user icon
icon

Briatore: "Hamilton kan volgend jaar weer meedoen om de wereldtitel"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Briatore: "Hamilton kan volgend jaar weer meedoen om de wereldtitel"
  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 13:42
  • comments 19
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft het nog niet gemakkelijk bij Ferrari. Alpine-CEO Flavio Briatore denkt dat Lewis Hamilton volgend seizoen een kans maakt op de wereldtitel. De Brit heeft nog lang niet de start van zijn leven bij de Scuderia.

Lewis Hamilton wil maar al te graag strijden voor zijn achtste wereldtitel. Toch staat de Brit momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 125 WK-punten. Hij kan met nog zes races te gaan en een achterstand van 211 punten niet meer wereldkampioen worden. 

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep
 Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

4 okt

'Hamilton is geweldig'

"Vroeg of laat zal hij de problemen oplossen", vertelde Briatore tegenover een lokale Italiaanse radiozender. "Hij is een heel goed mens, maar de Formule 1 is tegenwoordig erg complex, met zeven auto's binnen twee tienden van een seconde. Dit jaar is McLaren het enige echt competitieve team . Volgend jaar verandert alles en zullen we ook voor het podium vechten. Je zult zien dat Hamilton met de nieuwe auto's weer meedoet aan de strijd om de overwinning – hij is altijd geweldig."

Toch zijn er veel mensen die het niet eens zijn met Briatore. Er zijn heel wat mensen onder de veronderstelling dat Lewis Hamilton nooit meer zijn oude niveau gaat bereiken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft volgens sommige kenners en analisten zijn tijd gehad, maar Briatore is het daar niet mee eens. 

McLaren en Mercedes de top?

McLaren en Mercedes lijken de benchmark te worden voor de komende jaren. Laat dat nou de twee oude werkgevers van Lewis Hamilton zijn. De Brit rijdt momenteel voor Ferrari en hoopt ook mee te kunnen doen om de overwinningen. Lewis Hamilton heeft vorig seizoen voor het laatst gewonnen. De Brit wist de Grand Prix van Groot-Brittannië en de Grand Prix van België op zijn naam te schrijven. 

In totaal won Hamilton 105 keer en heeft hij 202 keer op het podium gestaan. Dit alles heeft hij in 374 Grands Prix gedaan. De Brit heeft dus meer dan de helft van zijn races op het podium gestaan.

Larry Perkins

Posts: 60.553

[i] Briatore: "Hamilton kan volgend jaar weer meedoen om de wereldtitel." [/i]

Dat patjepeeër Briatore zoiets over de raketmotorkampioen van vroeger zegt maakt op zich niet zoveel uit want hij mag roeptoeteren wat hij wil, maar het is zorgelijk als je beseft dat diegene die zoiets mafs beweert... [Lees verder]

  • 4
  • 11 okt 2025 - 14:00
F1 Nieuws Lewis Hamilton Flavio Briatore Ferrari Alpine

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.553

    Briatore: "Hamilton kan volgend jaar weer meedoen om de wereldtitel."

    Dat patjepeeër Briatore zoiets over de raketmotorkampioen van vroeger zegt maakt op zich niet zoveel uit want hij mag roeptoeteren wat hij wil, maar het is zorgelijk als je beseft dat diegene die zoiets mafs beweert tevens één van de tien Formule 1-teams leidt...

    • + 4
    • 11 okt 2025 - 14:00
    • nr 76

      Posts: 7.008

      Uiteindelijk doen er volgend seizoen natuurlijk 22 coureurs mee om de titel. En dan maken ze ook allemaal 50% kans om hem te winnen.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 14:33
    • snailer

      Posts: 30.139

      Begreep dat Briatore maar 1 rol heeft. Hij adviseert als consultant en hij zorgt voor sponsorcontracten, waar hij dan een mooi percentage over opstrijkt.
      Dus niet het team leiden. Wel adviseren over de rijders bijvoorbeeld.

      • + 2
      • 11 okt 2025 - 16:00
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.901

      @Larry

      Zijn er wel andere coureurs behalve Max Verstappen van het huidige veld of recente verleden waarvan je de kwaliteiten over hun gehele carrière kunt erkennen eigenlijk?

      • + 4
      • 11 okt 2025 - 17:37
    • Larry Perkins

      Posts: 60.553

      Over de coureurs is het meer dan 'adviseren' @Snailer.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 18:43
    • SennaS

      Posts: 10.554

      Beetje denigrerend en populistisch als je het over raketmotor hebt.
      Hij heeft in een mindere mcl en mercedes wk geworden hoor, kijk maar een terug.
      En ja een paar jaar een raketmotor gehad en makkelijk het wk gewonnen.
      Max is zelfs in een paar keer in een raketauto wk geworden, daar hoor ik je nooit zo over.

      • + 2
      • 11 okt 2025 - 22:18
    • nr 76

      Posts: 7.008

      SennaS, elk kampioenschap dat Hamilton met een Mercedes won, was dat de beste auto. Het ene seizoen nog beter dan het andere.
      Mercedes won 8 (!) Constructeurstitels op rij. Daarin won Hamilton 6 rijderskampioenschappen.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 23:10
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 348

    Wie hier is ook 'onder de veronderstelling'...?

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 14:08
    • schwantz34

      Posts: 40.999

      Ikke

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 14:19
    • Larry Perkins

      Posts: 60.553

      Als dat iets positiefs is, was ik als eerste 'onder de veronderstelling'!

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 14:27
    • snailer

      Posts: 30.139

      Ik wil ook wel onder de veronderstalling van een mooie vrouw liggen hoor.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 16:01
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 348

      Vraag me wel af hoe het boven die veronderstelling zou zijn...

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 17:10
    • Larry Perkins

      Posts: 60.553

      Als het regent kun je beter 'onder de veronderstelling' zijn Glasvezelcoureur...

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 18:39
  • Regenrace

    Posts: 2.008

    Commentaar over iemand die in zijn nadagen zit, van iemand die in zijn nadagen zit.
    Boeie!

    • + 3
    • 11 okt 2025 - 15:34
  • Cherokee

    Posts: 5.334

    Hoe lang gaat Charles volgend jaar op vakantie dan?

    • + 4
    • 11 okt 2025 - 16:37
    • schwantz34

      Posts: 40.999

      Als Charles volgend seizoen een sabbatical neemt, dan voorspel ik dat Ham nipt voor hem zal eindigen in de eindstand...

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 18:57
    • SennaS

      Posts: 10.554

      Nou Charles wordt ook een dagje ouder he ;-)

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 22:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.513

    Briatore: "Hamilton kan volgend jaar weer meedoen om de wereldtitel"

    Ouw-sjagerijn: "Ze doen volgend jaar allemaal mee om de wereldtitel"

    • + 3
    • 11 okt 2025 - 17:12
  • Pleen

    Posts: 682

    Ik zie Ham geen kampioen meer worden.

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 20:47

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar