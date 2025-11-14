Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost ligt behoorlijk onder vuur in zijn thuisland Oostenrijk. Afgelopen weekend fungeerde hij als co-commentator tijdens de Grand Prix van Brazilië, en tijdens de uitzending van de race beledigde hij de familie van Gabriel Bortoleto. De zender ORF heeft hun excuses aangeboden voor het het moment.

De 69-jarige Tost was jarenlang werkzaam in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijker was tot en met 2023 de teambaas van het huidige Racing Bulls, en werkte dus ook met Max Verstappen samen toen hij in 2015 debuteerde in de Formule 1. Het team heette toen nog Toro Rosso en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Verstappen.

Tost ging eind 2023 met pensioen, en werd opgevolgd door huidig Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Na zijn pensioen gaf Tost in Duitstalige media met enige regelmaat zijn mening over de gang van zaken in de Formule 1. De Oostenrijker verzorgde tijdens de Grand Prix van Brazilië ook co-commentaar bij de zender ORF, daar ging hij na de crash van Sauber-coureur Gabriel Bortoleto tijdens de Grand Prix volgens veel mensen te ver.

Bijzondere reactie van Tost

Bortoleto was op zaterdag hard gecrasht tijdens de sprintrace, en crashte in de Grand Prix weer na een incident met Lance Stroll. Na deze crash bracht de regie de familie de Braziliaan in beeld. Tijdens de uitzending van ORF gaf Tost daar zijn ongezouten mening over: "Hij is nog aan het leren. Die moeders hoeven dan ook niet zo dom te kijken, dit is heel erg normaal!"

ORF deelt fel statement

Deze woorden van Tost zorgden voor woede in Oostenrijk, en de zender ORF voelde zich genoodzaakt om met een statement naar buiten te komen: "Tijdens het commentaar bij de hectische start van de Grand Prix van Brazilië, is er helaas een onaanvaardbare uitspraak gedaan toen na een crash van Gabriel Bortoleto zijn moeder en familie in beeld werden gebracht. Daarvoor willen wij onze oprechte excuses aanbieden."

"De bewoordingen en woordkeuze waren volstrekt ongepast en ORF Sport zal treffende maatregelen gaan nemen om te voorkomen dat zoiets zich in de toekomst nogmaals voordoet."