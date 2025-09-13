Viaplay zendt Nürburgring-debuut Max Verstappen uit

Max Verstappen rijdt vandaag zijn eerste race op de beroemde Nürburgring Nordschleife. De Nederlander wil de benodigde permit halen om met een GT3 te rijden, en daarom racet hij vandaag in een langzamere Porsche Cayman. Viaplay zal de race uitzenden.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil racen in andere klassen buiten de Formule 1. Hij flirtte al vaker met het racen met een GT3-bolide, en werkte begin dit jaar ook een test af op de Nordschleife. Hij verbrak direct het ronderecord, maar moest gisteren wel deelnemen aan een speciale cursus en een aantal testritjes om in aanmerking te komen voor zijn eerste permit.

Nu hij deze eerste stap heeft gezet, mag hij morgen racen met de Porsche Cayman in de kleuren van Verstappen.com Racing en Red Bull. Samen met Chris Lulham zal hij de Cayman besturen, en hoopt hij op deze manier in aanmerking te komen voor de permit waarmee hij met GT3's mag rijden.

Viaplay komt met nieuws

Veel fans zullen aanwezig zijn op het circuit, maar voor de thuisblijvers zijn er ook mogelijkheden. Streamingdienst Viaplay heeft namelijk bekendgemaakt dat ze de NLS7-race live zullen gaan uitzenden. De streamingdienst die ook de Formule 1 uitzendt, zal om 11:15 beginnen met de uitzending. De race begint om 12:00, en Viaplay zal ruim voor de start dus beginnen.

Meer mogelijkheden

Het is nog niet bekend wie het commentaar gaan leveren namens Viaplay, verder lijkt het er ook niet op dat de race op Viaplay TV wordt uitgezonden. De race zit echter niet volledig achter een betaalmuur, want meerdere YouTube-kanalen zullen de debuutwedstrijd van Verstappen op de Nordschleife ook gaan uitzenden. Vóór de start van de kwalificatie, die om 08:00 begint, zal er ook op deze site een link verschijnen naar de officiële livestream van de Nürburgring.

Via deze livestream is het evenement ook gratis te volgen.