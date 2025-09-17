user icon
icon

Briatore zet Alpine onder grote druk: "Volgend jaar geen excuus meer!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Briatore zet Alpine onder grote druk: "Volgend jaar geen excuus meer!"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Alleen Pierre Gasly heeft punten gescoord, en ze staan laatste in het constructeurskampioenschap. Flavio Briatore blijft echter ambitieus, en heeft hoge verwachtingen voor 2026. Hij stelt dat er dan geen excuses meer zijn.

Het team van Alpine beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. Teambaas Oliver Oakes nam onverwachts ontslag, Jack Doohan werd na een paar races aan de kant geschoven en vervangen door Franco Colapinto en Briatore kreeg de touwtjes weer in handen. Het lijkt haast een soapserie te zijn, en de sportieve resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven. Ze staan slechts tiende in het constructeurskampioenschap, en alle punten werden gescoord door Gasly.

Meer over Alpine Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"

Alpine lijkt knoop door te hakken: "Heb gehoord dat Doohan weer terugkeert"

15 sep
 Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

Alpine vervangt Franco Colapinto in Monza

3 sep

Wat is het grote probleem?

De ervaren Briatore is enorm zelfkritisch. In een interview met AFP wijst hij naar de laatste fase van het huidige motorproject: "Om eerlijk te zijn, we dachten dat we dit jaar beter zouden zijn. Onze motor is echt een grote handicap. Vooral nu alle twintig auto's binnen een seconde rijden. Als je twee tienden verliest, kan dat ervoor zorgen dat je van zesde afzakt naar zeventiende."

Geen excuses meer

Volgend jaar gaat alles er anders uitzien, en gaat Alpine rijden met krachtbronnen van Mercedes. Briatore stelt dat er dan geen excuses meer zijn: "Alpine heeft niet de capaciteit om de auto van 2025 te ontwikkelen, én een nieuwe auto te maken voor 2026. Op een gegeven moment moet je ook keuzes gaan maken. In 2026 zullen we dezelfde motor hebben als de rest van het veld. Deze is dan misschien beter, of misschien niet, maar we zullen hier niet langer een excuus hebben."

Hoge verwachtingen

Briatore ziet het in ieder geval zonnig in voor 2026. De flamboyante Italiaan ziet achter de schermen allerlei goede dingen: "De windtunnel en de engineers leveren goed werk. We hebben alles in huis om het te doen, en we moeten het gaan doen."

F1 Nieuws Flavio Briatore Alpine

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.317

    De "magie" van Briatore is imo ook gewoon uitgewerkt. Mensen horen het niet graag, maar we leven niet meer in een tijd zoals 1994-1995 of 2003-2006 (eerst met Schumacher, daarna met Alonso) waarin Briatore wel eventjes volledig het roer om kan gooien door met zijn vuisten op tafels te lopen rammen. Bovendien is de man ook al flink wat jaartjes ouder.

    Volgend jaar met de Mercedes motor zal het zeker een stukje beter gaan, maar ik zie niet in hoe dit team ineens weer een topteam gaat worden. Ook niet met Briatore. Briatore is niet een magisch wondermiddel ofzo.

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 09:35
    • Beamer

      Posts: 1.799

      Flink wat jaartjes ouder... de man is ondertussen al 75! Ik denk ook niet dat zijn primaire doel is om Alpine aan de top te krijgen, maar om te zorgen dat nieuwe aandeelhouders kunnen instappen (of overnemen), zodat Alpine / Renault kan cashen. Vandaar ook mede de overstap naar Mercedes Benz (een team met eigen motor afdeling verkopen is veel lastiger).

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 09:45

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 12 apr 1950 (75)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar