Oud-teambaas van Verstappen onder vuur na beledigde uitspraken

Oud-teambaas van Verstappen onder vuur na beledigde uitspraken
  Gepubliceerd op 14 nov 2025 18:09
  22
  Door: Bob Plaizier

Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost ligt behoorlijk onder vuur in zijn thuisland Oostenrijk. Afgelopen weekend fungeerde hij als co-commentator tijdens de Grand Prix van Brazilië, en tijdens de uitzending van de race beledigde hij de familie van Gabriel Bortoleto. De zender ORF heeft hun excuses aangeboden voor het het moment.

De 69-jarige Tost was jarenlang werkzaam in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijker was tot en met 2023 de teambaas van het huidige Racing Bulls, en werkte dus ook met Max Verstappen samen toen hij in 2015 debuteerde in de Formule 1. Het team heette toen nog Toro Rosso en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Verstappen.

Tost ging eind 2023 met pensioen, en werd opgevolgd door huidig Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Na zijn pensioen gaf Tost in Duitstalige media met enige regelmaat zijn mening over de gang van zaken in de Formule 1. De Oostenrijker verzorgde tijdens de Grand Prix van Brazilië ook co-commentaar bij de zender ORF, daar ging hij na de crash van Sauber-coureur Gabriel Bortoleto tijdens de Grand Prix volgens veel mensen te ver.

Bijzondere reactie van Tost

Bortoleto was op zaterdag hard gecrasht tijdens de sprintrace, en crashte in de Grand Prix weer na een incident met Lance Stroll. Na deze crash bracht de regie de familie de Braziliaan in beeld. Tijdens de uitzending van ORF gaf Tost daar zijn ongezouten mening over: "Hij is nog aan het leren. Die moeders hoeven dan ook niet zo dom te kijken, dit is heel erg normaal!"

ORF deelt fel statement

Deze woorden van Tost zorgden voor woede in Oostenrijk, en de zender ORF voelde zich genoodzaakt om met een statement naar buiten te komen: "Tijdens het commentaar bij de hectische start van de Grand Prix van Brazilië, is er helaas een onaanvaardbare uitspraak gedaan toen na een crash van Gabriel Bortoleto zijn moeder en familie in beeld werden gebracht. Daarvoor willen wij onze oprechte excuses aanbieden."

"De bewoordingen en woordkeuze waren volstrekt ongepast en ORF Sport zal treffende maatregelen gaan nemen om te voorkomen dat zoiets zich in de toekomst nogmaals voordoet."

Soms kunnen moeders echt dom kijken.
De waarheid kan hard zijn. ;)

  • Snorremans

    Posts: 117

    Niet echt bij de hand van Tost. Zij reageert als moeder..niet als fan.

    • + 3
    • 14 nov 2025 - 18:08
  • Larry Perkins

    Posts: 61.484

    Waardeloze ouwe zak die Tost, altijd al een waardeloze ouwe zak gevonden...

    • + 2
    • 14 nov 2025 - 18:18
    • Joeppp

      Posts: 8.093

      Zit ouwe Zak niet bij Mclaren?

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 23:32
    • markos

      Posts: 920

      Tost krijgt de zak!

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 00:35
  • trucker0werner

    Posts: 486

    Dat is de eerlijke ongezputen mening horen wat we in nederland bij vi ook gewend zijn.
    Waar olav mol ook makkelijk keer doet.
    Zelfs bij fi tv pro engels commentaar was hetzelfde.
    Dat hij nog moet leren en weten wmdat in het vervolg dus niet kan en eerder actie afbreken.

    • + 3
    • 14 nov 2025 - 18:18
    • Larry Perkins

      Posts: 61.484

      Het ging niet om de actie op de baan @trucker0werner maar om deze achterlijke uitspraak van Tost: "Die moeders hoeven dan ook niet zo dom te kijken."

      • + 4
      • 14 nov 2025 - 18:22
    • koppie toe

      Posts: 4.794

      Soms kunnen moeders echt dom kijken.
      De waarheid kan hard zijn. ;)

      • + 12
      • 14 nov 2025 - 19:21
    • Larry Perkins

      Posts: 61.484

      Een gridpenalty van vijf plaatsen plus twee strafpunten voor jou @koppie toe!

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 21:01
    • skibeest

      Posts: 1.942

      Niet alleen kijken

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 21:21
    • koppie toe

      Posts: 4.794

      Haha je schoonmoeder in het schuurtje heeft dat niet ?

      • + 0
      • 15 nov 2025 - 01:24
  • Robin

    Posts: 2.915

    Dus de uitspraken waren beledigd?

    • + 5
    • 14 nov 2025 - 18:57
    • Pietje Bell

      Posts: 31.908

      Ja, want hij noemde de moeders DOM!

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 19:05
    • koppie toe

      Posts: 4.794

      Hij had het beter anders kunnen formuleren.
      "Sjonge die ziet er ook niet zo slim uit" bijvoorbeeld, klinkt een stuk aardiger. ;)

      • + 1
      • 14 nov 2025 - 19:25
    • Robin

      Posts: 2.915

      Er stond beledigd…. Inmiddels is dat aangepast

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 22:32
    • Robin

      Posts: 2.915

      Rustig met de uitroeptekens pietje … easy going ☺️

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 22:33
    • DenniSNL1980

      Posts: 373

      Nee hoor, staat nog steeds dat de uitspraken beledigd waren

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 23:00
  • Pleen

    Posts: 736

    Ik vond dat mijn moeder ook weleens dom naar me keek als ik slechte rapportcijfers thuis kwam. LOL

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 20:57
  • Distortion

    Posts: 1.528

    Sommige mensen maken zich ook echt overal druk over..

    • + 1
    • 14 nov 2025 - 21:54
    • schwantz34

      Posts: 41.354

      Nou zeg dat wel, zulke druktemakers gedragen zich net als een stelletje Ouw-domme wijven!

      • + 0
      • 14 nov 2025 - 23:43
  • SennaS

    Posts: 10.853

    Misschien keek die moeder altijd al zo, dan is het niet zo lief om dat te benadrukken of aanhalen op tv. ;-)

    • + 0
    • 14 nov 2025 - 23:36
  • Bertrand Gachot

    Posts: 344

    Die Tost was juist een verademing, echt een enorme droogkloot! Volgende week zit Alex Worst er weer naast, dan heb je weer een een duo Jut-Jul waar ze bij VIA PLAY nog een puntje aan kunnen zuigen.

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 00:01
  • Danimal5981

    Posts: 682

    De uitspraken waren BELEDIGEND, niet beledigd.

    • + 0
    • 15 nov 2025 - 00:19

