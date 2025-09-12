Albon door het dolle heen: "Onze beste zondag ooit"

Alex Albon heeft alweer punten behaald. De Thai is erg goed op weg met Williams dit seizoen. Albon staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap. Hij heeft in Monza Mercedes-coureur Kimi Antonelli ingehaald in het wereldkampioenschap.

Volgens Albon was afgelopen race een van de beste zondagen van het jaar. Hij startte vanaf de veertiende plaats, maar wist als zevende over de streep te komen. Albon laat weten erg blij te zijn met zijn prestatie.

'Een van de beste zondagen'

"Het was een fantastische strategie en er zat ontzettend veel snelheid in de auto", vertelde Alex Albon na afloop bij F1TV. "Met die twee factoren beleef je natuurlijk altijd een geweldige race. Op papier had het een zware middag moeten worden. Ik wil het geen makkelijke race noemen, maar de auto was echt fijn om te rijden. Qua balans was dit misschien wel mijn beste zondag van het jaar."

"Het lijkt er altijd op dat onze balans beter wordt als we met weinig downforce rijden", voegde de Williams-coureur toe. "In veel delen van de race waren we net zo snel als de topteams", zo vertelt de blije Albon. "Het was een geweldige comeback na een zware zaterdag."

Zevende in het wereldkampioenschap

"Dit weekend bewijst dat we een consistente auto hebben. Na vorig jaar was dat een van onze grootste aandachtspunten. Gelukkig lijkt onze aanpak te werken – zelfs na een slechte zaterdag slagen we erin om punten te scoren. Hoe, dat weet ik zelf ook niet! Dat gezegd hebbende, ga ik er wel mee door. Ik geniet ervan en ik zal proberen Kimi tot Abu Dhabi achter me te houden."

Na de Red Bull-exit van Albon leek zijn carrière voorbij. Toen kwam Williams aankloppen en de carrière van Albon loopt beter dan ooit. Met constante puntenfinishes staat hij zevende in het wereldkampioenschap. Het verschil met nummer zes Lewis Hamilton is 47 punten.