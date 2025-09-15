Viaplay speelt in op de toenemende vraag naar flexibiliteit. Met de ontknoping van het Formule 1-seizoen, een Premier League vol Nederlandse inbreng en het WK Darts in aantocht, lanceert de streamingdienst een nieuw aanbod aan pakketten.

Voortaan kunnen kijkers kiezen tussen een Basis- en Standaard-pakket, beschikbaar als maand- of jaarabonnement. Wie kiest voor een jaarabonnement en vooraf betaalt, kan tot €64 per jaar besparen.

Dit zijn de nieuwe abonnementen van Viaplay

Basis-pakket (inclusief advertenties):

Jaar – vooraf betalen: €179 (€14,90 p.m.), bespaar €61

Jaar – 12 maanden, maandelijks: €16,99 p.m., bespaar €36

Maandelijks: €19,99 p.m.

Standaard-pakket:

Jaar – vooraf betalen: €199 (€16,60 p.m.), bespaar €64

Jaar – 12 maanden, maandelijks: €19,99 p.m., bespaar €24

Maandelijks: €21,99 p.m.

Voor wie liever nergens aan vastzit, blijven maandelijks opzegbare abonnementen bestaan.

Linders licht nieuwe abonnementen van Viaplay toe

Viaplay blijft in Nederland de exclusieve thuisbasis van de Formule 1. Fans kunnen alle sessies live volgen: van vrije trainingen en kwalificaties tot sprintraces en Grands Prix. Daarnaast biedt de dienst een breed scala aan internationale topsport, waaronder de Premier League, Bundesliga, PDC Darts en hockey.

Volgens William Linders, EVP Viaplay Group & CEO Viaplay NL, draait de nieuwe abonnementsstructuur om keuzevrijheid en voordeel:

“Met deze nieuwe opties geven we kijkers in Nederland meer vrijheid en voordeel om Viaplay te beleven op hún manier. Of je nu liever gaat voor maximale flexibiliteit per maand of kiest voor een zeer voordelig jaarabonnement: bij Viaplay volg je live de prestaties van onze Nederlandse sporthelden", zo liet hij weten op de eigen kanalen.

Met deze stap hoopt Viaplay in te spelen op de wensen van sportliefhebbers, die meer controle willen over prijs en duur van hun abonnement, precies op het moment dat het sportjaar zijn spannendste fase bereikt. Sinds dat de streamingdienst het overnam van Ziggo Sport, kregen zij een hoop kritiek te verduren.