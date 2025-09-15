Red Bull Racing lijkt weer helemaal terug na de overwinning van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Italië. Dat concludeert Helmut Marko na de zege van de Nederlander op Monza. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull ziet de toekomst positief in voor het restant van het Formule 1-seizoen.

Verstappen speelt dit jaar nauwelijks een rol in de titelstrijd. Door het dominante McLaren gaat het gevecht om de wereldtitel in de koningsklasse tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Toch gaf Verstappen op Monza een overtuigende demonstratie van hoe je een Grand Prix wint. Net als in zijn succesvolle jaren was de viervoudig wereldkampioen dominant: hij pakte de zege in Italië met meer dan twintig seconden voorsprong.

Marko optimistisch voor komende races

Omdat er op Monza met weinig downforce wordt gereden, kwam de RB21 van Verstappen optimaal tot zijn recht. Toch benadrukt Marko dat de concurrentie ook op andere circuits rekening moet houden met Red Bull. “Voor Bakoe, de snelle circuits, ben ik erg optimistisch”, zei hij tegen Autosport. “Ik heb goede hoop voor Singapore, de enige race die we tot nu toe niet hebben gewonnen. Normaal gesproken hebben we het moeilijk op langzame circuits, maar ik geloof dat nu alles mogelijk is.”

Marko onder de indruk van Mekies

Red Bull voerde de afgelopen maanden de nodige veranderingen door, ook op organisatorisch vlak. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone werd voormalig teambaas Christian Horner ontslagen en promoveerde Laurent Mekies vanuit zusterteam VCARB. Sindsdien won Verstappen de sprintrace op Spa-Francorchamps, eindigde hij als tweede in Zandvoort en triomfeerde hij op Monza. Mekies zelf reageerde bescheiden op zijn rol, maar volgens Marko maken de nieuwe voorbereidingen het verschil.

Komend weekend staat de Grand Prix van Azerbeidzjan in de straten van Bakoe op het programma. Verstappen wist daar één keer eerder te winnen, in 2022.