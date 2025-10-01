Horner naar Alpine? "Hij en Briatore zouden een goede mix zijn"

Giancarlo Fisichella ziet een opvallende toekomst voor Alpine weggelegd. Volgens de oud-coureur zou een samenwerking tussen Christian Horner en Flavio Briatore een interessante optie zijn voor het geplaagde Franse team. Horner en Red Bull Racing gingen onlangs uit elkaar en zijn ook overeengekomen over een gigantische ontslagvergoeding.

Alpine bevindt zich dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen. Het team bungelt onderaan in het constructeurskampioenschap en kampt met structurele problemen, terwijl de overstap naar Mercedes-motoren vanaf 2026 al in de pijplijn zit. Renault is nog steeds meerderheidsaandeelhouder, maar over de lange termijnplannen bestaan de nodige twijfels.

Horner genoemd bij Alpine

Tegelijkertijd is de naam van Christian Horner niet weg te denken uit de geruchtenmolen. De Brit moest afgelopen zomer na ruim twintig jaar vertrekken bij Red Bull, waar hij met Sebastian Vettel en Max Verstappen acht wereldtitels en zes constructeurstitels binnenhaalde in de F1. Officieel verbrak hij alle banden na een megaschikking van naar verluidt zo’n 100 miljoen dollar, maar vanaf 2026 kan Horner weer een rol in de Formule 1 oppakken. Sindsdien werd Horner in verband gebracht met het Franse Formule 1-team.

Fisichella vindt Horner wel passen bij Alpine

Een terugkeer als teambaas lijkt volgens velen niet zijn doel; Horner zou mikken op een constructie als die van Toto Wolff, die zowel aandeelhouder als teambaas bij Mercedes is. Alpine wordt daarbij genoemd als potentiële bestemming. Opvallend is dat Horner al jaren goed bevriend is met Flavio Briatore, de man die vorig jaar in Enstone terugkeerde als adviseur.

Fisichella, die zelf twee keer voor het team reed in zijn carrière, ziet wel iets in die combinatie. “Horner heeft bij Red Bull een ongelooflijke staat van dienst opgebouwd", zo liet hij weten bij Ace Odds. "Twintig jaar lang was hij de architect van alle successen en hij is nog steeds een van de beste teambazen die de sport heeft gezien. Als je dat koppelt aan de ervaring en flair van Briatore, dan heb je misschien wel het compromis dat Alpine nodig heeft.”