Streamingdienst Viaplay ligt weer onder vuur. De uitzending van de Chinese Grand Prix van afgelopen weekend zorgde voor veel kritiek en ergernis bij kijkers van de dienst. Het ging vooral om de manier waarop er reclames werden uitgezonden tijdens de sessies.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze ontvingen regelmatig kritiek, en voor dit jaar werden er een aantal veranderingen doorgevoerd. Ze kwamen met nieuwe abonnementsvormen, waarbij er ook een abonnement was met reclames tijdens de uitzendingen. Volgens Viaplay zouden ze deze op logische momenten gaan uitzenden, bijvoorbeeld tijdens een Safety Car-periode, waardoor de kijkers er weinig last van zouden hebben.

Klachten

Maar de kijkers hebben er wél last van, zo bleek tijdens de Chinese Grand Prix. Op sociale media regende het klachten van kijkers die zich groen en geel ergerden aan de reclames tijdens de race. Kijkers vonden het hinderlijk, en stelden dat het ze uit de race haalde. De beelden van de Grand Prix waren overigens nog wel te zien, omdat Viaplay gebruikmaakt van een split screen.

Hoge prijzen

Het feit dat er reclames zouden worden uitgezonden, was al eventjes bekend. Nu werden er echter voor het eerst veel mensen mee geconfronteerd. Een grote bron van ergernis is de prijs. Klanten betalen namelijk 16,99 euro per maand bij een jaarlijks abonnement en 19,99 euro per maand bij een maandabonnement. Bij deze beide vormen krijgen ze reclames te zien. Het feit dat ze zoveel geld moeten betalen, en toch reclame te zien krijgen zorgt voor woede. Op sociale media zijn dan ook veel berichten te zien van mensen die hun Viaplay-abonnement hebben opgezegd.

F1 TV

Viaplay is niet de enige plek waar in Nederland de Formule 1 te zien is. Men kan namelijk ook kiezen voor F1 TV, de streamingdienst van de Formule 1. Met een F1 TV Pro-abonnement zijn alle sessies live te volgen. Sinds dit jaar is er ook een F1 TV Premium-abonnement. Bij dit nieuwe abonnement kunnen kijkers gebruikmaken van meerdere nieuwe functies, waaronder een hogere beeldkwaliteit en een multiviewer.