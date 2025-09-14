user icon
Sainz ziet problemen in: "We hebben het erg moeilijk"

Sainz ziet problemen in: "We hebben het erg moeilijk"
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 10:39
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz heeft zijn draai nog steeds niet gevonden bij Williams. De coureur heeft nog steeds maar zestien punten en staat momenteel op de achttiende plek in het wereldkampioenschap. 

Carlos Sainz laat weten dat hij zich niet thuis voelt in de Williams van 2025. De Spanjaard hoopt dat daar nog verandering in komt. Zijn beste prestatie dit jaar is de achtste plek. Hij heeft dit seizoen twee keer die positie bereikt. 

Geen fijn gevoel

"Weekends rijden. Ik weet dat ik de snelheid van de auto heb. Ik voel me er niet echt thuis bij. De auto heeft een aantal zwakke punten waar ik niet omheen kan rijden of waar ik geen afstelling op kan afstellen om die zwakke punten te verhelpen", zo vertelt Sainz tegenover officiële media. "En je moet de auto op een heel specifieke manier besturen om een ​​maximale rondetijd te rijden, en die past niet echt bij mijn rijstijl."

In gesprek met GPBlog zei Sainz: "Ik denk dat ik me het hele jaar al goed voel met de auto, relatief goed zelfs. Ik bedoel, het is niet een auto waar ik graag in rijd, het is niet mijn rijstijl die ik graag doe, het is iets heel specifieks dat je met het rijden moet doen, maar als je het voor een eerste jaar bekijkt, zijn mijn kwalificatierecord en mijn racetempo altijd goed."

"Het is gewoon een kwestie van onze zielen bij elkaar brengen. We hebben het als team erg moeilijk. Vandaag hadden we ook de hele race problemen met de accu, die we vrijdag niet hadden."

Kleine foutjes

Dat Carlos Sainz klaar is met dit seizoen maakt hij duidelijk: "Dus altijd kleine dingen, incidenten, een beetje strategie, een beetje nieuwe dingen, waardoor we, ondanks dat we het hele jaar een goed tempo hadden, geen moment rust leken te krijgen." 

Carlos Sainz staat achttiende in het wereldkampioenschap, op gelijke punten met Haas-coureur Ollie Bearman. De Spanjaard had meer van zichzelf verwacht dit seizoen, zo laat hij merken.

