt. Het is een hele emotionele jongen die onder die druk gaat bezwijken. Schrijf dat maar op.
Er is echter nog niets besloten.
Paulie
Posts: 4.477
dus tóch kerkhof dan
Snork
Posts: 21.792
Hadjar heeft zich qua emotie wel goed ontwikkeld dit jaar. Stabieler, één keer geknakt in Melbourne, daarna niet meer. Tsunoda had dat net zo goed, kon vloeken en tieren, maar is ook naar RBR gegaan. Ik zie in Hadjar wel echt het ruwe talent van de toekomst. Net zo'n pareltje als Bortoleto.
Het is volgens mij zo goed als zeker dat Tsunoda gaat vertrekken bij RBR, hij was altijd gelinkt aan Honda. Link straks weg, Tsunoda weg. En dan kies je toch het beste talent. Hadjar heeft dat talent.
Pietje Bell
Posts: 30.971
Met emotioneel bedoel ik gevoelig. Hadjar trekt zich alles persoonlijk aan, voelt zich heel snel schuldig en dat is funest als je je zo voelt terwijl je ergens geen schuld aan hebt.
Snork
Posts: 21.792
Maar ja, ervan uitgaande dat Yuki einde seizoen vertrekt bij RBR, wie moeten ze dan kiezen? Enige optie die ik zie, naast Hadjar, is nu gaan babbelen met Sainz.
Brake Tester
Posts: 246
Als iemand het kan is het Hadjar naar mijn mening. En hij heeft ook de bescheidenheid om zichzelf niet te overschatten. Naar mijn mening maakt dat de kans op succes groter.