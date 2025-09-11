user icon
Eerlijke Gasly geeft grote twijfel over Alpine-toekomst toe
  • Gepubliceerd op 11 sep 2025 17:52
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Pierre Gasly kwam afgelopen weekend in Monza met groot nieuws naar buiten. Hij verlengde zijn contract bij Alpine en hoopt op nieuwe successen in de toekomst. Gasly geeft wel toe dat hij serieus heeft nagedacht over een vertrek bij de Franse renstal.

Gasly rijdt sinds 2023 voor het team van Alpine. De Fransman hoopte bij Alpine door te kunnen groeien naar de top van het veld, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Alpine is afgezakt naar de laatste plaats in het constructeurskampioenschap, en ze nemen na dit seizoen zelfs afscheid van hun eigen motorenproject. Na dit jaar gaan ze rijden met krachtbronnen van Mercedes, en dat is een soort nieuwe start voor de renstal en Gasly.

Waren er andere opties?

Gasly legde na de Grand Prix van Italië aan Motorsport.com uit dat hij twijfelde aan zijn toekomst: "Natuurlijk heb ik rondgekeken. Dat is gewoon het normale wat je doet. Het was zeker geen vanzelfsprekende keuze als je kijkt naar de prestaties aan het begin van het jaar. Er zit wel degelijk wat denkwerk achter."

Vertrouwen in Alpine

Toch viel de keuze op Alpine, en Gasly is van mening dat dit het beste is wat hij kon doen: "Eerlijk gezegd geloof ik dat dit een heel sterke optie is. We moeten gewoon afwachten en vanaf volgend seizoen goede prestaties neerzetten. Ik denk dat het goed is om duidelijkheid te hebben en mijn commitment te tonen, van het team naar mij en van mij naar het team. En met de groep mensen met wie nu werk, voel ik me in een veel betere positie dan toen ik arriveerde."

"Voor mij is het dus heel erg duidelijk. Ik denk dat het verlengen van mijn contract alleen maar positief kan uitpakken voor iedereen binnen het team."

Gasly staat op dit moment op de veertiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Fransman heeft twintig WK-punten bij elkaar gereden, en is de absolute kopman van het team. Zijn huidige teamgenoot Franco Colapinto is nog puntloos.

F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP Italië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • rwinn2893

    Posts: 128

    Zonder Renault kan het nog weleens wat zijn, kwa chassis zijn ze al jarenlang prima. De flexvleugels wisten het gebrek aan pk nog enigszins compenseren aan het begin van dit jaar.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 02:01

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 7 feb 1996 (29)
  • Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
