Briatore: "Hamilton kan volgend jaar weer meedoen om de wereldtitel."

Lewis Hamilton heeft het nog niet gemakkelijk bij Ferrari. Alpine-CEO Flavio Briatore denkt dat Lewis Hamilton volgend seizoen een kans maakt op de wereldtitel. De Brit heeft nog lang niet de start van zijn leven bij de Scuderia.

Lewis Hamilton wil maar al te graag strijden voor zijn achtste wereldtitel. Toch staat de Brit momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 125 WK-punten. Hij kan met nog zes races te gaan en een achterstand van 211 punten niet meer wereldkampioen worden.

'Hamilton is geweldig'

"Vroeg of laat zal hij de problemen oplossen", vertelde Briatore tegenover een lokale Italiaanse radiozender. "Hij is een heel goed mens, maar de Formule 1 is tegenwoordig erg complex, met zeven auto's binnen twee tienden van een seconde. Dit jaar is McLaren het enige echt competitieve team . Volgend jaar verandert alles en zullen we ook voor het podium vechten. Je zult zien dat Hamilton met de nieuwe auto's weer meedoet aan de strijd om de overwinning – hij is altijd geweldig."

Toch zijn er veel mensen die het niet eens zijn met Briatore. Er zijn heel wat mensen onder de veronderstelling dat Lewis Hamilton nooit meer zijn oude niveau gaat bereiken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft volgens sommige kenners en analisten zijn tijd gehad, maar Briatore is het daar niet mee eens.

McLaren en Mercedes de top?

McLaren en Mercedes lijken de benchmark te worden voor de komende jaren. Laat dat nou de twee oude werkgevers van Lewis Hamilton zijn. De Brit rijdt momenteel voor Ferrari en hoopt ook mee te kunnen doen om de overwinningen. Lewis Hamilton heeft vorig seizoen voor het laatst gewonnen. De Brit wist de Grand Prix van Groot-Brittannië en de Grand Prix van België op zijn naam te schrijven.

In totaal won Hamilton 105 keer en heeft hij 202 keer op het podium gestaan. Dit alles heeft hij in 374 Grands Prix gedaan. De Brit heeft dus meer dan de helft van zijn races op het podium gestaan.