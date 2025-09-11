'Mekies vult het gat dat topontwerper Newey bij Red Bull achterliet'

Het team van Red Bull Racing beleefde in Monza een droomweekend. Max Verstappen wist de race te winnen, en hij voelde zich ook weer goed in zijn auto. Het leek erop dat er iets is veranderd bij Red Bull, en volgens Gary Anderson vult teambaas Laurent Mekies een gat op dat is ontstaan door het vertrek van Adrian Newey.

Red Bull leek wel herboren in Monza. Na maanden vol problemen liep alles weer op rolletjes in Monza. Verstappen was oppermachtig, en bij Red Bull lieten ze doorschemeren dat ze de aanpak hebben veranderd. Zo vertrouwen ze meer op wat ze op de baan zien in plaats van op de simulator. Daarnaast draaiden ze de motorstanden niet terug op vrijdag, en hakte Verstappen de beslissende knoop door bij de set-up.

Het grote verschil met Horner

Technisch expert Gary Anderson stelt dat de nieuwe teambaas Laurent Mekies hier een grote rol bij speelt. In zijn column voor The Telegraph legt Anderson het uit: "Ik denk dat iets fundamenteels is veranderd bij het team sinds Christian Horner is vertrokken en Laurent Mekies is binnengekomen."

"Horner wist waar hij het over had op het gebied van engineering, maar hij was geen engineer. Mekies is dat wel. Het lijkt erop dat hij het team bestuurt op dezelfde manier als Andrea Stella doet bij McLaren, een achtergrond in de engineering en de focus op de feiten."

Indirecte opvolger van Newey?

Volgens Anderson is dit een welkome verandering binnen het team van Red Bull. Hij stelt dat er veel is veranderd: "Het is een heel nieuwe wereld voor het team. De man die aan de kop staat kan nu immers begrijpen waarom de auto snel was, en gaat niet meer vieren dat de auto snel was. Red Bull kwam dat te kort op dit gebied sinds Adrian Newey vorig jaar is vertrokken."