Briatore zet Alpine onder grote druk: "Volgend jaar geen excuus meer!"

Het team van Alpine is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Alleen Pierre Gasly heeft punten gescoord, en ze staan laatste in het constructeurskampioenschap. Flavio Briatore blijft echter ambitieus, en heeft hoge verwachtingen voor 2026. Hij stelt dat er dan geen excuses meer zijn.
Het team van Alpine beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. Teambaas Oliver Oakes nam onverwachts ontslag, Jack Doohan werd na een paar races aan de kant geschoven en vervangen door Franco Colapinto en Briatore kreeg de touwtjes weer in handen. Het lijkt haast een soapserie te zijn, en de sportieve resultaten zijn niet om over naar huis te schrijven. Ze staan slechts tiende in het constructeurskampioenschap, en alle punten werden gescoord door Gasly.
Wat is het grote probleem?
De ervaren Briatore is enorm zelfkritisch. In een interview met AFP wijst hij naar de laatste fase van het huidige motorproject: "Om eerlijk te zijn, we dachten dat we dit jaar beter zouden zijn. Onze motor is echt een grote handicap. Vooral nu alle twintig auto's binnen een seconde rijden. Als je twee tienden verliest, kan dat ervoor zorgen dat je van zesde afzakt naar zeventiende."
Geen excuses meer
Volgend jaar gaat alles er anders uitzien, en gaat Alpine rijden met krachtbronnen van Mercedes. Briatore stelt dat er dan geen excuses meer zijn: "Alpine heeft niet de capaciteit om de auto van 2025 te ontwikkelen, én een nieuwe auto te maken voor 2026. Op een gegeven moment moet je ook keuzes gaan maken. In 2026 zullen we dezelfde motor hebben als de rest van het veld. Deze is dan misschien beter, of misschien niet, maar we zullen hier niet langer een excuus hebben."
Hoge verwachtingen
Briatore ziet het in ieder geval zonnig in voor 2026. De flamboyante Italiaan ziet achter de schermen allerlei goede dingen: "De windtunnel en de engineers leveren goed werk. We hebben alles in huis om het te doen, en we moeten het gaan doen."
Damon Hill
Posts: 19.317
De "magie" van Briatore is imo ook gewoon uitgewerkt. Mensen horen het niet graag, maar we leven niet meer in een tijd zoals 1994-1995 of 2003-2006 (eerst met Schumacher, daarna met Alonso) waarin Briatore wel eventjes volledig het roer om kan gooien door met zijn vuisten op tafels te lopen rammen. Bovendien is de man ook al flink wat jaartjes ouder.
Volgend jaar met de Mercedes motor zal het zeker een stukje beter gaan, maar ik zie niet in hoe dit team ineens weer een topteam gaat worden. Ook niet met Briatore. Briatore is niet een magisch wondermiddel ofzo.
Beamer
Posts: 1.799
Flink wat jaartjes ouder... de man is ondertussen al 75! Ik denk ook niet dat zijn primaire doel is om Alpine aan de top te krijgen, maar om te zorgen dat nieuwe aandeelhouders kunnen instappen (of overnemen), zodat Alpine / Renault kan cashen. Vandaar ook mede de overstap naar Mercedes Benz (een team met eigen motor afdeling verkopen is veel lastiger).