Horner naar Alpine? "Hij en Briatore zouden een goede mix zijn"
  • Gepubliceerd op 01 okt 2025 12:46
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Giancarlo Fisichella ziet een opvallende toekomst voor Alpine weggelegd. Volgens de oud-coureur zou een samenwerking tussen Christian Horner en Flavio Briatore een interessante optie zijn voor het geplaagde Franse team. Horner en Red Bull Racing gingen onlangs uit elkaar en zijn ook overeengekomen over een gigantische ontslagvergoeding.

Alpine bevindt zich dit seizoen in de hoek waar de klappen vallen. Het team bungelt onderaan in het constructeurskampioenschap en kampt met structurele problemen, terwijl de overstap naar Mercedes-motoren vanaf 2026 al in de pijplijn zit. Renault is nog steeds meerderheidsaandeelhouder, maar over de lange termijnplannen bestaan de nodige twijfels.

Horner genoemd bij Alpine

Tegelijkertijd is de naam van Christian Horner niet weg te denken uit de geruchtenmolen. De Brit moest afgelopen zomer na ruim twintig jaar vertrekken bij Red Bull, waar hij met Sebastian Vettel en Max Verstappen acht wereldtitels en zes constructeurstitels binnenhaalde in de F1. Officieel verbrak hij alle banden na een megaschikking van naar verluidt zo’n 100 miljoen dollar, maar vanaf 2026 kan Horner weer een rol in de Formule 1 oppakken. Sindsdien werd Horner in verband gebracht met het Franse Formule 1-team.

Fisichella vindt Horner wel passen bij Alpine

Een terugkeer als teambaas lijkt volgens velen niet zijn doel; Horner zou mikken op een constructie als die van Toto Wolff, die zowel aandeelhouder als teambaas bij Mercedes is. Alpine wordt daarbij genoemd als potentiële bestemming. Opvallend is dat Horner al jaren goed bevriend is met Flavio Briatore, de man die vorig jaar in Enstone terugkeerde als adviseur.

Fisichella, die zelf twee keer voor het team reed in zijn carrière, ziet wel iets in die combinatie. “Horner heeft bij Red Bull een ongelooflijke staat van dienst opgebouwd", zo liet hij weten bij Ace Odds. "Twintig jaar lang was hij de architect van alle successen en hij is nog steeds een van de beste teambazen die de sport heeft gezien. Als je dat koppelt aan de ervaring en flair van Briatore, dan heb je misschien wel het compromis dat Alpine nodig heeft.”

Zo zo Giancarlo heeft een interview gegeven ofzo? Bijna 10 artikelen over wat Giancarlo Fisichella er allemaal van vindt.

    Zo zo Giancarlo heeft een interview gegeven ofzo? Bijna 10 artikelen over wat Giancarlo Fisichella er allemaal van vindt.

    Volgens Saward doet Briatore alleen maar de sponsorgelden binnenhalen. En daar ontvangt hij dan een percentage van.

    Er wordt dus helemaal niet samengewerkt.Als Horner komt naar Alpine.

    Foto: hedde gullie gin baantje vor mijn? Krijg de gij van mijn een lekkere dickpic, stijf, slap maakt me geen f..ck uit

    Als Horner er heen gaat, dan zal Toto denk ik niet blij zijn, want de motoren zal hij moeten leveren tot 2030 neem ik aan.

    Details van de deal


    Startdatum: De samenwerking begint in het Formule 1-seizoen 2026.

    Duur: De overeenkomst loopt in ieder geval tot en met het einde van 2030.

    Achtergrond: Renault, het moederbedrijf van Alpine, stopt met het eigen motorprogramma, waardoor het team afhankelijk is van een externe leverancier.

    Versnellingsbakken: De overeenkomst met Mercedes omvat ook de levering van versnellingsbakken vanaf begin 2026, hoewel Alpine van plan is om vanaf 2027 eigen versnellingsbakken te produceren in Enstone.

    Horner de nieuwe Abiteboul...interessant..🤣

