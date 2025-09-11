Eerlijke Gasly geeft grote twijfel over Alpine-toekomst toe

Pierre Gasly kwam afgelopen weekend in Monza met groot nieuws naar buiten. Hij verlengde zijn contract bij Alpine en hoopt op nieuwe successen in de toekomst. Gasly geeft wel toe dat hij serieus heeft nagedacht over een vertrek bij de Franse renstal.

Gasly rijdt sinds 2023 voor het team van Alpine. De Fransman hoopte bij Alpine door te kunnen groeien naar de top van het veld, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Alpine is afgezakt naar de laatste plaats in het constructeurskampioenschap, en ze nemen na dit seizoen zelfs afscheid van hun eigen motorenproject. Na dit jaar gaan ze rijden met krachtbronnen van Mercedes, en dat is een soort nieuwe start voor de renstal en Gasly.

Waren er andere opties?

Gasly legde na de Grand Prix van Italië aan Motorsport.com uit dat hij twijfelde aan zijn toekomst: "Natuurlijk heb ik rondgekeken. Dat is gewoon het normale wat je doet. Het was zeker geen vanzelfsprekende keuze als je kijkt naar de prestaties aan het begin van het jaar. Er zit wel degelijk wat denkwerk achter."

Vertrouwen in Alpine

Toch viel de keuze op Alpine, en Gasly is van mening dat dit het beste is wat hij kon doen: "Eerlijk gezegd geloof ik dat dit een heel sterke optie is. We moeten gewoon afwachten en vanaf volgend seizoen goede prestaties neerzetten. Ik denk dat het goed is om duidelijkheid te hebben en mijn commitment te tonen, van het team naar mij en van mij naar het team. En met de groep mensen met wie nu werk, voel ik me in een veel betere positie dan toen ik arriveerde."

"Voor mij is het dus heel erg duidelijk. Ik denk dat het verlengen van mijn contract alleen maar positief kan uitpakken voor iedereen binnen het team."

Gasly staat op dit moment op de veertiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Fransman heeft twintig WK-punten bij elkaar gereden, en is de absolute kopman van het team. Zijn huidige teamgenoot Franco Colapinto is nog puntloos.