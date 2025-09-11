user icon
icon

Oud-teambaas kraakt Tsunoda: "Hij werkt niet hard genoeg"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Oud-teambaas kraakt Tsunoda: "Hij werkt niet hard genoeg"
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 10:09
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Yuki Tsunoda heeft het dit jaar zwaar naast Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Japanner worstelt in het middenveld, en dat levert hem kritiek op. Zijn oude teambaas Franz Tost stelt dat Tsunoda snel is, maar vindt ook dat hij niet ijverig genoeg is.

Tsunoda werd begin dit jaar na twee races weggeplukt bij Racing Bulls en bij Red Bull neergezet als de vervanger van de tegenvallende Liam Lawson. Tsunoda begon redelijk aan zijn Red Bull-avontuur, maar zakte al snel ver terug. Hij staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten achter zijn naam. Hij houdt alleen de puntloze Alpine-coureurs Franco Colapinto en Jack Doohan achter zich.

Meer over Yuki Tsunoda Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"

Tsunoda in zak en as na zege Verstappen: "Weet niet wat ik moet zeggen"

7 sep
 Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza

Marko kwaad op Tsunoda na pijnlijk moment in Monza

9 sep

'Yuki is heel erg snel'

Franz Tost was jarenlang de teambaas van het huidige Racing Bulls. Hij werkte ook samen met Tsunoda, en legt aan Servus TV uit welke indruk de Japanner op hem achterliet: "Yuki is van nature heel erg snel, maar misschien is dat juist ook een deel van het probleem."

"In de juniorklassen liet hij altijd indrukwekkende prestaties zien, zowel in de Formule 2 als de Formule 3. Alles leek hem toen vrij gemakkelijk af te gaan. En ik heb altijd tegen hem gezegd: 'Yuki, in de Formule 1 moet je hard werken.'"

De grote valkuil van Tsunoda

Tost stelt dat dit de valkuil is van Tsunoda. Volgens de ervaren Oostenrijker is Tsunoda niet ijverig genoeg: "Als ik een halve tot een hele seconde langzamer ben dan mijn teamgenoot, dan blijf ik dag en nacht in de paddock of duik ik in de data tot ik snap waarom ik langzamer ben."

Tsunoda moet dus nog stappen zetten: 'Dat is het niveau waar Yuki nog naartoe moet groeien. Hij is getalenteerd, maar helaas niet ijverig genoeg, niet hardwerkend genoeg, om dat tekort te compenseren. Het ligt nu in zijn eigen handen of hij zich verder ontwikkelt of niet. Hij moet zijn niveau echt omhoog gaan brengen."

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Franz Tost Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Franz Tost -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 20 jan 1956 (69)
  • Geb. plaats Trins, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×