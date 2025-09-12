user icon
icon

Albon door het dolle heen: "Onze beste zondag ooit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Albon door het dolle heen: "Onze beste zondag ooit"
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 13:22
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Alex Albon heeft alweer punten behaald. De Thai is erg goed op weg met Williams dit seizoen. Albon staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap. Hij heeft in Monza Mercedes-coureur Kimi Antonelli ingehaald in het wereldkampioenschap.

Volgens Albon was afgelopen race een van de beste zondagen van het jaar. Hij startte vanaf de veertiende plaats, maar wist als zevende over de streep te komen. Albon laat weten erg blij te zijn met zijn prestatie. 

Meer over Alexander Albon Williams teleurgesteld na kwalificatie op Monza: "Snap het niet want de auto is goed"

Williams teleurgesteld na kwalificatie op Monza: "Snap het niet want de auto is goed"

6 sep
 Albon veroorzaakt tweede rode vlag in Zandvoort

Albon veroorzaakt tweede rode vlag in Zandvoort

29 aug

'Een van de beste zondagen'

"Het was een fantastische strategie en er zat ontzettend veel snelheid in de auto", vertelde Alex Albon na afloop bij F1TV. "Met die twee factoren beleef je natuurlijk altijd een geweldige race. Op papier had het een zware middag moeten worden. Ik wil het geen makkelijke race noemen, maar de auto was echt fijn om te rijden. Qua balans was dit misschien wel mijn beste zondag van het jaar."

"Het lijkt er altijd op dat onze balans beter wordt als we met weinig downforce rijden", voegde de Williams-coureur toe. "In veel delen van de race waren we net zo snel als de topteams", zo vertelt de blije Albon. "Het was een geweldige comeback na een zware zaterdag."

Zevende in het wereldkampioenschap

"Dit weekend bewijst dat we een consistente auto hebben. Na vorig jaar was dat een van onze grootste aandachtspunten. Gelukkig lijkt onze aanpak te werken – zelfs na een slechte zaterdag slagen we erin om punten te scoren. Hoe, dat weet ik zelf ook niet! Dat gezegd hebbende, ga ik er wel mee door. Ik geniet ervan en ik zal proberen Kimi tot Abu Dhabi achter me te houden."

Na de Red Bull-exit van Albon leek zijn carrière voorbij. Toen kwam Williams aankloppen en de carrière van Albon loopt beter dan ooit. Met constante puntenfinishes staat hij zevende in het wereldkampioenschap. Het verschil met nummer zes Lewis Hamilton is 47 punten.

F1 Nieuws Alexander Albon Williams GP Italië 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 310
  • Podiums 2
  • Grand Prix 121
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×