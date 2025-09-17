Briatore zet Alpine onder grote druk: "Volgend jaar geen excuus meer!"

Het team van Alpine is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Alleen Pierre Gasly heeft punten gescoord, en ze staan laatste in het constructeurskampioenschap. Flavio Briatore blijft echter ambitieus, en heeft hoge verwachtingen voor 2026. Hij stelt dat er dan geen excuses meer zijn.

Het team van Alpine beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. Teambaas Oliver Oakes nam onverwachts ontslag, Jack Doohan werd na een paar races aan de kant geschoven en vervangen door Franco Colapinto en Briatore kreeg de touwtjes weer in handen. Het lijkt haast een soapserie te zijn, en de sportieve resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven. Ze staan slechts tiende in het constructeurskampioenschap, en alle punten werden gescoord door Gasly.

Wat is het grote probleem?

De ervaren Briatore is enorm zelfkritisch. In een interview met AFP wijst hij naar de laatste fase van het huidige motorproject: "Om eerlijk te zijn, we dachten dat we dit jaar beter zouden zijn. Onze motor is echt een grote handicap. Vooral nu alle twintig auto's binnen een seconde rijden. Als je twee tienden verliest, kan dat ervoor zorgen dat je van zesde afzakt naar zeventiende."

Geen excuses meer

Volgend jaar gaat alles er anders uitzien, en gaat Alpine rijden met krachtbronnen van Mercedes. Briatore stelt dat er dan geen excuses meer zijn: "Alpine heeft niet de capaciteit om de auto van 2025 te ontwikkelen, én een nieuwe auto te maken voor 2026. Op een gegeven moment moet je ook keuzes gaan maken. In 2026 zullen we dezelfde motor hebben als de rest van het veld. Deze is dan misschien beter, of misschien niet, maar we zullen hier niet langer een excuus hebben."

Hoge verwachtingen

Briatore ziet het in ieder geval zonnig in voor 2026. De flamboyante Italiaan ziet achter de schermen allerlei goede dingen: "De windtunnel en de engineers leveren goed werk. We hebben alles in huis om het te doen, en we moeten het gaan doen."