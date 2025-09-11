Oud-teambaas kraakt Tsunoda: "Hij werkt niet hard genoeg"

Yuki Tsunoda heeft het dit jaar zwaar naast Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing. De Japanner worstelt in het middenveld, en dat levert hem kritiek op. Zijn oude teambaas Franz Tost stelt dat Tsunoda snel is, maar vindt ook dat hij niet ijverig genoeg is.

Tsunoda werd begin dit jaar na twee races weggeplukt bij Racing Bulls en bij Red Bull neergezet als de vervanger van de tegenvallende Liam Lawson. Tsunoda begon redelijk aan zijn Red Bull-avontuur, maar zakte al snel ver terug. Hij staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten achter zijn naam. Hij houdt alleen de puntloze Alpine-coureurs Franco Colapinto en Jack Doohan achter zich.

'Yuki is heel erg snel'

Franz Tost was jarenlang de teambaas van het huidige Racing Bulls. Hij werkte ook samen met Tsunoda, en legt aan Servus TV uit welke indruk de Japanner op hem achterliet: "Yuki is van nature heel erg snel, maar misschien is dat juist ook een deel van het probleem."

"In de juniorklassen liet hij altijd indrukwekkende prestaties zien, zowel in de Formule 2 als de Formule 3. Alles leek hem toen vrij gemakkelijk af te gaan. En ik heb altijd tegen hem gezegd: 'Yuki, in de Formule 1 moet je hard werken.'"

De grote valkuil van Tsunoda

Tost stelt dat dit de valkuil is van Tsunoda. Volgens de ervaren Oostenrijker is Tsunoda niet ijverig genoeg: "Als ik een halve tot een hele seconde langzamer ben dan mijn teamgenoot, dan blijf ik dag en nacht in de paddock of duik ik in de data tot ik snap waarom ik langzamer ben."

Tsunoda moet dus nog stappen zetten: 'Dat is het niveau waar Yuki nog naartoe moet groeien. Hij is getalenteerd, maar helaas niet ijverig genoeg, niet hardwerkend genoeg, om dat tekort te compenseren. Het ligt nu in zijn eigen handen of hij zich verder ontwikkelt of niet. Hij moet zijn niveau echt omhoog gaan brengen."