Alpine geeft meer duidelijkheid over toekomst Colapinto

  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Alpine staat dit jaar veelvuldig in de spotlights op het gebied van coureurs. Ze vervingen Jack Doohan na een paar races door Franco Colapinto, maar de Argentijn wist ook niet te overtuigen. Volgens Flavio Briatore zal er volgende maand een knoop worden doorgehakt.

Colapinto werd begin dit jaar door Alpine aangetrokken als de nieuwe derde coureur. Al snel werd duidelijk dat Colapinto in beeld was als vervanger van Doohan, en na de Grand Prix van Miami was dit dan ook het geval. De verwachtingen voor Colapinto waren hoog, maar hij heeft tot nu toe nog geen WK-punten weten te pakken. Hij staat onder druk, en de kans is aanwezig dat hij voor 2026 zonder zitje zit.

Wanneer komt er nieuws?

Alpine-kopstuk Flavio Briatore geeft in gesprek met Agence France Presse aan hoe snel ze een knoop gaan doorhakken. Briatore legt uit dat er eind oktober definitief een besluit wordt genomen over de toekomst van Colapinto: "Het team heeft stabiliteit nodig. De mogelijkheid om misschien de twee dezelfde coureurs aan te houden, maakt zeker onderdeel uit van die stabiliteit."

Heeft Alpine al een knoop doorgehakt?

Briatore legt uit dat er op dit moment nog geen besluit is genomen over de toekomst van Colapinto. Hij houdt echter wel een deur open voor de Argentijn: "We hebben nu nog geen besluit genomen, maar normaal gesproken betekent stabiliteit dat we beide coureurs aanhouden. Het belangrijkste is om een auto te ontwikkelen die ook echt in staat is om goede prestaties te leveren."

Belangrijke stappen voor de toekomst

Alpine maakte tijdens het raceweekend in Monza bekend dat ze het contract van Colapinto's teamgenoot Pierre Gasly hebben verlengd. De Fransman staat nu tot en met 2028 onder contract bij Alpine, en hoopt in de toekomst een gooi te kunnen doen naar successen. Na dit jaar stopt Alpine met het eigen motorenproject, en gaan ze rijden met krachtbronnen van Mercedes.

Reacties (2)

  • Beamer

    Posts: 1.792

    Zo moeilijk is het niet, hij is simpelweg niet snel genoeg, Ik vind hem verder, maar dat is natuurlijk mijn mening, op de een of andere manier ook niet sympathiek overkomen. Niet zo erg als Lancelot Stroll, maar toch.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 14:33
  • Larry Perkins

    Posts: 59.770

    Briatore corrigeert zichzelf: "Het team heeft een stabiele geldstroom nodig..."

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 17:29

