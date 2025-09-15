user icon
Goed nieuws voor Nederlandse F1-fans: Viaplay bevestigt nieuwe abonnementsvormen

Goed nieuws voor Nederlandse F1-fans: Viaplay bevestigt nieuwe abonnementsvormen
  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 11:35
  • comments 26
  • Door: Jeroen Immink

Viaplay speelt in op de toenemende vraag naar flexibiliteit. Met de ontknoping van het Formule 1-seizoen, een Premier League vol Nederlandse inbreng en het WK Darts in aantocht, lanceert de streamingdienst een nieuw aanbod aan pakketten.

Voortaan kunnen kijkers kiezen tussen een Basis- en Standaard-pakket, beschikbaar als maand- of jaarabonnement. Wie kiest voor een jaarabonnement en vooraf betaalt, kan tot €64 per jaar besparen.

Dit zijn de nieuwe abonnementen van Viaplay

Basis-pakket (inclusief advertenties):

  • Jaar – vooraf betalen: €179 (€14,90 p.m.), bespaar €61
  • Jaar – 12 maanden, maandelijks: €16,99 p.m., bespaar €36
  • Maandelijks: €19,99 p.m.

Standaard-pakket:

  • Jaar – vooraf betalen: €199 (€16,60 p.m.), bespaar €64
  • Jaar – 12 maanden, maandelijks: €19,99 p.m., bespaar €24
  • Maandelijks: €21,99 p.m.

Voor wie liever nergens aan vastzit, blijven maandelijks opzegbare abonnementen bestaan.

Linders licht nieuwe abonnementen van Viaplay toe

Viaplay blijft in Nederland de exclusieve thuisbasis van de Formule 1. Fans kunnen alle sessies live volgen: van vrije trainingen en kwalificaties tot sprintraces en Grands Prix. Daarnaast biedt de dienst een breed scala aan internationale topsport, waaronder de Premier League, Bundesliga, PDC Darts en hockey.

Volgens William Linders, EVP Viaplay Group & CEO Viaplay NL, draait de nieuwe abonnementsstructuur om keuzevrijheid en voordeel:
“Met deze nieuwe opties geven we kijkers in Nederland meer vrijheid en voordeel om Viaplay te beleven op hún manier. Of je nu liever gaat voor maximale flexibiliteit per maand of kiest voor een zeer voordelig jaarabonnement: bij Viaplay volg je live de prestaties van onze Nederlandse sporthelden", zo liet hij weten op de eigen kanalen. 

Met deze stap hoopt Viaplay in te spelen op de wensen van sportliefhebbers, die meer controle willen over prijs en duur van hun abonnement, precies op het moment dat het sportjaar zijn spannendste fase bereikt. Sinds dat de streamingdienst het overnam van Ziggo Sport, kregen zij een hoop kritiek te verduren.

arone

Posts: 1.134

Geen hond zit er nog op te wachten.

  • 17
  • 15 sep 2025 - 11:38
Reacties (26)

  • arone

    Posts: 1.134

    Geen hond zit er nog op te wachten.

    • + 17
    • 15 sep 2025 - 11:38
    • Mick34

      Posts: 1.238

      Ze zijn ook vergeten erbij te vermelden dat dit bericht een advertentie is. Hier krijgen ze keihard voor betaald.

      En Viaplay kan opbokken. Daar zien ze mij nooit meer terug.

      • + 5
      • 15 sep 2025 - 12:10
    • Kubica

      Posts: 5.592

      Woef woef! !(vrij vertaald, je hebt gelijk)

      • + 1
      • 15 sep 2025 - 12:56
    • dutchiceman

      Posts: 5.431

      Over het algemeen kijken honden vrij weinig tv toch?

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 14:15
  • Larry Perkins

    Posts: 59.846

    Wie kiest voor een jaarabonnement en vooraf betaalt, kan tot €64 per jaar besparen.

    Een jaarabonnement op zich is nog niet eens €64 waard...

    • + 10
    • 15 sep 2025 - 11:46
    • Pietje Bell

      Posts: 30.948

      Dat vindt jij. Heb vorige week een jaarabonnement voor € 13,79 per maand afgesloten met gratis F1TV erbij.
      F1TV is nu al € 11,90 / maand. Voor € 2 per maand meer kunnen we dus naar beide media kijken. Viaplay heeft vaak leuke zaken in de voor - en nabeschouwingen, vooral als Ho-Pin en Rudy van Buren er zitten. Ook documentaires over de F1, vooral tijdens de wintermaanden. De GP kijk ik uiteraard altijd bij F1TV.

      • + 5
      • 15 sep 2025 - 11:56
    • Remco_F1

      Posts: 3.147

      €13,79 dat valt nog mee inderdaad, is dat met reclame?

