user icon
icon

Verstappen arriveert voor Nürburgring-debuut na Red Bull-dag en bliksembezoek Nederland

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen arriveert voor Nürburgring-debuut na Red Bull-dag en bliksembezoek Nederland
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 21:56
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is gearriveerd in Duitsland voor zijn debuut op de Nürburgring. De Nederlander heeft er een drukke dag op zitten, want hij was vandaag ook aanwezig op de Red Bull-fabriek in het Britse Milton Keynes. Daarnaast bracht hij ook een bliksembezoek aan Nederland.

Begin deze week werd duidelijk dat Verstappen dit weekend zijn debuut gaat maken in een race op de Nürburgring Nordschleife. Op vrijdag volgt hij een cursus om zijn permit voor de Nordschleife halen, en op zaterdag zal hij in een Porsche Cayman van Lionspeed GP deelnemen aan de ronde van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Als hij deze race voltooit, kan hij in de toekomst ook in GT3's gaan racen op de Ring.

Meer over Red Bull Racing McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

Red Bull grijpt in: teambaas Mekies krijgt nieuwe functie

29 aug

Drukke dag bij Red Bull

Verstappen is inmiddels gearriveerd in Duitsland. Hij zal goed gaan uitrusten, want Verstappen heeft een drukke dag achter de rug. Vanochtend vloog hij vanaf het vliegveld van Nice naar het Britse Cranfield, wat vlakbij de Red Bull-fabriek in Milton Keynes ligt. Op de fabriek werd hij onthaald door het personeel, en verscheen hij samen met teambaas Laurent Mekies om zijn zege in de Grand Prix van Italië te vieren. De kans is groot dat Verstappen ook plaats heeft genomen in de simulator.

Tour door de fabriek

Dat was echter niet het enige, want Verstappen heeft ook de faciliteiten van Red Bull Powertrains op de Red Bull Campus bezocht. Daar nam hij in het gezelschap van Mekies, teamadviseur Helmut Marko en RBPT-technisch directeur Ben Hodgkinson een kijkje op de fabriek.

Bliksembezoek aan Nederland

Toen zijn werkzaamheden in Milton Keynes erop zaten, stapte Verstappen weer in het vliegtuig. Opvallend genoeg vloog hij niet in één rechte lijn naar Duitsland, maar maakte hij een tussenstop op Schiphol. Wat Verstappen precies heeft gedaan in Nederland, is niet bekend. Het ging om een bliksembezoek, want na ongeveer een uurtje vloog hij weer verder. Verstappen landde een halfuur geleden op het vliegveld van Stuttgart. Ook dit is opvallend, want dat betekent dat hij nog een aantal uren moet reizen naar de Nürburgring.

Pietje Bell

Posts: 30.863

Ik neem aan dat Max Jos op heeft gepikt in Amsterdam.
Opvallend is dat de Mercedes fabriek en de Porsche fabriek beiden in Stuttgart zijn
en dat is op 33 km vanaf de Nordschleife waar hij morgen (vroeg?) moet zijn.
Er zijn heel veel (ook kleine) vliegvelden dichterbij dan Stuttgart.

  • 2
  • 11 sep 2025 - 22:53
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.863

    Ik neem aan dat Max Jos op heeft gepikt in Amsterdam.
    Opvallend is dat de Mercedes fabriek en de Porsche fabriek beiden in Stuttgart zijn
    en dat is op 33 km vanaf de Nordschleife waar hij morgen (vroeg?) moet zijn.
    Er zijn heel veel (ook kleine) vliegvelden dichterbij dan Stuttgart.

    • + 2
    • 11 sep 2025 - 22:53
    • Pietje Bell

      Posts: 30.863

      *330 km moet dat uiteraard zijn.

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 23:02
    • markos

      Posts: 886

      Ander scenario: Max heeft op Schiphol een aantal kilozakken pepernoten ingeslagen, uiteraard taxfree, om deze in Stuttgart bij de Mercedes fabriek uit te delen. Dit om alvast goodwill te kweken bij de doorgaans vrij norse arbeiders, zodat zij hem in 2027 zullen toejuichen als Max door de poort naar binnen gaat op het Mercedes-terrein. Het grote mastermind achter deze toch wel opvallende operatie is Toto W., wel onder druk van Johnny H., die in het jaar des Maxus Mercedimus zal onthullen jarenlang een crush te hebben gehad op Jos.
      Dan zal deze saait weer volstromen met artikelen waarin gemeld wordt dat Ralf Schumacher dit al in 1998 heeft zien aankomen, toen hij met zijn kop op het stuur van een botsauto knalde, op de kermis van Sint Truusrooy, toen... Jawel... onze enige echte Flavio een ouderwetse beuk uitdeelde op de botsautobaan..
      U las het hier als eerst!

      • + 2
      • 11 sep 2025 - 23:08
    • red

      Posts: 873

      Misschien gaat Max morgen bij Porsche eerst nog even op de Porsche Cayman GT4 simulator wat kilometers maken en wat setting’s doornemen voor de race van Zaterdag.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 00:22
  • HoekieWoutstra

    Posts: 2.173

    @Markos,

    kijk dat zijn nog eens betrouwbaarder verhalen dan die onzin die Pietje Dell altijd plaatst. ga zo door!

    • + 0
    • 11 sep 2025 - 23:32
    • markos

      Posts: 886

      Dat krijg je met die inspirerende titels hier, Hoekie 😅

      • + 1
      • 11 sep 2025 - 23:35
  • Psykosis

    Posts: 60

    **Breaking**
    Arrow Mclaren houd Nolan Siegel weer een jaar aan.
    Dat zal wel weer om geld gaan want die gast heeft toch niks geen hoogtepunt gehad he.
    *zucht*
    Ben echt benieuwd waarom Veekay Dale Coyne verliet.

    • + 1
    • 11 sep 2025 - 23:40
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.347

    Een drukke agenda, ok. Maar een drukke dag? Feestje, cursus, rondleiding, simulator en een beetje privé vliegen. Kom zeg...

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 00:06
  • Carrinthe

    Posts: 1.382

    Is die race op zaterdag nog ergens te zien?

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 00:13

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×