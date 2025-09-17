Hadjar hint op overstap naar Red Bull en samenwerking met Verstappen

Isack Hadjar wordt door veel mensen gezien als de toekomstige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Fransman focust zich nu nog op Racing Bulls, maar hij droomt nu hard op over promotie naar Red Bull Racing.

Verstappen vormt op dit moment een rijdersduo met Yuki Tsunoda. De Japanner heeft het echter zwaar, en de kans is groot dat Red Bull hem geen zitje gaat geven voor 2026. Debutant Hadjar maakt echter wél een goede indruk, en hij presteert zeer constant. In Zandvoort eindigde hij zelfs op het podium na een snaarstrakke race. Het leverde hem veel complimenten van Helmut Marko op, en in de afgelopen dagen doken er weer veel berichten over een eventuele promotie naar Red Bull op.

'Maakt me bang!'

Hadjar doet er niet geheimzinnig over. De Racing Bulls-coureur stelt in previews voor het programma Clique op Canal+ dat het niet makkelijk wordt om naast Verstappen te rijden: "Het maakt me wel een klein beetje bang! Maar het is ook heel erg spannend. Of ik mezelf naast Max zie rijden? Natuurlijk! En wat voor team zou dat zijn!"

Komt deze kans te vroeg voor Hadjar?

Volgens critici loopt de 20-jarige Hadjar het gevaar dat hij te vroeg overstapt naar Red Bull. De Franse coureur kent die kritiek zelf ook, maar volgens hem ligt het allemaal net iets anders: "Natuurlijk, het is een beetje vroeg in mijn carrière. Maar misschien ga ik deze kans krijgen. Je geeft me dan dezelfde auto als de beste coureur in de wereld, en hij rijdt dan naast me. Ik krijg dan de kans om me met hem te vergelijken, en ik krijg dezelfde kansen als hij."

Sterke prestaties

Hadjar staat momenteel op een knappe negende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Franse Racing Bulls-coureur heeft 38 WK-punten bij elkaar gereden, en is na Verstappen de beste coureur uit de Red Bull-stal qua punten.