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 12:30
    • StevenQ

      Posts: 9.715

      Neem gewoon F1TV, veel goedkoper

      • + 2
      • 15 sep 2025 - 12:41
    • Pietje Bell

      Posts: 30.948

      F1TV veel goedkoper? Het scheelt €23 per jaar. Oei, dat is veel zeg!
      En dan heb je dus alleen maar F1TV. Voor die €23 heb je Viaplay erbij.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 13:03
    • Pietje Bell

      Posts: 30.948

      @Remco, dat is met reclame.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 13:06
    • 919

      Posts: 3.682

      Ja, als je als ViaPlay Liberty Media om kan krijgen om F1TV duurder te maken, dan doe je dat als ViaPlay zijnde.

      Dat het dus niet veel scheelt hebben we aan ViaPlay te danken.

      • + 2
      • 15 sep 2025 - 13:27
    • nr 76

      Posts: 6.864

      Maar Pietje, wat heeft viaplay dan wat F1tv niet heeft?
      Ik hoef echt geen voetbalwedstrijden of darten te zien. En voor biljarten met de korte keu vraag ik Ouw wel waar je dat kan zien.

      • + 3
      • 15 sep 2025 - 13:37
    • Pietje Bell

      Posts: 30.948

      @NR76, zoals ik al zei goede voor- en nabeschouwingen.
      Elk weekend meerdere interviews en één lange met Max die ze uiteraard
      op F1TV niet hebben.
      Meteen na de kwali en GP de meeste coureurs en een paar teambazen voor de camera voor een interview.
      Speciale uitzendingen met Max in de hoofdrol, zoals vorige week een half uur lang een ongedwongen interview met Max en Jos.
      Tijdens de wintermaanden documentaires en zo zijn er nog meer zaken op te noemen.
      En ze hebben bij F1TV bijv. Ho-Pin Tung en Rudy van Buren niet. Mag ik graag naar kijken en luisteren.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 13:51
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.878

      Gewoon IPTV.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 14:42
  • Pietert

    Posts: 56

    Goed nieuws?

    • + 3
    • 15 sep 2025 - 12:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.305

    "Goed nieuws voor Nederlandse F1-fans: Viaplay bevestigt nieuwe abonnementsvormen".

    Ik had gehoopt op prijsverhogingen naar zo'n 50/60€ per maand.
    Maar nee hoor, worden het jaarabonnementen met kortingen.

    • + 3
    • 15 sep 2025 - 12:30
    • Remco_F1

      Posts: 3.147

      Je kunt het altijd overboeken naar ze, zet er dan wel even bij: Gift of sponsering.

      • + 1
      • 15 sep 2025 - 12:31
  • Mr.Rofl

    Posts: 888

    Corrupte fucking Ben, en geld wolf maffia Don hebben duidelijk laten weten dat ze niet zitten te wachten op de trouwe en oude fans. Ze richten zich op volledig op de Zoomer generatie (weet je wel, die zich zwaar en diep in de schulden moeten steken om een studie te volgen en een dak boven hun hoofd te krijgen, op een bijna onmogelijke arbeidsmarkt). Exenials kunnen lekker oprotten daar hebben ze geen boodschap aan. Dus ook ViaPlee kan lekker oprotten! Steek die abonnementen maar daar waar de zon niet schijnt.

    Zo, dat ben ik even kwijt! Waar kan ik het Nederlands kampioenschap kantklossen volgen?

    • + 6
    • 15 sep 2025 - 12:37
  • Flexwing

    Posts: 136

    Oplichters zijn het.
    Fttv is veel goedkoper

    • + 2
    • 15 sep 2025 - 13:01
  • walter33

    Posts: 990

    Het is pas goed nieuws als je Viaplee niet hebt.

    • + 6
    • 15 sep 2025 - 13:15
  • Millenium drive quante

    Posts: 5

    Het enige goede nieuws zou zijn: viaplay trekt de stekker uit de F1 😁

    • + 4
    • 15 sep 2025 - 13:16
  • TJM80

    Posts: 10

    Direct weer allemaal Pavlov reacties als er iets over Viaplay wordt bericht.
    Voor de prijs van een jaarabonnement kun je nog geen fatsoenlijke kaart voor één F1 race aanschaffen.
    Iedereen binnen de Formule 1 industrie wil heel graag veel geld verdienen en de kijkers zullen dit uiteindelijk moeten betalen. Klachten dus indienen bij F1, de teams en de drivers.

    • + 2
    • 15 sep 2025 - 13:24
    • Pietje Bell

      Posts: 30.948

      Precies en altijd dat gezeur over dat F1TV en Sky beter zijn.
      Nou, bij Viaplay krijg je F1TV er gratis bij.
      En voor €168 per jaar kun je echt geen kaartje voor een GP kopen,
      maar wel 24 weekenden lekker thuis voorzien van alle gemakken
      genieten van de F1.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 13:58
    • dutchiceman

      Posts: 5.431

      Dat is wel zo ja.
      Je oren bloeden, maar gelukkig geen gat in je portemonnee.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 14:17
    • Sander

      Posts: 1.492

      Ik heb ook op zich niet zo'n probleem met Viaplay, behalve dan dat je een life stream maar op één apparaat tegelijk kan kijken. F1TVPro op 6....

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 14:42
  • 919

    Posts: 3.682

    Wow! Goed nieuws!

    NOT!

    • + 2
    • 15 sep 2025 - 13:25

