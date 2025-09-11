Verstappen arriveert voor Nürburgring-debuut na Red Bull-dag en bliksembezoek Nederland

Max Verstappen is gearriveerd in Duitsland voor zijn debuut op de Nürburgring. De Nederlander heeft er een drukke dag op zitten, want hij was vandaag ook aanwezig op de Red Bull-fabriek in het Britse Milton Keynes. Daarnaast bracht hij ook een bliksembezoek aan Nederland.

Begin deze week werd duidelijk dat Verstappen dit weekend zijn debuut gaat maken in een race op de Nürburgring Nordschleife. Op vrijdag volgt hij een cursus om zijn permit voor de Nordschleife halen, en op zaterdag zal hij in een Porsche Cayman van Lionspeed GP deelnemen aan de ronde van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Als hij deze race voltooit, kan hij in de toekomst ook in GT3's gaan racen op de Ring.

Drukke dag bij Red Bull

Verstappen is inmiddels gearriveerd in Duitsland. Hij zal goed gaan uitrusten, want Verstappen heeft een drukke dag achter de rug. Vanochtend vloog hij vanaf het vliegveld van Nice naar het Britse Cranfield, wat vlakbij de Red Bull-fabriek in Milton Keynes ligt. Op de fabriek werd hij onthaald door het personeel, en verscheen hij samen met teambaas Laurent Mekies om zijn zege in de Grand Prix van Italië te vieren. De kans is groot dat Verstappen ook plaats heeft genomen in de simulator.

Tour door de fabriek

Dat was echter niet het enige, want Verstappen heeft ook de faciliteiten van Red Bull Powertrains op de Red Bull Campus bezocht. Daar nam hij in het gezelschap van Mekies, teamadviseur Helmut Marko en RBPT-technisch directeur Ben Hodgkinson een kijkje op de fabriek.

Bliksembezoek aan Nederland

Toen zijn werkzaamheden in Milton Keynes erop zaten, stapte Verstappen weer in het vliegtuig. Opvallend genoeg vloog hij niet in één rechte lijn naar Duitsland, maar maakte hij een tussenstop op Schiphol. Wat Verstappen precies heeft gedaan in Nederland, is niet bekend. Het ging om een bliksembezoek, want na ongeveer een uurtje vloog hij weer verder. Verstappen landde een halfuur geleden op het vliegveld van Stuttgart. Ook dit is opvallend, want dat betekent dat hij nog een aantal uren moet reizen naar de Nürburgring.